Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14da46a1-af5b-45c0-aab1-4bcf300652c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Spanyolországból lopták el az Audi A5 Sportbacket.","shortLead":"Spanyolországból lopták el az Audi A5 Sportbacket.","id":"20200713_Szep_fogas_volt_ez_a_magyar_hataron_elkapott_Audi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14da46a1-af5b-45c0-aab1-4bcf300652c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b86c1f-cd0a-4e38-9a09-df4326f338f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_Szep_fogas_volt_ez_a_magyar_hataron_elkapott_Audi","timestamp":"2020. július. 13. 10:26","title":"Szép fogás volt a magyar határon elkapott Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4dd0ea-53f0-4202-bd08-bc90834f9a79","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eltörölte az UEFA korábban kiszabott büntetését a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS), így a következő szezonban is elindulhat a legrangosabb európai kupasorozatban a Manchester City.","shortLead":"Eltörölte az UEFA korábban kiszabott büntetését a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS), így a következő szezonban is...","id":"20200713_Megis_indulhat_a_Manchester_City_a_Bajnokok_Ligajaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b4dd0ea-53f0-4202-bd08-bc90834f9a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009cc02e-fb28-4105-a0a5-36b39f38e0cb","keywords":null,"link":"/sport/20200713_Megis_indulhat_a_Manchester_City_a_Bajnokok_Ligajaban","timestamp":"2020. július. 13. 10:55","title":"Mégis indulhat a Manchester City a Bajnokok Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet keddi cikke szerint csomagban, de külön-külön is eladná a leánycégeket a multivállalat.","shortLead":"A Magyar Nemzet keddi cikke szerint csomagban, de külön-külön is eladná a leánycégeket a multivállalat.","id":"20200714_Magyar_tobbsegi_tulajdonba_kerulhet_a_Tesco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb29e7b-eea4-4a77-8ab7-7c8aed687107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Magyar_tobbsegi_tulajdonba_kerulhet_a_Tesco","timestamp":"2020. július. 14. 06:05","title":"Magyar többségi tulajdonba kerülhet a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megállíthatatlanul közeledik az űrkutatás új korszaka, melyből az oroszok és Kína sem szeretne kimaradni.","shortLead":"Megállíthatatlanul közeledik az űrkutatás új korszaka, melyből az oroszok és Kína sem szeretne kimaradni.","id":"20200714_oroszorszag_kina_holdbazis_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97c2e62-afe5-4eee-8bf1-b10e6430a57e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_oroszorszag_kina_holdbazis_urkutatas","timestamp":"2020. július. 14. 08:33","title":"Oroszország és Kína közös bázist építene a Holdon, hogy onnan repüljenek más bolygókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d181a4f-bd01-4064-a980-f34a3e84b6da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők manapság már nem a hagyományos 0–100-on akarnak már nagyot alkotni, itt már a 0–300 a mérce.","shortLead":"A fejlesztők manapság már nem a hagyományos 0–100-on akarnak már nagyot alkotni, itt már a 0–300 a mérce.","id":"20200713_Nem_lesz_gyorsabb_utcai_auto_0300_kmhn_mint_az_uj_Lotus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d181a4f-bd01-4064-a980-f34a3e84b6da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795fa027-b1ff-4eb0-8ea9-f01672fbedb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_Nem_lesz_gyorsabb_utcai_auto_0300_kmhn_mint_az_uj_Lotus","timestamp":"2020. július. 13. 14:51","title":"Nem lesz gyorsabb utcai autó, mint az új Lotus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8575302-e501-44ec-b622-64851c9799ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200712_Kis_panda_erkezett_az_Allatkertbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8575302-e501-44ec-b622-64851c9799ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e60d28-3d62-498e-a86d-1996169155d6","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Kis_panda_erkezett_az_Allatkertbe","timestamp":"2020. július. 12. 18:32","title":"Kis panda érkezett a Fővárosi Állatkertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vállalaton belül elterjedt e-mail szerint az Amazonnál a TikTok eltávolítására kérték az alkalmazottakat. A cég szerint tévedés történt.","shortLead":"Egy vállalaton belül elterjedt e-mail szerint az Amazonnál a TikTok eltávolítására kérték az alkalmazottakat. A cég...","id":"20200713_tiktok_amazon_torles_bytendance_mike_pompeo_amerikai_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b10963-05a4-448c-a152-496e4b7383bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_tiktok_amazon_torles_bytendance_mike_pompeo_amerikai_kormany","timestamp":"2020. július. 13. 07:03","title":"Valamiféle furcsa tévedésből kérte a TikTok törlését dolgozóitól az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bogdán László, Cserdi kedden elhunyt polgármestere pár éve M. Kiss Csabának mesélt önmagáról, gyerekkoráról, a környezetről, ahol nevelkedett, meghatározó pillanatokról és emberekről. Egy-egy villanásnyi cselekvés, mégis összeáll belőle annak az embernek a világa, aki saját és sajátos eszközeivel, de belevágott egy közösség életének átalakításába. A Boldogságkönyvből mi három részletet választottunk ki, ezekkel búcsúzunk tőle.","shortLead":"Bogdán László, Cserdi kedden elhunyt polgármestere pár éve M. Kiss Csabának mesélt önmagáról, gyerekkoráról...","id":"20200714_Gyerekre_nem_vagyom_Van_nekem_egy_falunyi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad2c7e1-34b4-44d5-a19c-6324aad92a20","keywords":null,"link":"/360/20200714_Gyerekre_nem_vagyom_Van_nekem_egy_falunyi","timestamp":"2020. július. 14. 17:20","title":"\"Gyerekre nem vágyom. Van nekem egy falunyi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]