[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött, az egyik vezetője meghalt.","shortLead":"Két autó ütközött, az egyik vezetője meghalt.","id":"20200704_Halalos_karambol_Inarcson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01486651-b6a5-4cb7-b4bd-040b52179eff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Halalos_karambol_Inarcson","timestamp":"2020. július. 04. 15:48","title":"Halálos karambol Inárcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93860d-62d1-4115-8fd4-39f679e927d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néha nem pontosan érteni, most akkor melyik is a jó irány.","shortLead":"Néha nem pontosan érteni, most akkor melyik is a jó irány.","id":"20200703_Betiltottak_egy_elektromos_kerekpar_reklamjat_mert_tulzott_okoszorongast_okoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de93860d-62d1-4115-8fd4-39f679e927d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172cd835-54e9-4d04-8fdb-a0f376e7db46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_Betiltottak_egy_elektromos_kerekpar_reklamjat_mert_tulzott_okoszorongast_okoz","timestamp":"2020. július. 03. 15:05","title":"Betiltották egy elektromos kerékpár reklámját, mert túlzott „ökoszorongást” okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolaőrök munkáltatója a rendőrség lesz, de a napjukat az iskolában töltenék.","shortLead":"Az iskolaőrök munkáltatója a rendőrség lesz, de a napjukat az iskolában töltenék.","id":"20200703_iskolaorok_iskolaorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60a6597-1171-4b6a-8fe1-2cb2752b2312","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_iskolaorok_iskolaorseg","timestamp":"2020. július. 03. 11:02","title":"Közel 500 intézmény kért iskolaőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy vasúti átjáróban ütközött össze a vonat a személyautóval, a sofőr meghalt.","shortLead":"Egy vasúti átjáróban ütközött össze a vonat a személyautóval, a sofőr meghalt.","id":"20200703_intercity_baleset_ikreny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ecd7de-779f-429f-9515-a85753308c05","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_intercity_baleset_ikreny","timestamp":"2020. július. 03. 21:27","title":"Intercityvel ütközött egy autó Ikrényben, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4826aaae-8014-4dc7-a596-d11bee94dc86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az együtt élő párok közötti viták elkerülésére gondolt a Spotify új, Premium Duo előfizetésének bevezetésével.","shortLead":"Az együtt élő párok közötti viták elkerülésére gondolt a Spotify új, Premium Duo előfizetésének bevezetésével.","id":"20200703_spotify_premium_duo_elofizetes_egy_haztartasban_elo_paroknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4826aaae-8014-4dc7-a596-d11bee94dc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0488b8c-e8ea-449f-8bd3-7c9be3de58bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_spotify_premium_duo_elofizetes_egy_haztartasban_elo_paroknak","timestamp":"2020. július. 03. 11:03","title":"Új csomag a Spotifynál: 3500 forint helyett 2300 forintba kerül két Premium fiók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyüzem lesz pénteken az Országgyűlésben, Budapesten együtt erősebb az ellenzék, Deutsch Tamás bírósági ítéletet kritizál. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nagyüzem lesz pénteken az Országgyűlésben, Budapesten együtt erősebb az ellenzék, Deutsch Tamás bírósági ítéletet...","id":"20200703_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1283377-2616-4eab-83ea-4b4f9fc65496","keywords":null,"link":"/360/20200703_Radar360","timestamp":"2020. július. 03. 08:00","title":"Radar360: Költségvetés, iskolaőrség és SZFE a Parlament előtt, kint közben tüntetnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f30bf2-9f1f-4342-af05-05fac0a94a0d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Évek óta beszélnek arról, hogy a gyerekek ritmusához alkalmazkodva kezdődhetne később a tanítás. Lehet, hogy a járvány – és a BKK zsúfoltságának csökkentése – miatt ezzel is kísérleteznek majd az iskolák. ","shortLead":"Évek óta beszélnek arról, hogy a gyerekek ritmusához alkalmazkodva kezdődhetne később a tanítás. Lehet, hogy a járvány...","id":"20200703_9_oras_iskolakezdes_karacsony_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89f30bf2-9f1f-4342-af05-05fac0a94a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddee897a-6004-40a3-971a-c002c7981cef","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_9_oras_iskolakezdes_karacsony_kormany","timestamp":"2020. július. 03. 20:00","title":"Egy gyors tesztelésre jó lehet Karácsonyék ötlete a csúsztatott iskolakezdésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5d3084-222b-4a0d-909e-9acd74c955b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány a veszélyhelyzetre hivatkozva tette lehetővé az elővásárlási jog bejegyeztetését.","shortLead":"A kormány a veszélyhelyzetre hivatkozva tette lehetővé az elővásárlási jog bejegyeztetését.","id":"20200703_Akar_az_osszes_banyateruletet_megszerezheti_az_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c5d3084-222b-4a0d-909e-9acd74c955b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409fe268-5be1-4507-99ef-b6c3e94f5646","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_Akar_az_osszes_banyateruletet_megszerezheti_az_allam","timestamp":"2020. július. 03. 15:35","title":" Nem tudni, hány bányára tette rá a kezét a kormány egy különleges jogszabállyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]