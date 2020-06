Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fd8f101-6721-43e5-84d2-dd6bd0be9c96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hozzájárulás fizetésére kötelezettek köre két és félszeresére nő, miután az iparűzési adó fizetési küszöbét tízezer forinttal szállítja le a kormány. A 3200 önkormányzatból nyolcszáznak nem marad szinte semmije, a többinek meg eddig sem volt szabad mozgástere.","shortLead":"A hozzájárulás fizetésére kötelezettek köre két és félszeresére nő, miután az iparűzési adó fizetési küszöbét tízezer...","id":"20200605_Szolidaritasi_hozzajarulas_Az_onkormanyzatok_negyede_lehet_befizeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f101-6721-43e5-84d2-dd6bd0be9c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14bc27d-ca8c-402c-a9b6-3eb841217fbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_Szolidaritasi_hozzajarulas_Az_onkormanyzatok_negyede_lehet_befizeto","timestamp":"2020. június. 05. 14:10","title":"Az önkormányzatok negyedét sújtja a legújabb kormányzati intézkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f33c1b-3364-4f22-a86f-8c47561e83bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világszerte népszerű pickup aktuális generációja 5 évvel a bemutatkozása után egy komolyabb ráncfelvarráson esett át.","shortLead":"A világszerte népszerű pickup aktuális generációja 5 évvel a bemutatkozása után egy komolyabb ráncfelvarráson esett át.","id":"20200604_200_loeros_motort_kapott_a_megujult_toyota_hilux","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3f33c1b-3364-4f22-a86f-8c47561e83bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848d0c18-b6e7-44ab-b9f6-e2f597e12761","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_200_loeros_motort_kapott_a_megujult_toyota_hilux","timestamp":"2020. június. 04. 09:21","title":"200 lóerős motort kapott a megújult Toyota Hilux","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d72f84-1ea7-4475-9775-1838eb5d13ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Aquincumi Múzeum rendhagyó módon, élőben közvetítette, ahogy munkatársai feltárnak egy legalább 1700 éves kősírládát. Az érintetlen sírban találtak is valamit. ","shortLead":"Az Aquincumi Múzeum rendhagyó módon, élőben közvetítette, ahogy munkatársai feltárnak egy legalább 1700 éves...","id":"20200605_Kiastak_egy_1700_eves_halottat_a_Becsi_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69d72f84-1ea7-4475-9775-1838eb5d13ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714348f4-8a6d-4fa9-88c8-c0d8bc9ba6ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200605_Kiastak_egy_1700_eves_halottat_a_Becsi_uton","timestamp":"2020. június. 05. 15:57","title":"Kiástak egy 1700 éves halottat a Bécsi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74b820b4-656c-4fbe-b1e4-e62557a406d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint az Apple olyan iPad Prón dolgozik, amit mini LED kijelzővel szerelnek fel, és amiben az A14X processzor dolgozik. Nem mellesleg: 5G-képes lesz a készülék.","shortLead":"A pletykák szerint az Apple olyan iPad Prón dolgozik, amit mini LED kijelzővel szerelnek fel, és amiben az A14X...","id":"20200604_apple_ipad_pro_5g_kommunikacio_a14x_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74b820b4-656c-4fbe-b1e4-e62557a406d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b7b220-02e2-42ff-88e6-f38cea6956aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_apple_ipad_pro_5g_kommunikacio_a14x_processzor","timestamp":"2020. június. 04. 17:03","title":"Az iPad Próba is 5G-t tesz az Apple, de egy darabig még várni kell rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb6d51d-f05d-492c-88dd-b09112f0a037","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az újraegyesítés óta nem volt ilyen rossz évük a gyártóknak.","shortLead":"Az újraegyesítés óta nem volt ilyen rossz évük a gyártóknak.","id":"20200605_Siralomvolgyben_a_nemet_autoeladasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeb6d51d-f05d-492c-88dd-b09112f0a037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6675a1f1-3340-4e1d-b8c5-4ca67c1683a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_Siralomvolgyben_a_nemet_autoeladasok","timestamp":"2020. június. 05. 13:01","title":"Siralomvölgyben a német autóeladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a3a1b-5b29-4e21-a60e-5524a24d95a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kell a felkészítés, mint egy falat kenyér.","shortLead":"Kell a felkészítés, mint egy falat kenyér.","id":"20200603_orokbefogadas_peticio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=739a3a1b-5b29-4e21-a60e-5524a24d95a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810fff76-60d1-4252-b14e-5687c6781fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_orokbefogadas_peticio","timestamp":"2020. június. 03. 20:45","title":"Öt művész üzeni: Minden szülőnek szüksége lenne az örökbefogadó tanfolyamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök este öltöztetik nemzeti színekbe a hidat.","shortLead":"Csütörtök este öltöztetik nemzeti színekbe a hidat.","id":"20200604_lanchid_trianon_kivilagitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37abe1ab-c655-4a08-816e-92ff0900b75b","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_lanchid_trianon_kivilagitas","timestamp":"2020. június. 04. 13:52","title":"Piros-fehér-zöldbe borul a Lánchíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476aafd5-4965-4cf8-a8a0-a440036b5999","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május 29-én 20 ezer tonna olaj ömlött az Ambarnaja folyó vizébe egy orosz hőerőműből. Az ökológiai katasztrófát az Európai Űrügynökség (ESA) műholdjai is látták, és látják most is.","shortLead":"Május 29-én 20 ezer tonna olaj ömlött az Ambarnaja folyó vizébe egy orosz hőerőműből. Az ökológiai katasztrófát...","id":"20200605_olajszennyezes_esa_muhold_ambarnaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=476aafd5-4965-4cf8-a8a0-a440036b5999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95cc26f-d84d-419f-8b93-96cb9b5826f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_olajszennyezes_esa_muhold_ambarnaja","timestamp":"2020. június. 05. 18:03","title":"Olyan súlyos az orosz olajszennyezés, hogy az űrből is látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]