[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök vádemelést javasolnak ellene.","shortLead":"A rendőrök vádemelést javasolnak ellene.","id":"20200620_Vezetni_engedte_10_eves_kislanyat_majd_levideozta_a_melykuti_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55336b39-c434-4137-a22f-b6f5a9be44f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Vezetni_engedte_10_eves_kislanyat_majd_levideozta_a_melykuti_ferfi","timestamp":"2020. június. 20. 10:57","title":"Vezetni engedte 10 éves kislányát, majd levideózta a mélykúti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5c91e-ff7e-42a4-92c8-1f2ca41af74f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rekordbevételt ért el a Chanel – természetesen még a koronavírus előtt. 