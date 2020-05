Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a823725-fd3d-4f1a-bb5e-cb060d1cc65e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szakkara közelében egy nemzetközi kutatócsoport Kr. e. 600-ból származó, tökéletesen érintetlen temetkezési komplexumra bukkant a sivatag homokja alatt. Ramadan Hussein és archeológuscsapata megkezdte a sírok feltárását, amit a National Geographic stábja is végigkövetett.

","shortLead":"Szakkara közelében egy nemzetközi kutatócsoport Kr. e. 600-ból származó, tökéletesen érintetlen temetkezési komplexumra...","id":"20200524_egyiptomi_mumiak_kiralysaga_national_geographic_2600_eves_szarkofagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a823725-fd3d-4f1a-bb5e-cb060d1cc65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376d9941-b9ec-4e3a-8021-090abdb8eae4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_egyiptomi_mumiak_kiralysaga_national_geographic_2600_eves_szarkofagok","timestamp":"2020. május. 24. 09:03","title":"Felnyitottak négy 2600 éves szarkofágot, aztán bevetették az orvosi CT-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457f0b13-d809-45fb-9cc3-ff1197f09cb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 12 éves Agócs Benjámin hétfőn játék közben rosszul lett egy mosonmagyaróvári játszótéren, perceken múlhatott az élete. Barátai nem estek pánikba, és megmentették - számolt be a bátor fiúk tettéről az RTL.","shortLead":"A 12 éves Agócs Benjámin hétfőn játék közben rosszul lett egy mosonmagyaróvári játszótéren, perceken múlhatott...","id":"20200523_Kiskamaszok_mentettek_meg_cukorbeteg_tarsuk_eletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=457f0b13-d809-45fb-9cc3-ff1197f09cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e696e9fb-db48-4f5f-affb-53c241a4d081","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Kiskamaszok_mentettek_meg_cukorbeteg_tarsuk_eletet","timestamp":"2020. május. 23. 19:25","title":"Kiskamaszok mentették meg cukorbeteg társuk életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Az elkövetéstől számított egy órán belül elfogták a rendőrök azt az 51 éves szegedi férfit, aki egy virágboltot rabolt ki, és korábban egy postánál is próbálkozott a Tisza-parti városban.","shortLead":" Az elkövetéstől számított egy órán belül elfogták a rendőrök azt az 51 éves szegedi férfit, aki egy virágboltot rabolt...","id":"20200523_Fegyveres_rablot_fogtak_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2294e85a-b12e-4e92-b178-1d40d4c3777c","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Fegyveres_rablot_fogtak_Szegeden","timestamp":"2020. május. 23. 19:50","title":"Fegyveres rablót fogtak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887bb4ba-6046-4fc9-a175-089d2f74412e","c_author":"MTI/Reuters","category":"vilag","description":"Ártatlanságát hangoztatta a tárgyalótermen kívül mondott beszédében Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, mielőtt vasárnap elkezdődött volna a korrupció miatt ellene indult büntetőper. A miniszterelnök szerint koholt vádak alapján akarják megbuktatni.\r

\r

","shortLead":"Ártatlanságát hangoztatta a tárgyalótermen kívül mondott beszédében Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, mielőtt...","id":"20200524_Birosag_ele_allitottak_benjamin_netanjahu_zraeli_miniszterelnokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=887bb4ba-6046-4fc9-a175-089d2f74412e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e7c5a0-5bef-4e8c-babe-f7208a1667c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200524_Birosag_ele_allitottak_benjamin_netanjahu_zraeli_miniszterelnokot","timestamp":"2020. május. 24. 15:40","title":"Bíróság elé állt az izraeli miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bővítésre készül a mogyoródi Astra Filmstúdió, amelynek egyik tulajdonosa Rajna Gábor, az Oscar-díjas Saul fia című film producere. ","shortLead":"Bővítésre készül a mogyoródi Astra Filmstúdió, amelynek egyik tulajdonosa Rajna Gábor, az Oscar-díjas Saul fia című...","id":"202021_mogyorod_filmpark_jarvany_utan_is_forog_akamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1ddbf0-d289-41ab-a4d3-d878cc9632e8","keywords":null,"link":"/360/202021_mogyorod_filmpark_jarvany_utan_is_forog_akamera","timestamp":"2020. május. 24. 10:15","title":"A járvány ellenére is fejlesztenek egy magyar stúdióban, remélik hamarosan foroghat a kamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7994bd-7040-42a9-8843-da373799a95a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung házon belül készült koncepcióját januárban már láthatta a közönség, a Samsung viszont most teljesen beállt a projekt mögé.","shortLead":"A Samsung házon belül készült koncepcióját januárban már láthatta a közönség, a Samsung viszont most teljesen beállt...","id":"20200524_samsung_c_lab_sunnyfive_mesterseges_napfeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f7994bd-7040-42a9-8843-da373799a95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11426229-ae81-497c-be74-3df8c4160dc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_samsung_c_lab_sunnyfive_mesterseges_napfeny","timestamp":"2020. május. 24. 22:58","title":"Nagyot fog nézni, ha meglátja a Samsung napfényt utánzó új ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877ef883-a1c0-453e-bae2-fbfd46281916","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzatok jogainak elvétele, a korrupció, a koronavírus utáni helyreállítással kapcsolatos bizonytalanságok, de még az e-cigaretták jó részének betiltása is borzolta a kedélyeket a héten. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az önkormányzatok jogainak elvétele, a korrupció, a koronavírus utáni helyreállítással kapcsolatos bizonytalanságok, de...","id":"20200524_es_akkor_koronavirus_korrupcio_muanyagtilalom_munkanelkuliseg_korlatozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=877ef883-a1c0-453e-bae2-fbfd46281916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882ee74d-84d2-4b84-946d-85dd5a25cb20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200524_es_akkor_koronavirus_korrupcio_muanyagtilalom_munkanelkuliseg_korlatozasok","timestamp":"2020. május. 24. 07:00","title":"És akkor rájöttünk, vannak nagyobb bajok is a koronavírusnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok után Brazíliában van még nagyon sok igazolt fertőzött.","shortLead":"Az Egyesült Államok után Brazíliában van még nagyon sok igazolt fertőzött.","id":"20200525_donald_trump_brazilia_beutazas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f9cf93-e553-4f14-a7e3-fad2897adcab","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_donald_trump_brazilia_beutazas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 25. 05:45","title":"Trump megtiltotta a Brazíliából érkező külföldiek beutazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]