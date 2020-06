Egyre több üzletben elérhetők már a hamburgerpogácsák vegán alternatívái. „Ha valaki vegán, az miért akar hamburgert enni?” – tette fel a kérdést egyik vegetariánus kollégánk, akit elhívtunk, teszteljen velünk négy ilyen készítményt. Egy másik munkatársunk tüntetőleg egy babgulyással ült le a szomszédos asztalhoz, de a többiek vállalkoztak a lehetetlenre: megkíséreltük felidézni a hamburger ízét a vegán alternatívákban. Tesztünkből kiderült, milyen sikerrel.

© Túry Gergely

Szerkesztőségünk teraszán, babgulyásillatban, négy terméket próbáltunk ki, amelyek az Impossible Meatnél és az időnként nálunk is kapható Beyond Meatnél kevésbé ismertek, de legalább megtalálhatjuk őket a szupermarketek polcain. Tesztelőink az értékelés mellett 0-5 között pontozhatták a termékeket, mi most a legkevésbé kedvelttől a kedvencünkig mutatjuk be a pogácsákat.

4.

Vegán burger (Vegán Manufaktúra)

Magyarország első vegán burgerpogácsájával megközelítették a lehetetlent, vagyis hogy növényi alapokon hozzák a klasszikus burger állagát és ízét – ezt olvashatjuk a Vegán Manufaktúra weboldalán tesztünk első termékénél. Ez búzafehérje alapú, előfőzött készítmény, amely nemcsak állati eredetű anyagokat, de szóját sem tartalmaz, és adalékanyagoktól is mentes, a hozzávalók között fűszereket és kukoricakeményítőt találunk a búza és a zab mellett.

© Túry Gergely

Tesztelőink ezt még értékelték, ám a sötétbordó, sütés előtt szilikonlapra emlékeztető, rugalmas pogácsa kinézete már nem annyira győzte meg őket. Amikor az ízét és az állagát próbáltuk értékelni, azért egészen mélyről jövő emlékek törtek elő: kinek egy 25 évvel ezelőtti táborban felszolgált román húskonzervet, kinek a nyers májat idézte. Félreértések elkerülése végett: ezek általában nem kellemes emlékek voltak.

3.

Pápai ízek vegán burger

A sercegés már-már ijesztő szintet öltött a pápai vegánburger sütésekor, pedig nem is a címke ajánlása szerint, forró zsiradékban sütöttük, hanem megolajozott sütőlapon. A gyorsfagyasztott készítménynél a mentességet még a papszegi manufaktúránál is komolyabban veszik: bár húsipari cégnél készült, sem állati eredetű alapanyag nincs benne, és a gluténra és szójára érzékenyek is fogyaszthatják, fő összetevője a gabonák és a szója helyett texturált borsófehérje. Ezen túl viszont sűrítőanyagok, szilárdítóanyagok, aromák és fűszerek sora olvasható a címkén.

© Túry Gergely

A sütés közben folydogáló lé sokak kedvét elvette, miként a furcsa fűszeres mellékíz is, amit volt, aki borsosként, volt, aki savanyúként, volt, aki keserűként azonosított a hamburgerben, sőt, egyikünkben a szójaízt idézte fel. Nem a szószét. Egyik tesztelőnk egyszerűen úgy látta: ezt sem a mustár, sem a BBQ-szósz nem mentette meg.

A nyersen még kocsonyás pogácsa kész állagával is voltak gondjaink. A szaftos, vaskos hamburgerek helyett a gyorséttermek papírvékonyságú pogácsáira hajazó készítmény inkább az Anthony Bourdain által a tudomány nagy rejtélyének tartott mélyhűtött-rántott csibefalat konzisztenciáját idézte fel. Vagy, ahogy egyik kollégánk megjegyezte: olyan, mint egy 12 órán át rágott, fáradt rágógumi.

2.

Next Level burger

Klímasemleges termék – ezzel hirdeti magát a Lidlben kapható vegán készítmény, amely szója- és búza- és zöldborsófehérjét is tartalmaz. Meg még sok minden mást a savanyított csiperkegombától (jó pont) a finomított kókuszzsírig (nem annyira) és irtózatos mennyiségű aromáig (egy idő után még a legnagyobb sonkabarát is megunja a terméknek még az üres dobozából is erőteljesen áradó füstaromát).

© Túry Gergely

A karbonsemlegesség nem azt jelenti, hogy a termékeket közelről szállítják: bár a címkén nem szerepel gyártási hely, a vonalkód alapján Németországban állítják elő. A Lidl a termék bevezetésekor azt nyilatkozta, hogy az előállításnál minimalizálták a környezetet terhelő hatásokat, és egy hústermékhez képest mindössze 9%-os a CO2-kibocsátás.

Tesztelőinket ennél persze jobban érdekelte, mit kapnak a buciban. Abban nagyjából egyetértettek, hogy kinézetre ez hasonlít leginkább egy hamburgerpogácsára – jóval vastagabb a többi tesztelt készítménynél. Értékelték azt is, hogy sütés közben kellemesen sercegett – a kiáramló céklasűrítménnyel színezett víz. A füstaroma is ismerős illatokat hozott elő: volt, akinek a füstölt kolbász ugrott be sütés közben. Az íznél ezúttal több vélemény ütközött: a semmilyen-pártiakkal szemben többen valamilyen fagyasztott vagy konzerv készételt idéztek fel kóstoláskor a vagdalthústól a mirelit pulykatalléron át a békebeli bélszínrolóig.

1.

Vivera vegán zöldségburger

Almát a körtével összehasonlítani nehéz és talán nem is fair – ez a kakukktojásról jutott eszünkbe, amely ugyan az előbbi termékek pályáján játszik, ám már első látásra is más kategóriát képvisel. A Hollandiában gyártott pogácsában van ugyan szója, és sűrítőként burgonyakeményítő is, ízében és kinézetében azonban a zöldségek dominálnak, ezek teszik ki a tömeg majdnem a háromötödét.

© Túry Gergely

Tehát a rövid szentencia: ez bizony egy zöldségfasírt, mind kinézetre, mind ízre. A paraszakadékot értékelték tesztelőink is, vagyis azt, hogy – akárcsak az embereket nem tökéletesen imitáló humanoid robotoknál – ez sem külsejében, sem ízében nem akart mindenáron a húsra emlékeztetni. Az ízében pedig érezhető volt minden zöldség, ami megnyugtatóbb annál, mint amikor fogalmad sincs, mégis milyen ízt érzel – mondta egyikünk. Abban persze már nem volt egyetértés, hogy ez az elkülönülés szándékos-e, vagy inkább egy rosszul sikerült húspótlóval van dolgunk. Azt mindenesetre értékeltük, hogy a hasonlóan darabos zöldségekkel készült fasírtokkal ellentétben ez nem akart az első pillanattól szétesni – bámulatos, mire nem képes már a tudomány.