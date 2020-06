Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4317175c-1561-4fd6-b536-03d8d44bd6e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok kritika érte a szolidaritási akciót.","shortLead":"Sok kritika érte a szolidaritási akciót.","id":"20200603_Feketebe_borultak_a_kozossegi_oldalak_de_minek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4317175c-1561-4fd6-b536-03d8d44bd6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3ced08-3e5d-4bf3-a162-205cd533d18a","keywords":null,"link":"/elet/20200603_Feketebe_borultak_a_kozossegi_oldalak_de_minek","timestamp":"2020. június. 03. 09:31","title":"Feketébe borultak a közösségi oldalak, de egyből vita is lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"161 milliárd forintot csoportosított át a költségvetésen belül egy határozattal a kormány. A pénz legnagyobb részét, 154 milliárd forintot a Gazdaságvédelmi Alapból veszik el.","shortLead":"161 milliárd forintot csoportosított át a költségvetésen belül egy határozattal a kormány. A pénz legnagyobb részét...","id":"20200603_Stadion_vasutepites_turizmusra_gazdasagvedelmi_alap_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9be22a3-21c4-41eb-a03d-2323b2a3801a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_Stadion_vasutepites_turizmusra_gazdasagvedelmi_alap_koltsegvetes","timestamp":"2020. június. 03. 08:39","title":"Stadion- és vasútépítésre, turizmusra vett el pénzt a kormány a Gazdaságvédelmi Alapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db065115-5bf8-4f0e-8912-8535ad1e1a9c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Trianon közel sem okozott olyan mély sebeket a magyar gazdaságban, mint azt emlegetni szokás – erről Tomka Béla történész beszélt a hvg.hu-nak. A Szegedi Tudományegyetem Történeti Intézetének egyetemi tanára azt is vitatja, hogy lenne értelme ma újraépíteni a Kárpát-medence gazdasági térségét, ám szerinte az EU-val szakításnak végzetes hatása lenne a száz éve elcsatolt részekkel való kapcsolat szempontjából is. Interjú.","shortLead":"Trianon közel sem okozott olyan mély sebeket a magyar gazdaságban, mint azt emlegetni szokás – erről Tomka Béla...","id":"20200604_tomka_bela_interju_trianon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db065115-5bf8-4f0e-8912-8535ad1e1a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d49e10-f2f9-4883-891f-464fd6e924a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_tomka_bela_interju_trianon","timestamp":"2020. június. 04. 13:11","title":"A magyar gazdaság bajait nem Trianon okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ország keleti felében most keresnek annyit, mint Budapesten tíz éve. A KSH közölte az átlagos nettó béreket.","shortLead":"Az ország keleti felében most keresnek annyit, mint Budapesten tíz éve. A KSH közölte az átlagos nettó béreket.","id":"20200603_Szabolcsban_atlagosan_176_ezret_a_fovarosban_317_ezret_keresnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981513aa-8db7-483e-8c5c-631674c2b1fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_Szabolcsban_atlagosan_176_ezret_a_fovarosban_317_ezret_keresnek","timestamp":"2020. június. 03. 12:08","title":"Szabolcsban átlagosan 176 ezret, a fővárosban 317 ezret keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három amerikai felperes szerint a Google megtéveszti a felhasználókat, amiért ígéretével ellentétben mégis hozzáfér a felhasználói adatokhoz a Chrome-ban való privát böngészéskor. A cég ezt nem egészen így látja, bár azt elismerik, hogy az inkognitó mód nem jelent teljes rejtettséget.","shortLead":"Három amerikai felperes szerint a Google megtéveszti a felhasználókat, amiért ígéretével ellentétben mégis hozzáfér...","id":"20200603_google_chrome_inkognito_mod_privat_bongeszes_adatgyujtes_per_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91b81a4-4839-4319-b251-9c9abeecb626","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_google_chrome_inkognito_mod_privat_bongeszes_adatgyujtes_per_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 03. 18:03","title":"Jusson eszébe, amikor megnyitja a Chrome-ot: az inkognitó mód sem egészen rejt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izgalmasabbnak bizonyult a szokott havi pixeles biztonsági frissítés a szokásosnál, néhányan ugyanis véletlenül megkapták az Android 11 bétát.","shortLead":"Izgalmasabbnak bizonyult a szokott havi pixeles biztonsági frissítés a szokásosnál, néhányan ugyanis véletlenül...","id":"20200603_android_11_beta_google_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0f1126-6319-4215-b234-edef1119b703","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_android_11_beta_google_frissites","timestamp":"2020. június. 03. 19:03","title":"Vannak, akik véletlenül megkapták az Android 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845a9a00-ce22-4bbc-800e-9805b046208d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó alig 2 év után úgy döntött, hogy itt az ideje felvarrni a divatterepjáró ráncait.\r

","shortLead":"A dél-koreai gyártó alig 2 év után úgy döntött, hogy itt az ideje felvarrni a divatterepjáró ráncait.\r

","id":"20200603_gigantikus_hutoracsot_kapott_a_legujabb_hyundai_santa_fe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845a9a00-ce22-4bbc-800e-9805b046208d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5467ca7-7f9e-4a85-8fb4-654370b40e40","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_gigantikus_hutoracsot_kapott_a_legujabb_hyundai_santa_fe","timestamp":"2020. június. 03. 10:49","title":"\"Szigorú tekintetet\" kapott a legújabb Hyundai Santa Fe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet pontatlanul határozta meg az értékvesztést, 19 millió forintos bírságot kapott.","shortLead":"A pénzintézet pontatlanul határozta meg az értékvesztést, 19 millió forintos bírságot kapott.","id":"20200604_Megbuntette_a_MagNet_Bankot_az_MNB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f2bda2-0e4d-4490-b8c9-895803801f52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Megbuntette_a_MagNet_Bankot_az_MNB","timestamp":"2020. június. 04. 11:03","title":"19 millió forintra büntette a MagNet Bankot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]