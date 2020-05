Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35251d1b-b92b-4b57-90a4-a3be631ca4d7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Több száz emberről van szó, akikre a külügy tájékoztatása szerint a beruházás mielőbbi befejezése miatt van szükség. ","shortLead":"Több száz emberről van szó, akikre a külügy tájékoztatása szerint a beruházás mielőbbi befejezése miatt van szükség. ","id":"20200506_Az_InterContinentalban_laknak_a_godi_Samsunggyar_munkasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35251d1b-b92b-4b57-90a4-a3be631ca4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905cb745-f441-41f5-a293-bc15eec2efbc","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_Az_InterContinentalban_laknak_a_godi_Samsunggyar_munkasai","timestamp":"2020. május. 06. 17:50","title":"Az InterContinentalban laknak a gödi Samsung-gyár munkásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abadb1e2-bab7-4bfe-914e-0c2630ad32d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezérigazgató szerint azért még optimizmussal tekintenek a jövőbe, annak ellenére, hogy pontosan nem tudni, mi lesz Európa egyik legnagyobb légitársaságával a járvány után.","shortLead":"A vezérigazgató szerint azért még optimizmussal tekintenek a jövőbe, annak ellenére, hogy pontosan nem tudni, mi lesz...","id":"20200505_lufthansa_elbocsatasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abadb1e2-bab7-4bfe-914e-0c2630ad32d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d38f65-5330-4334-a41c-f88c3d5e1250","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_lufthansa_elbocsatasok","timestamp":"2020. május. 05. 12:58","title":"100 géppel csökkenti a flottát és 10 ezer ember elbocsátására készül a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lépcsőzetesen csökkentenék az összeget 2023-ig.","shortLead":"Lépcsőzetesen csökkentenék az összeget 2023-ig.","id":"20200506_40_millio_dollarral_alacsonyabb_lehet_a_koltseghatar_Forma1ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b28d97-2766-4c7e-8b05-4a12ea076ad2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200506_40_millio_dollarral_alacsonyabb_lehet_a_koltseghatar_Forma1ben","timestamp":"2020. május. 06. 12:22","title":"40 millió dollárral alacsonyabb lehet a költséghatár a Forma–1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a nyitás előtt tömegek álltak sorban az Örs vezér téri üzlet előtt.","shortLead":"Már a nyitás előtt tömegek álltak sorban az Örs vezér téri üzlet előtt.","id":"20200505_ikea_nyitas_ors_vezer_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5678a550-e596-45ea-99ac-cfeeb782f123","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_ikea_nyitas_ors_vezer_ter","timestamp":"2020. május. 05. 13:07","title":"Kinyitott az IKEA Budapesten, megrohanták az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27654574-0dcb-4a95-8441-363594fb701e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába törölték korábban a forrást, a megosztások miatt továbbra is elérhetőek maradtak a gyűlöletkeltő tartalmak a Tubmlr-en. Most ezek ellen lépett az oldal.","shortLead":"Hiába törölték korábban a forrást, a megosztások miatt továbbra is elérhetőek maradtak a gyűlöletkeltő tartalmak...","id":"20200505_tumblr_gyuloletbeszed_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27654574-0dcb-4a95-8441-363594fb701e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9483db47-4448-42ed-9248-22397c385c67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_tumblr_gyuloletbeszed_torlese","timestamp":"2020. május. 05. 11:33","title":"Nem lehet tovább trükközni, milliószámra törli a gyűlöletkeltő bejegyzéseket a Tumblr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis sokan vannak ma is Magyarországon, akik inkább a várakozást és a hosszas sorban állást választják a kattintás helyett. De valóban szükséges minden esetben a személyes jelenlét? Lássuk, melyek azok a mindennapos feladatok, amelyeket már könnyebben és nem utolsó sorban gyorsabban intézhetünk el az interneten.","shortLead":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis...","id":"20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c903bf-2285-4052-bcbe-c8585d04a825","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","timestamp":"2020. május. 06. 11:30","title":"Házhoz jön a bevásárlás, a kultúra és a sport is - később is könnyebb, ha online intézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea9c025c-3a98-4d32-aeba-e7c776565533","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki, ha nem Tom Cruise legyen az első színész, aki az űrben csinál filmet? Megtalálta a projekthez a megfelelő cimborát is. ","shortLead":"Ki, ha nem Tom Cruise legyen az első színész, aki az űrben csinál filmet? Megtalálta a projekthez a megfelelő cimborát...","id":"20200505_Tom_Cruise_a_vilagurben_szeretne_uj_mozifilmet_forgatni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea9c025c-3a98-4d32-aeba-e7c776565533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b0bdb4-eb4e-45c6-9b0b-9eb239084276","keywords":null,"link":"/kultura/20200505_Tom_Cruise_a_vilagurben_szeretne_uj_mozifilmet_forgatni","timestamp":"2020. május. 05. 10:15","title":"Tom Cruise a világűrben szeretne új mozifilmet forgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a827ac-8047-43da-b2f6-2866849613a1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírus-járvány politikai háborúhoz vezetett Lengyelországban arról, megtartsák-e a vasárnapi elnökválasztást, és ha mégsem, akkor mennyi időre, s milyen módon halasszák el.","shortLead":"A koronavírus-járvány politikai háborúhoz vezetett Lengyelországban arról, megtartsák-e a vasárnapi elnökválasztást, és...","id":"20200506_Mozgekony_datum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16a827ac-8047-43da-b2f6-2866849613a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c5f398-6db6-496a-9536-1c2d025f1e7d","keywords":null,"link":"/360/20200506_Mozgekony_datum","timestamp":"2020. május. 06. 13:00","title":"A járványban minden és mindennek az ellenkezője is lehet a lengyel elnökválasztással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]