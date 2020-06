Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fizessenek a multik? Legyen ingyen a net? Maradjanak a munkahelyvédő programok? Promótáljuk a hazait? Legyen állandó járványfigyelés? Teljes a következő nemzeti konzultáció kérdéseinek listája, a válaszok borítékolhatóak.","shortLead":"Fizessenek a multik? Legyen ingyen a net? Maradjanak a munkahelyvédő programok? Promótáljuk a hazait? Legyen állandó...","id":"20200606_Legyen_ingyen_az_internet__a_kormany_biztosra_megy_a_nemzeti_konzultacio_vegso_kerdeseivel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e60bbe-6ed6-49df-a5d1-f4af91acb2c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Legyen_ingyen_az_internet__a_kormany_biztosra_megy_a_nemzeti_konzultacio_vegso_kerdeseivel","timestamp":"2020. június. 06. 10:25","title":"Legyen ingyen az internet? – a kormány biztosra megy a nemzeti konzultáció végső kérdéseivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d611538-4e34-4047-9d66-e9a288706c3e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt pár hónapban összeomlott a hazai ruházati kereskedelem.","shortLead":"Az elmúlt pár hónapban összeomlott a hazai ruházati kereskedelem.","id":"20200605_Szazaval_rugtak_ki_a_ruhaboltok_az_embereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d611538-4e34-4047-9d66-e9a288706c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c215563-308f-4ac3-8302-9804c12ca9e1","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_Szazaval_rugtak_ki_a_ruhaboltok_az_embereket","timestamp":"2020. június. 05. 18:06","title":"Százával rúghatták ki a magyarországi ruhaboltok a dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a015c37e-f610-425f-a9b7-2536c4362d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamera közvetítést is lekapcsolták a gólyafészeknél. Már csak egy feketególya fióka van életben a háromból, de őt talán már fel tudják nevelni.","shortLead":"A kamera közvetítést is lekapcsolták a gólyafészeknél. Már csak egy feketególya fióka van életben a háromból, de őt...","id":"20200607_Valodi_drama_zajlik_a_gemenci_golyafeszekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a015c37e-f610-425f-a9b7-2536c4362d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8da2c7-b87c-4b51-8e42-03404b7a4055","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Valodi_drama_zajlik_a_gemenci_golyafeszekben","timestamp":"2020. június. 07. 12:37","title":"Valódi dráma zajlik a gemenci gólyafészekben, már csak egy fióka van életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851c2656-2f8e-42fb-938b-77dec3053828","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nincs többé filléres repülőjegy, olcsó szállás: magyar szempontból 50 dolláros övezet lesz az NDK, vagyis itthon az államtól csak ennyi nyugati valutát vehetnek az utazáshoz.","shortLead":"Nincs többé filléres repülőjegy, olcsó szállás: magyar szempontból 50 dolláros övezet lesz az NDK, vagyis itthon...","id":"20200606_50_dollaros_ovezet_lesz_az_NDK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=851c2656-2f8e-42fb-938b-77dec3053828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ab5ff0-0041-4c06-a237-01db8f79f678","keywords":null,"link":"/360/20200606_50_dollaros_ovezet_lesz_az_NDK","timestamp":"2020. június. 06. 17:00","title":"Még volt NDK, de a magyaroknak már NSZK lett – \"Eljött a paradicsom\", 1990. június 5.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel ezelőttihez képest 20 milliárd forinttal kevesebb adót fizettek a vállalkozások az államkasszába.","shortLead":"Az egy évvel ezelőttihez képest 20 milliárd forinttal kevesebb adót fizettek a vállalkozások az államkasszába.","id":"20200607_Harom_cegbol_ketto_szeptemberre_halasztotta_a_tarsasagiadobevallast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9328fb84-c924-48e0-9bcf-a57bfe702ce4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Harom_cegbol_ketto_szeptemberre_halasztotta_a_tarsasagiadobevallast","timestamp":"2020. június. 07. 09:28","title":"Három cégből kettő szeptemberre halasztotta a társaságiadó-bevallást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8422089-5547-48ea-8745-3e702c20dc5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombaton egy román nő és egy férfi is Nyugat-Európából lopott kocsit akart kivinni az országból.","shortLead":"Szombaton egy román nő és egy férfi is Nyugat-Európából lopott kocsit akart kivinni az országból.","id":"20200607_Sokmillios_lopott_autokkal_bukott_le_ket_roman_sofor_a_hatarnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8422089-5547-48ea-8745-3e702c20dc5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538906ec-5ab7-4200-9115-81d6cca62530","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_Sokmillios_lopott_autokkal_bukott_le_ket_roman_sofor_a_hatarnal","timestamp":"2020. június. 07. 09:40","title":"Sokmilliós lopott autókkal bukott le két román sofőr a határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős, krónikus beteg életét vesztette.","shortLead":"Egy idős, krónikus beteg életét vesztette.","id":"20200607_Ujabb_18_ember_fertozodott_koronavirussal_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda39d65-c54b-445c-9428-79b01b4c8268","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Ujabb_18_ember_fertozodott_koronavirussal_Magyarorszagon","timestamp":"2020. június. 07. 10:14","title":"Újabb 18 ember fertőződött koronavírussal Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40efa051-5261-47d0-8471-04b37414b854","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200606_Marabu_FekNyuz_A_megoldoember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40efa051-5261-47d0-8471-04b37414b854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93013742-2ed3-40c0-be5f-3f4012e7a7fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_Marabu_FekNyuz_A_megoldoember","timestamp":"2020. június. 06. 11:00","title":"Marabu FékNyúz: A megoldóember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]