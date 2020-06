Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed7e22ee-8b07-4c05-b7d2-8e3f460e594c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Előbb 400, majd újabb 75 főt bocsát el az autókölcsönzéssel foglalkozó cég.","shortLead":"Előbb 400, majd újabb 75 főt bocsát el az autókölcsönzéssel foglalkozó cég.","id":"20200617_avis_budget_csoportos_leepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed7e22ee-8b07-4c05-b7d2-8e3f460e594c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7615dbfc-aac0-40d0-9278-a9759530d35d","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_avis_budget_csoportos_leepites","timestamp":"2020. június. 17. 11:46","title":"Újabb csoportos létszámleépítés jön az Avis csoport budapesti irodájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit trónörökös az ízeket sem érzi még rendesen.","shortLead":"A brit trónörökös az ízeket sem érzi még rendesen.","id":"20200617_Karoly_hercegnek_meg_nem_teljesen_tert_vissza_a_szaglasa_a_koronavirusfertozese_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2d23f6-7af1-4529-b686-6d56d2a7d534","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Karoly_hercegnek_meg_nem_teljesen_tert_vissza_a_szaglasa_a_koronavirusfertozese_utan","timestamp":"2020. június. 17. 16:36","title":"Károly hercegnek még nem teljesen tért vissza a szaglása a koronavírus-fertőzése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a82a7e0-f4d6-481c-a222-3207760c66e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bútorvásárláskor a legtöbben valószínűleg annak drukkolnak, hogy minden beférjen a kocsiba. Pedig arról is gondoskodni kell, hogy rögzítve legyenek a csomagok.","shortLead":"Bútorvásárláskor a legtöbben valószínűleg annak drukkolnak, hogy minden beférjen a kocsiba. Pedig arról is gondoskodni...","id":"20200616_Lapraszerelt_butor_a_kocsiban_veszely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a82a7e0-f4d6-481c-a222-3207760c66e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39814c5d-c39d-447b-b0df-fcc02866e5ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_Lapraszerelt_butor_a_kocsiban_veszely","timestamp":"2020. június. 16. 14:05","title":"Ilyen, amikor elszabadulnak a lapra szerelt bútorok a kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75056e40-bd6d-4058-853f-9bf3ad431611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hódmezővásárhelyi Tankerület bezárná az általános iskolát Mártélyon, úgy, hogy az önkormányzat támogatná az intézményt, az egyházmegye pedig akár át is venné.","shortLead":"A Hódmezővásárhelyi Tankerület bezárná az általános iskolát Mártélyon, úgy, hogy az önkormányzat támogatná...","id":"20200617_vasalodeszka_tankerulet_iskola_martely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75056e40-bd6d-4058-853f-9bf3ad431611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089f48d7-0191-40d7-a797-03c961c50c79","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_vasalodeszka_tankerulet_iskola_martely","timestamp":"2020. június. 17. 08:22","title":"Újabb botrány a \"vasalódeszkás\" tankerületben: szokatlan hirtelenséggel bezárnának egy iskolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b47dad-36f3-4a62-9f52-fa8c2726a0e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétszáz méteren zúdult a vágányokra sár és víz Nagymaros és Szob között, bizonytalan időre leállt a forgalom.","shortLead":"Kétszáz méteren zúdult a vágányokra sár és víz Nagymaros és Szob között, bizonytalan időre leállt a forgalom.","id":"20200617_Sarlavina_Nagymaros_szob_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49b47dad-36f3-4a62-9f52-fa8c2726a0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1e0ec0-d803-46ad-938c-aa47d795bd1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_Sarlavina_Nagymaros_szob_vonat","timestamp":"2020. június. 17. 15:32","title":"Sárlavina zúdult a sínekre, nem járnak a vonatok Nagymarosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7748b42b-ade3-4bec-b7eb-09e29988825c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar alkotók a saját mobiltelefonjukkal forgattak rövidfilmeket a karantén időszakáról. Van, akinek Müller Cecília és a Netflix, másnak egy 24 órás online táncmaraton jutott az eszébe a koronavírus-járvány okozta bezártságról. Kihirdették a MagentaFilm Magyar Mobilvideó Fesztivál shortlisteseit és nyertesét, mi pedig megmutatjuk ezek közül a kedvenceinket. A döntősök egy New York-i és egy cannes-i seregszemlére is kijutnak. ","shortLead":"Magyar alkotók a saját mobiltelefonjukkal forgattak rövidfilmeket a karantén időszakáról. Van, akinek Müller Cecília és...","id":"20200616_Szorongasaink_unalmunk_es_fuggosegeink_valodi_szemtanuja_a_mobiltelefonunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7748b42b-ade3-4bec-b7eb-09e29988825c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a789980c-362f-4db1-9878-d73b4180fce7","keywords":null,"link":"/kultura/20200616_Szorongasaink_unalmunk_es_fuggosegeink_valodi_szemtanuja_a_mobiltelefonunk","timestamp":"2020. június. 17. 17:12","title":"Szorongásaink, unalmunk és függőségeink szemtanúja a mobiltelefonunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lehet, hogy fontos poszton tér vissza az amerikai közéletbe a magyar származású és igencsak vitatott munkásságú Gorka Sebestyén.","shortLead":"Lehet, hogy fontos poszton tér vissza az amerikai közéletbe a magyar származású és igencsak vitatott munkásságú Gorka...","id":"20200617_Huffington_Post_Megint_fontos_posztot_kaphat_Gorka_Sebestyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ebd678-541f-4ae7-b475-75562c911ae5","keywords":null,"link":"/360/20200617_Huffington_Post_Megint_fontos_posztot_kaphat_Gorka_Sebestyen","timestamp":"2020. június. 17. 07:30","title":"Huffington Post: Megint fontos posztot kaphat Gorka Sebestyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66860e2-aae1-4f69-9ce0-4b443f95ddc5","c_author":"Kovács Gábor, Oroszi Babett, Szabó Yvette","category":"360","description":"Újabb fokozatba kapcsolt a magyar kormányfő középhatalmi törekvéseiben: magyar tőkét visz ki a régiós gyáriparba, magyar tőkével száll be globális üzletekbe, és magyar tőkét invesztál nemzetpolitikai céljainak megvalósításába – na és a hozzá közel álló gazdasági körök etetésére. ","shortLead":"Újabb fokozatba kapcsolt a magyar kormányfő középhatalmi törekvéseiben: magyar tőkét visz ki a régiós gyáriparba...","id":"20200618_Portyaszolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d66860e2-aae1-4f69-9ce0-4b443f95ddc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a668aa6c-76f2-4fe3-9361-296c74f09e6d","keywords":null,"link":"/360/20200618_Portyaszolgalat","timestamp":"2020. június. 18. 07:00","title":"Orbán az oroszokkal, a törökökkel és fideszes őrkutyákkal gyarmatosítja Közép-Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]