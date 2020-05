Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombatra virradóan 3867 főre nőtt beazonosított fertőzöttek száma, és több mint 520 ember halt eddig bele a járványba hazánkban. ","shortLead":"Szombatra virradóan 3867 főre nőtt beazonosított fertőzöttek száma, és több mint 520 ember halt eddig bele a járványba...","id":"20200530_Koronavirus_Magyarorszagon_ujabb_7_ember_halt_meg_es_26tal_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586f7e90-278b-4839-9732-fed00b58b4fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Koronavirus_Magyarorszagon_ujabb_7_ember_halt_meg_es_26tal_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. május. 30. 08:51","title":"Újabb 7 ember halt meg és 26-tal nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egyikük 17 éves volt, amikor állítása szerint megerőszakolta a filmmogul.","shortLead":"Egyikük 17 éves volt, amikor állítása szerint megerőszakolta a filmmogul.","id":"20200529_Bar_mar_bortonben_van_ujabb_keresetet_kapott_szexualis_eroszak_miatt_Weinstein","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5019b81-de2e-4f18-a22d-48a300e78893","keywords":null,"link":"/elet/20200529_Bar_mar_bortonben_van_ujabb_keresetet_kapott_szexualis_eroszak_miatt_Weinstein","timestamp":"2020. május. 29. 14:30","title":"Bár már börtönben van, újabb nők vádolják szexuális erőszakkal Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdab16a-ba28-4aa4-bee6-2e4d8419a548","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200529_Marabu_Feknyuz_Ha_Kaslert_tamadjak_meg_kell_hosszabbitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bdab16a-ba28-4aa4-bee6-2e4d8419a548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0a2c47-8acb-466d-be9d-041dadf052f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Marabu_Feknyuz_Ha_Kaslert_tamadjak_meg_kell_hosszabbitani","timestamp":"2020. május. 29. 05:15","title":"Marabu Féknyúz: Ha Káslert támadják, meg kell hosszabbítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5553b9-8f64-494a-ac48-e7cd5bd47f22","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Február óta nyeretlen a Mainz, jó formában a Hertha.","shortLead":"Február óta nyeretlen a Mainz, jó formában a Hertha.","id":"20200530_Bundesliga_megint_kikaptak_Szalaiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab5553b9-8f64-494a-ac48-e7cd5bd47f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc59490-6a8f-4135-b65b-439cad767960","keywords":null,"link":"/sport/20200530_Bundesliga_megint_kikaptak_Szalaiek","timestamp":"2020. május. 30. 18:44","title":"Bundesliga: megint kikaptak Szalaiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d93730-0f17-468b-bdbd-91caedcab41e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak pár hónapig él az eReceptek kiváltásának járványidőszak idején bevezetett könnyített módja. Lesz azonban olyan könnyítés az egészségügyben, ami tovább is használható marad.","shortLead":"Már csak pár hónapig él az eReceptek kiváltásának járványidőszak idején bevezetett könnyített módja. Lesz azonban olyan...","id":"20200529_e_recept_konnyitett_kivaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4d93730-0f17-468b-bdbd-91caedcab41e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13d5a9d-a9df-42b4-9f0d-c5b5f7f86282","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_e_recept_konnyitett_kivaltas","timestamp":"2020. május. 29. 16:38","title":"Megszüntetik az e-recept könnyített kiváltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99aa7d00-2515-4324-9024-59f7bb6db3f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon 1300-ra csökkent az aktív koronavírusos esetek száma, az elmúlt 24 órában újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a fertőzést, nyolcan elhunytak. Orbán Viktor a Kossuth rádióban azt is bejelentette, hogy nemzeti konzultáció készül a koronavírus elleni védekezésről. Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: az elmúlt napokban idősotthonokban és szociális intézményekben nem találtak új fertőzöttet, a 25 új esetből 11 budapesti. ","shortLead":"Magyarországon 1300-ra csökkent az aktív koronavírusos esetek száma, az elmúlt 24 órában újabb magyar állampolgárnál...","id":"20200529_operativ_torzs_Muller_Cecilia_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99aa7d00-2515-4324-9024-59f7bb6db3f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecde2ee2-3cac-49b7-94f3-c72fcaa233f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_operativ_torzs_Muller_Cecilia_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. május. 29. 11:06","title":"Operatív törzs: Nem találtak új fertőzöttet az idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865ca4d7-6ac6-4e30-b674-a6fe4d984081","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A helyi Fidesz “gagyi vásári színhelyt” lát a pavilonokban, a polgármester szerint a koronavírus miatti bevételkiesést és a kormányzati elvonásokat próbálják így kompenzálni.","shortLead":"A helyi Fidesz “gagyi vásári színhelyt” lát a pavilonokban, a polgármester szerint a koronavírus miatti bevételkiesést...","id":"20200529_Bodevaros_miatt_tiltakozik_a_budavari_Fidesz_V_Naszaly_Marta_polgarmester_az_elvonasokat_okolja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=865ca4d7-6ac6-4e30-b674-a6fe4d984081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa771b8-db10-4345-bb17-469edb12908f","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Bodevaros_miatt_tiltakozik_a_budavari_Fidesz_V_Naszaly_Marta_polgarmester_az_elvonasokat_okolja","timestamp":"2020. május. 29. 19:14","title":"Bódéváros miatt tiltakozik a budavári Fidesz - a polgármester az elvonásokat okolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b921aff-4cb1-4019-b9f5-231be170aee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A víz átszivárgott a csempén és a szigetelésen, a plafonon pedig repedések látszanak.","shortLead":"A víz átszivárgott a csempén és a szigetelésen, a plafonon pedig repedések látszanak.","id":"20200529_ii_kerulet_gyarmati_dezso_uszoda_hasznalhatatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b921aff-4cb1-4019-b9f5-231be170aee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c944e0e-f00c-4154-8349-728de694ed22","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_ii_kerulet_gyarmati_dezso_uszoda_hasznalhatatlan","timestamp":"2020. május. 29. 11:41","title":"Milliárdokba került, most használhatatlan a II. kerületi uszoda legnagyobb medencéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]