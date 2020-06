Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az előző évi 2,6 milliárdról.","shortLead":"Az előző évi 2,6 milliárdról.","id":"20200618_rail_cargo_hungaria_veszteseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2aa9944-c0e9-4774-8a4c-127b1f473d29","keywords":null,"link":"/kkv/20200618_rail_cargo_hungaria_veszteseg","timestamp":"2020. június. 18. 05:55","title":"3,8 milliárdra nőtt a Rail Cargo Hungaria vesztesége tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ért véget a viharos időjárás.","shortLead":"Nem ért véget a viharos időjárás.","id":"20200619_idojaras_meteorologia_vihar_felhoszakadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b88324-b451-4cde-9323-e56c0455ee46","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_idojaras_meteorologia_vihar_felhoszakadas","timestamp":"2020. június. 19. 05:12","title":"Több megyében ismét felhőszakadásra figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc103bdc-d553-4556-b643-4786ff1c754a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A limitált kiadást Range Rover Fiftynek hívják, és stílszerűen 1970 darabot gyártanak majd belőle.","shortLead":"A limitált kiadást Range Rover Fiftynek hívják, és stílszerűen 1970 darabot gyártanak majd belőle.","id":"20200617_Retro_kiadassal_unneplik_az_50_eves_Range_Rover_tipust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc103bdc-d553-4556-b643-4786ff1c754a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1011d83-4039-480a-a9f5-25b79b654d2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_Retro_kiadassal_unneplik_az_50_eves_Range_Rover_tipust","timestamp":"2020. június. 17. 16:22","title":"Látványos retro kiadással ünneplik az 50 éves Range Rover típust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad8afac-be9d-40b0-bbf9-4f92b5433094","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Keraphyton mawsoniae nevet kapta az a faj, amelynek több mint 300 millió éves fosszíliáját az 1960-as évek közepén találták meg a paleontológusok.","shortLead":"Keraphyton mawsoniae nevet kapta az a faj, amelynek több mint 300 millió éves fosszíliáját az 1960-as évek közepén...","id":"20200617_fosszilia_maradvany_noveny_felfedezes_paleontologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ad8afac-be9d-40b0-bbf9-4f92b5433094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d689997-7f4e-41d3-a079-a13a6af19d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_fosszilia_maradvany_noveny_felfedezes_paleontologia","timestamp":"2020. június. 17. 20:03","title":"56 éven át hevert a raktárban, kiderült, hogy egy új fajt rejt a 300+ millió éves fosszília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922fa2d8-9469-4a94-8d7d-9b45348489d7","c_author":"HBO GO","category":"brandcontent","description":"A streaming-szolgáltatók indulásával és megerősödésével a sorozatok terén is óriási lett a merítés és a választék – a könnyű elérhetőség mellett. Az online videótárakban a folyamatosan megjelenő új szériák mellett párhuzamosan elkezdünk akár három másikat is, nem ritkán olyat, ami már befejeződött, a 90-es évek vége óta megerősödő minőségi sztenderdek miatt pedig már az újranézés sem bűncselekmény. Alább az HBO GO kínálatából válogattunk és teszünk javaslatokat, de a lista személyes ízlésünket tükrözi. ","shortLead":"A streaming-szolgáltatók indulásával és megerősödésével a sorozatok terén is óriási lett a merítés és a választék –...","id":"20200617_10_progressziv_sorozat_ami_mindent_megvaltoztatott_HBO_GO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=922fa2d8-9469-4a94-8d7d-9b45348489d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28ec390-fefc-4471-8631-a87b09aeb444","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200617_10_progressziv_sorozat_ami_mindent_megvaltoztatott_HBO_GO","timestamp":"2020. június. 17. 12:30","title":"10 progresszív sorozat, ami mindent megváltoztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335b103-cc6c-4689-bc77-7e24860c98db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a 639 lóerős alapteljesítményt túl kevésnek találják.\r

","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a 639 lóerős alapteljesítményt túl kevésnek találják.\r

","id":"20200619_800_loeros_lett_a_mercedes_amg_gt_4_ajtos_csaladi_sportautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c335b103-cc6c-4689-bc77-7e24860c98db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6f3951-2a45-4733-8f60-dbeefb644272","keywords":null,"link":"/cegauto/20200619_800_loeros_lett_a_mercedes_amg_gt_4_ajtos_csaladi_sportautoja","timestamp":"2020. június. 19. 11:21","title":"800 lóerős lett a Mercedes 4 ajtós családi sportautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627ad235-3cf6-46d4-9ded-06a08eb5668c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csütörtöki viharban Békés megyében fotóztak le egy jókora tubát.","shortLead":"A csütörtöki viharban Békés megyében fotóztak le egy jókora tubát.","id":"20200618_sarkad_felhotolcser_tuba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=627ad235-3cf6-46d4-9ded-06a08eb5668c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95513a8f-6b5a-433a-a093-7f1032cf9a64","keywords":null,"link":"/elet/20200618_sarkad_felhotolcser_tuba","timestamp":"2020. június. 18. 16:21","title":"Sarkadon egy felhőtölcsér kis híján a földig ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77a7e12-5ed0-4eec-b16c-6eb269558280","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 18 éves lányt gázolt halálra a 22 éves fiatal Cegléden tavaly ősszel. A férfi lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, így kapott 3 évet és soha többé nem ülhet a volán mögé.","shortLead":"Egy 18 éves lányt gázolt halálra a 22 éves fiatal Cegléden tavaly ősszel. A férfi lemondott a tárgyaláshoz való...","id":"20200618_cegled_gazolas_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b77a7e12-5ed0-4eec-b16c-6eb269558280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98813d13-9ab3-4a39-b546-4a3baf407e21","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_cegled_gazolas_itelet","timestamp":"2020. június. 18. 20:40","title":"Három év fogházat kapott a ceglédi halálos gázolás elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]