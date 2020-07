Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdbb8344-132d-425c-9312-d83d93b59ec4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Júliusban eddig hat országból vitték haza a fertőzést cseh utasok.\r

","shortLead":"Júliusban eddig hat országból vitték haza a fertőzést cseh utasok.\r

","id":"20200713_koronavirus_jarvany_fertozes_cseh_turista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdbb8344-132d-425c-9312-d83d93b59ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d61252-50ac-4d71-8a2b-779f9bb265e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_koronavirus_jarvany_fertozes_cseh_turista","timestamp":"2020. július. 13. 17:39","title":"Magyarországon fertőződött meg koronavírussal egy cseh turista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ac1f82-9cb9-4279-8c79-5c47d728d229","c_author":"HVG","category":"360","description":"A benzinből már száműzték, a vízvezetékekben nemkívánatos, és most a sörét következhet az ólomtilalmak sorában. ","shortLead":"A benzinből már száműzték, a vízvezetékekben nemkívánatos, és most a sörét következhet az ólomtilalmak sorában. ","id":"202028_az_olomsoret_kara_madarvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24ac1f82-9cb9-4279-8c79-5c47d728d229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2c2279-cd0f-493d-9dc9-e4b3753483d1","keywords":null,"link":"/360/202028_az_olomsoret_kara_madarvesz","timestamp":"2020. július. 12. 16:15","title":"Az otthoni vacsoránál is baj lehet belőle, ha az olcsóbb lövedéket használja a vadász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a990d0bd-2ef4-4d8f-926a-3b8bdc293d95","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Külföldön mind népszerűbbek a \"maradék nélkül\" mozgalmak, amelyek célja, hogy akár állatot is, zöldségeket is hulladék nélkül használjanak fel. De miként jutottunk el onnan, hogy egy csirkének a csont kivételével mindenét feldolgozták, addig, hogy sokan ma már csak a mellfilét hajlandóak megenni? Szabó Esztivel, a Felelős Gasztrohős kommunikációs vezetőjével a hulladékmentes étkezésről beszélgettünk, miként arról is, mennyi mindenről nem tudjuk, hogy egyébként ehető.","shortLead":"Külföldön mind népszerűbbek a \"maradék nélkül\" mozgalmak, amelyek célja, hogy akár állatot is, zöldségeket is hulladék...","id":"20200714_szaboeszti_tudatossag_elelmiszer_hulladek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a990d0bd-2ef4-4d8f-926a-3b8bdc293d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a84abec-9a5a-4684-8873-889888f0830f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200714_szaboeszti_tudatossag_elelmiszer_hulladek","timestamp":"2020. július. 14. 16:00","title":"\"Ha fél órán át pucolod a krumplit, jobban odafigyelsz arra, hogy az étel ne menjen a szemétbe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7841bfd5-ce31-4f67-8604-af48071345a3","c_author":"Balla Györgyi - Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"Szinte az egész ország megmozdult, hogy ne épüljön ötcsillagos, 120 szobás luxusszálloda a kiemelt természetvédelmi területen. A polgármester ígéri, lakossági fórumokat tart a következő napokban a beruházásról. ","shortLead":"Szinte az egész ország megmozdult, hogy ne épüljön ötcsillagos, 120 szobás luxusszálloda a kiemelt természetvédelmi...","id":"20200712_Elforditottuk_a_fejunket_oriasi_hiba_volt__civilek_tuntettek_a_tatai_Oregto_partjara_tervezett_luxusszalloda_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7841bfd5-ce31-4f67-8604-af48071345a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbce1eb1-88eb-470d-9130-c51e59ffc649","keywords":null,"link":"/kkv/20200712_Elforditottuk_a_fejunket_oriasi_hiba_volt__civilek_tuntettek_a_tatai_Oregto_partjara_tervezett_luxusszalloda_ellen","timestamp":"2020. július. 12. 17:30","title":"\"Elfordítottuk a fejünket, óriási hiba volt\" - civilek tüntettek a tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét hétig tartó tárgyalások és több tüntetés után hétfő este aláírták Franciaországban a kormány és a szakszervezetek megállapodását, amely évi több mint 8 milliárd euróval (2830 milliárd forint) növeli az egészségügy dolgozóinak járó juttatásokat.","shortLead":"Hét hétig tartó tárgyalások és több tüntetés után hétfő este aláírták Franciaországban a kormány és a szakszervezetek...","id":"20200714_Jelentos_fizetesemelest_kapnak_a_francia_egeszsegugyi_dolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5870a9-3b0d-437d-9b3e-ddcc79d66c58","keywords":null,"link":"/vilag/20200714_Jelentos_fizetesemelest_kapnak_a_francia_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2020. július. 14. 06:55","title":"Jelentős fizetésemelést kapnak a francia egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány mostani fő tesztkérdése, hogy ki fizet. Újra veszélyben a görög turizmus. Mészárosné magántévéje közpénzt kap. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A járvány mostani fő tesztkérdése, hogy ki fizet. Újra veszélyben a görög turizmus. Mészárosné magántévéje közpénzt...","id":"20200714_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e8ca4f-73af-442e-9f6b-99b5544e68c5","keywords":null,"link":"/360/20200714_Radar360","timestamp":"2020. július. 14. 08:00","title":"Radar360: Nálunk tesztelnek, a briteknél pontoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c62ce992-409a-40e1-9098-3ee1c1b4282e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Noémi írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20200712_Egesz_nap_csak_kuzdottem_a_belso_demonommal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c62ce992-409a-40e1-9098-3ee1c1b4282e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88ae244-57bc-4073-b495-8e3acf6a3429","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200712_Egesz_nap_csak_kuzdottem_a_belso_demonommal","timestamp":"2020. július. 12. 20:15","title":"Egész nap csak küzdöttem a belső démonommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vállalaton belül elterjedt e-mail szerint az Amazonnál a TikTok eltávolítására kérték az alkalmazottakat. A cég szerint tévedés történt.","shortLead":"Egy vállalaton belül elterjedt e-mail szerint az Amazonnál a TikTok eltávolítására kérték az alkalmazottakat. A cég...","id":"20200713_tiktok_amazon_torles_bytendance_mike_pompeo_amerikai_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b10963-05a4-448c-a152-496e4b7383bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_tiktok_amazon_torles_bytendance_mike_pompeo_amerikai_kormany","timestamp":"2020. július. 13. 07:03","title":"Valamiféle furcsa tévedésből kérte a TikTok törlését dolgozóitól az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]