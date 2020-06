Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit trónörökös az ízeket sem érzi még rendesen.","shortLead":"A brit trónörökös az ízeket sem érzi még rendesen.","id":"20200617_Karoly_hercegnek_meg_nem_teljesen_tert_vissza_a_szaglasa_a_koronavirusfertozese_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2d23f6-7af1-4529-b686-6d56d2a7d534","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Karoly_hercegnek_meg_nem_teljesen_tert_vissza_a_szaglasa_a_koronavirusfertozese_utan","timestamp":"2020. június. 17. 16:36","title":"Károly hercegnek még nem teljesen tért vissza a szaglása a koronavírus-fertőzése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab757d4a-e4d1-4c43-bece-f2496b858fec","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gazdája szerint a macska segített neki legyőzni heroinfüggőségét. Film is készült az életükről.","shortLead":"Gazdája szerint a macska segített neki legyőzni heroinfüggőségét. Film is készült az életükről.","id":"20200618_utcamacska_bob_james_bowen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab757d4a-e4d1-4c43-bece-f2496b858fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1510552b-da8e-48c7-a58a-4a4ab926bb0e","keywords":null,"link":"/elet/20200618_utcamacska_bob_james_bowen","timestamp":"2020. június. 18. 05:36","title":"Elpusztult a világ leghíresebb kóbor macskája, Bob","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem minden felhasználónál jött elő az a hiba, ami a Windows 10 májusi frissítésébe került bele. Akinél viszont igen, annak újra és újra be kell jelentkeznie a gépen a Google-fiókjába.","shortLead":"Nem minden felhasználónál jött elő az a hiba, ami a Windows 10 májusi frissítésébe került bele. Akinél viszont igen...","id":"20200618_microsoft_windows_10_majusi_frissites_update_google_chrome_kijelentkezes_megoldas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66554d27-4513-439c-8ca3-76464c9f9ad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_microsoft_windows_10_majusi_frissites_update_google_chrome_kijelentkezes_megoldas","timestamp":"2020. június. 18. 08:03","title":"Bosszantó hiba került a Windows 10 frissítésébe, mutatjuk a Chrome-baj megoldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbaeac5-e564-44ce-88c0-6326d384edfd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Hajós Alfréd uszodánál este 9-kor kezdődik a megemlékezés.","shortLead":"A Hajós Alfréd uszodánál este 9-kor kezdődik a megemlékezés.","id":"20200618_Benedek_Tiborra_gyertyagyujtassal_emlekezik_a_Magyar_Vizilabda_Szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fbaeac5-e564-44ce-88c0-6326d384edfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec26210-bf8c-49e5-b715-8c8ed1511bc6","keywords":null,"link":"/sport/20200618_Benedek_Tiborra_gyertyagyujtassal_emlekezik_a_Magyar_Vizilabda_Szovetseg","timestamp":"2020. június. 18. 12:21","title":"Mindenki számára nyilvános gyertyagyújtással emlékeznek Benedek Tiborra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cfbd6e-4c89-417d-b975-d13a28dd7d01","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A spanyol és az angol bajnokság újraindulásával véget ér az európai labdarúgás karanténja, aminek feloldását anyagi érdekek is diktálták.","shortLead":"A spanyol és az angol bajnokság újraindulásával véget ér az európai labdarúgás karanténja, aminek feloldását anyagi...","id":"202025__europai_futball__ujrakezdes__penzugyi_manoverek__biztonsagi_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31cfbd6e-4c89-417d-b975-d13a28dd7d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3dc188-694b-443a-82d2-7b2cbb1f8ceb","keywords":null,"link":"/360/202025__europai_futball__ujrakezdes__penzugyi_manoverek__biztonsagi_jatek","timestamp":"2020. június. 17. 17:00","title":"Több száz millió eurós mínuszt okozott a világ labdarúgásában a leállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a78f1f-951f-4a85-ada6-41bcdc25b922","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Katonai repülőgépeket gyártó cseh cég került magyar tulajdonba. Az Aero Vodochody készíti azokat a kiképzőgépeket, amelyekre a térség legtöbb országának szüksége van.","shortLead":"Katonai repülőgépeket gyártó cseh cég került magyar tulajdonba. Az Aero Vodochody készíti azokat a kiképzőgépeket...","id":"20200617_tombor_repulo_repulogyar_csehorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29a78f1f-951f-4a85-ada6-41bcdc25b922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8474e44e-78fb-4aad-b509-69780e0bd2bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_tombor_repulo_repulogyar_csehorszag","timestamp":"2020. június. 17. 16:04","title":"Csehországban vásárolt repülőgépgyárat Orbán Viktor volt tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d39556-50a1-4d76-bf85-2a09e0c0de5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a lakosságnál alakult ki pánikvásárlás az időközben pandémiává vált koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Nem csak a lakosságnál alakult ki pánikvásárlás az időközben pandémiává vált koronavírus-járvány miatt.","id":"20200618_arukeszlet_alapanyag_koronavirus_jarvany_panikvasarlas_magyar_cegek_gdp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96d39556-50a1-4d76-bf85-2a09e0c0de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55686d64-77bc-448d-888b-df2ff5716f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_arukeszlet_alapanyag_koronavirus_jarvany_panikvasarlas_magyar_cegek_gdp","timestamp":"2020. június. 18. 11:34","title":"Tele vannak a raktárak, ez hónapokra visszahúzhatja a magyar gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mintegy 1500 molesztálóról tud a független vizsgálóbizottság az utóbbi hetven évből.","shortLead":"Mintegy 1500 molesztálóról tud a független vizsgálóbizottság az utóbbi hetven évből.","id":"20200617_Tobb_mint_haromezer_kiskorut_zaklattak_a_francia_katolikus_egyhazon_belul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd44725-59e4-43a8-87c0-851604c5b8d8","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Tobb_mint_haromezer_kiskorut_zaklattak_a_francia_katolikus_egyhazon_belul","timestamp":"2020. június. 17. 20:13","title":"Több mint háromezer kiskorút zaklattak a francia katolikus egyházon belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]