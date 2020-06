Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b6c804e-707b-44dd-a36a-9ca19f292dbc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csongrád-Csanádnak hívják ezentúl. A megyében élőknek nincs teendőjük a névváltoztatás miatt.","shortLead":"Csongrád-Csanádnak hívják ezentúl. A megyében élőknek nincs teendőjük a névváltoztatás miatt.","id":"20200604_csongrad_megye_nevvaltoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b6c804e-707b-44dd-a36a-9ca19f292dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd605666-91e1-4dc2-9334-ec294dc27967","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_csongrad_megye_nevvaltoztatas","timestamp":"2020. június. 04. 05:42","title":"Mától új neve van Csongrád megyének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386609b5-8bfc-4381-9617-48eb14a68439","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lépéssel azt kívánja elérni a kormány, hogy újra repülhessenek amerikai járatok Kínába.","shortLead":"A lépéssel azt kívánja elérni a kormány, hogy újra repülhessenek amerikai járatok Kínába.","id":"20200603_kina_egyesult_allamok_legitarsasagok_tiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=386609b5-8bfc-4381-9617-48eb14a68439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cdf263-45c4-4460-af1a-9df02e3afbbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_kina_egyesult_allamok_legitarsasagok_tiltas","timestamp":"2020. június. 03. 18:41","title":"Trump kitiltja a kínai légitársaságokat Amerikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A zánkai és fonyódligeti üdülőkomplexumot korábban maga az állam ajándékozta el.","shortLead":"A zánkai és fonyódligeti üdülőkomplexumot korábban maga az állam ajándékozta el.","id":"20200604_meszaros_lorinc_fejar_bal_zrt_erzsebet_taborok_szabadics_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0229b119-fb70-4505-b98c-220eba479c2f","keywords":null,"link":"/kkv/20200604_meszaros_lorinc_fejar_bal_zrt_erzsebet_taborok_szabadics_zoltan","timestamp":"2020. június. 04. 08:54","title":"21,58 milliárd forintért újítják fel Mészárosék az Erzsébet-táborokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82688588-6224-41af-9d3a-bf62fc06966f","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A magyar kormány hálát adhatna Trianonért, az ország pedig beláthatná, valójában nem ezeréves, hanem csak száz – mondta el egy osztrák lapnak Fischer Ádám. Mivel magyarázza állításait a karmester?","shortLead":"A magyar kormány hálát adhatna Trianonért, az ország pedig beláthatná, valójában nem ezeréves, hanem csak száz – mondta...","id":"20200604_Fischer_Adam_Magyarorszag_nem_ezereves_hanem_mindossze_szaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82688588-6224-41af-9d3a-bf62fc06966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bb284f-d47c-401f-9b51-0bd5ca2f59e9","keywords":null,"link":"/360/20200604_Fischer_Adam_Magyarorszag_nem_ezereves_hanem_mindossze_szaz","timestamp":"2020. június. 04. 07:00","title":"Fischer Ádám: Magyarország nem ezeréves, hanem mindössze száz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat története során nyolcadik alkalommal nyerte el a trófeát.","shortLead":"A csapat története során nyolcadik alkalommal nyerte el a trófeát.","id":"20200604_budapest_honved_magyar_kupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6eeff1-47ee-4d74-9d1c-bc221adc173f","keywords":null,"link":"/sport/20200604_budapest_honved_magyar_kupa","timestamp":"2020. június. 04. 06:24","title":"A Budapest Honvédé a Magyar Kupa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ottani áfa mértékét pedig jelentősen csökkentik, és más kedvezmények is jönnek.","shortLead":"Az ottani áfa mértékét pedig jelentősen csökkentik, és más kedvezmények is jönnek.","id":"20200604_angela_merkel_koronavirus_mentocsomag_gazdasagi_karok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b38049-9ce3-485b-ab26-c56b19dcd466","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_angela_merkel_koronavirus_mentocsomag_gazdasagi_karok","timestamp":"2020. június. 04. 05:19","title":"Gigantikus mentőcsomaggal enyhítenék a vírus okozta károkat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint a közös agrárpolitikának (KAP) nem sikerült visszafordítania a biológiai sokféleség évtizedek óta tartó romlását, aminek egyik fő oka továbbra is az intenzív gazdálkodás. ","shortLead":"Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint a közös agrárpolitikának (KAP) nem sikerült visszafordítania a biológiai...","id":"20200605_Eddig_kudarcot_vallott_az_EU_agrarpolitikaja_a_biologiai_sokfeleseg_megorzeseben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe4a667-9a9a-47f4-8b84-f86373e34028","keywords":null,"link":"/zhvg/20200605_Eddig_kudarcot_vallott_az_EU_agrarpolitikaja_a_biologiai_sokfeleseg_megorzeseben","timestamp":"2020. június. 05. 15:15","title":"Eddig kudarcot vallott az EU agrárpolitikája a biológiai sokféleség megőrzésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573830a0-c1dc-4afd-9040-4fc37ff3f320","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Álmoskönyv helyett érdemes az álmainkban elmélyedni: önmagunkat ismerhetjük meg.","shortLead":"Álmoskönyv helyett érdemes az álmainkban elmélyedni: önmagunkat ismerhetjük meg.","id":"20200605_Miert_repulok_folyton_almomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=573830a0-c1dc-4afd-9040-4fc37ff3f320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1a872c-8497-44c3-9ca0-20f63de22c93","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200605_Miert_repulok_folyton_almomban","timestamp":"2020. június. 05. 11:30","title":"Miért repülök folyton álmomban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]