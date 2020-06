Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"200337fc-353e-47c2-9ef1-1da329177712","c_author":"HVG","category":"360","description":"Száznál több vidéki településen található idehaza Trianon-emlékműnek számító köztéri alkotás. Méretük, szimbolikájuk alapján a kompozíciók elég nagy szórást mutatnak, még ha az alkotók aránylag gyakran használják is jelképként a széthullott Nagy-Magyarország-térképet vagy éppen a kiterjesztett szárnyú turult. ","shortLead":"Száznál több vidéki településen található idehaza Trianon-emlékműnek számító köztéri alkotás. Méretük, szimbolikájuk...","id":"202023_trianonemlekmuvek_videken_noi_torzok_nemaharangok_csonka_hajok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200337fc-353e-47c2-9ef1-1da329177712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd137c5-94f1-43ae-8c4a-3fe94967f34f","keywords":null,"link":"/360/202023_trianonemlekmuvek_videken_noi_torzok_nemaharangok_csonka_hajok","timestamp":"2020. június. 05. 12:00","title":"Trianon-emlékművek vidéken: női torzók, néma harangok, csonka hajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A Mátrai Erőmű égette Mészáros Lőrinc pénzét tavaly, az MKB-nak, a szállodáknak, és a vasútépítésnek köszönhetően azonban így is nagy éve volt a felcsúti expolgármesternek. A Mészáros-cégcsoport legtöbb tagja a napokban tette közzé a 2019-es beszámolóját, ezeket néztük át.","shortLead":"A Mátrai Erőmű égette Mészáros Lőrinc pénzét tavaly, az MKB-nak, a szállodáknak, és a vasútépítésnek köszönhetően...","id":"20200606_meszaros_lorinc_beszamolok_profit_opus_matrai_eromu_hunguest_vasut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0043b0cf-7549-43b9-8f93-d8030c0b704f","keywords":null,"link":"/kkv/20200606_meszaros_lorinc_beszamolok_profit_opus_matrai_eromu_hunguest_vasut","timestamp":"2020. június. 06. 07:00","title":"Minden arannyá válik, amihez Mészáros Lőrinc hozzáér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A meglőtt nőt súlyos sérülésekkel vitték kórházba.","shortLead":"A meglőtt nőt súlyos sérülésekkel vitték kórházba.","id":"20200605_miskolc_loves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5205e011-3c0b-49f9-bc5e-0cdd608bc33e","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_miskolc_loves","timestamp":"2020. június. 05. 21:08","title":"Rálőttek egy 72 éves nőre Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Június 7-e reggeltől szabadon jöhetnek a német állampolgárok és a Németországban dolgozó magyarok Magyarországra.","shortLead":"Június 7-e reggeltől szabadon jöhetnek a német állampolgárok és a Németországban dolgozó magyarok Magyarországra.","id":"20200606_Vege_a_Nemetorszaggal_szembeni_magyar_utazasi_korlatozasoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a03406-ac88-473e-8457-57d5977b654e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Vege_a_Nemetorszaggal_szembeni_magyar_utazasi_korlatozasoknak","timestamp":"2020. június. 06. 11:41","title":"Vége a Németországgal szembeni magyar utazási korlátozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügy előzménye egy törvényjavaslat, amely szerint az SZFE-nek szeptember 1-től alapítványi formában kellene működnie.","shortLead":"Az ügy előzménye egy törvényjavaslat, amely szerint az SZFE-nek szeptember 1-től alapítványi formában kellene működnie.","id":"20200605_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_szfe_alapitvany_modellvaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7f969e-ea72-4cd7-9b00-dc4ac0937bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_szfe_alapitvany_modellvaltas","timestamp":"2020. június. 05. 20:25","title":"A színművészeti szerint több képviselőnek az egyetem megregulázása a célja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az emberek viszont többet dolgoznak kevesebb pénzért.","shortLead":"Az emberek viszont többet dolgoznak kevesebb pénzért.","id":"20200605_Amerikaban_bejott_a_nyitas_ket_millio_ember_talalt_munkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d3b21d-6917-436b-a8e1-e839bc9b7ae1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_Amerikaban_bejott_a_nyitas_ket_millio_ember_talalt_munkat","timestamp":"2020. június. 05. 16:14","title":"Amerikában bejött a nyitás: kétmillió ember már talált munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67ecc05-a65a-4094-a675-4784551f12a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén januárban még rendben megtartották a legnagyobb technológiai seregszemlét, a CES-t Las Vegasban, de azután beütött a koronavírus-járvány, és a rendezvények mind a virtuális térbe költöztek. A szervezők úgy gondolják, 2021-ben újra lehet majd igazi, fizikai CES-t rendezni, igaz, kicsit más feltételekkel, mint eddig.","shortLead":"Idén januárban még rendben megtartották a legnagyobb technológiai seregszemlét, a CES-t Las Vegasban, de azután beütött...","id":"20200605_cta_ces_2021_koronavirus_maszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b67ecc05-a65a-4094-a675-4784551f12a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec400fb-859e-48bb-b919-5d387eeec0fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_cta_ces_2021_koronavirus_maszk","timestamp":"2020. június. 05. 15:08","title":"Újra lesz igazi CES, de új szabályokkal, nagyobb távolságokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de646664-be4a-4253-b7af-be5e75076dcd","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Sokan adnak ki Magyarországon ingatlant, ami Budapesten és a nagyvárosokban komoly, akár havi több százezer forintos bevételt is jelenthet a tulajdonosoknak. Ez a jövedelem jól jöhet hitelfelvételnél, hiszen a bank akkor ad csak kölcsönt, ha tudunk elegendő jövedelmet igazolni. Igen ám, de a jelenlegi bizonytalan helyzetben a bankok óvatosabbak lettek, így sokuk egyáltalán nem fogadja el jövedelemként az ingatlan kiadásból származó bevételt, de ahol elfogadják, ott is vannak korlátozások. Megnéztük a lehetőségeket. ","shortLead":"Sokan adnak ki Magyarországon ingatlant, ami Budapesten és a nagyvárosokban komoly, akár havi több százezer forintos...","id":"20200604_Tobb_bank_sem_fogadja_el_jovedelemkent_az_ingatlankiadasbol_szarmazo_bevetelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de646664-be4a-4253-b7af-be5e75076dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f33509-5dae-4cff-9ebe-412b52ac7ff3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Tobb_bank_sem_fogadja_el_jovedelemkent_az_ingatlankiadasbol_szarmazo_bevetelt","timestamp":"2020. június. 04. 12:30","title":"Több bank sem fogadja el jövedelemként az ingatlankiadásból származó bevételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]