Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Személyi sérülésről nem tudni.\r

","shortLead":"Személyi sérülésről nem tudni.\r

","id":"20200629_A_sineken_vesztegel_egy_auto_Acsanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d86040-47ec-4e4d-841a-b723cca1d9d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_A_sineken_vesztegel_egy_auto_Acsanal","timestamp":"2020. június. 29. 06:15","title":"A síneken vesztegel egy autó Acsánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919f4f20-1133-44db-b245-946f7f1eba23","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kommunális hulladék és a természetes uszadék a folyó áradásával jutott el Magyarországra. ","shortLead":"A kommunális hulladék és a természetes uszadék a folyó áradásával jutott el Magyarországra. ","id":"20200627_Munkagep_hulladek_aradas_Szamosbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=919f4f20-1133-44db-b245-946f7f1eba23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7876cd44-49b6-4919-85e1-6f6050153f65","keywords":null,"link":"/zhvg/20200627_Munkagep_hulladek_aradas_Szamosbol","timestamp":"2020. június. 27. 12:02","title":"Munkagéppel emelték ki a Szamosból a Romániából érkezett hulladékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9708c26e-6ca1-4809-bbf0-7c36a0866914","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A G7 cikke szerint egy Mészáros Lőrinc vagyonát kezelő céggel van közös vállalkozása a TV2-nél és az Indexnél is jelen lévő Vaszily Miklósnak. A cég tévéműsor gyártására készül.","shortLead":"A G7 cikke szerint egy Mészáros Lőrinc vagyonát kezelő céggel van közös vállalkozása a TV2-nél és az Indexnél is jelen...","id":"20200629_meszaros_lorinc_vaszily_miklos_progress_media_hungary_kft_index","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9708c26e-6ca1-4809-bbf0-7c36a0866914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d3ed52-0d0e-4a7f-8258-d670ac71abd4","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_meszaros_lorinc_vaszily_miklos_progress_media_hungary_kft_index","timestamp":"2020. június. 29. 09:23","title":"Vaszily Miklós Mészáros Lőrinc pénzével indított új médiacéget ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2c7975-94ba-43c0-8d64-5a568fd3962d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eddig is jól működő éttermek megerősödve kerülhetnek ki a válságból, különösen ha gyorsan át tudtak állni a házhoz szállításra, de a gyengék közül nagyon sokan elbukhatnak.","shortLead":"Az eddig is jól működő éttermek megerősödve kerülhetnek ki a válságból, különösen ha gyorsan át tudtak állni a házhoz...","id":"20200628_etterem_vendeglatas_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e2c7975-94ba-43c0-8d64-5a568fd3962d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ae3af8-c3d9-4428-b183-8513c14ef6d9","keywords":null,"link":"/elet/20200628_etterem_vendeglatas_jarvany","timestamp":"2020. június. 28. 09:53","title":"A világ éttermeinek 10 százaléka megszűnhet a járvány hatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a Gappel fog össze.","shortLead":"A rapper a Gappel fog össze.","id":"20200627_Uj_ruhakollekciot_indit_Kanye_West","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63500120-f666-4066-a61e-f082041cb313","keywords":null,"link":"/elet/20200627_Uj_ruhakollekciot_indit_Kanye_West","timestamp":"2020. június. 27. 18:55","title":"Új ruhakollekciót indít Kanye West","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormány szerint igazságosabb lesz a rendszer, a 2021-től élő módosítástól pedig több tízmilliárd forint pluszbevételt remélnek.","shortLead":"A kormány szerint igazságosabb lesz a rendszer, a 2021-től élő módosítástól pedig több tízmilliárd forint pluszbevételt...","id":"20200627_Peticioban_tiltakoznak_a_kata_valtoztatasa_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a600e1-0011-43a9-ae96-37eb61500600","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Peticioban_tiltakoznak_a_kata_valtoztatasa_ellen","timestamp":"2020. június. 27. 09:45","title":"Petícióban tiltakoznak a kata változtatása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számlaértesítőhöz hasonló e-mailekkel próbálkoznak csalók.","shortLead":"A számlaértesítőhöz hasonló e-mailekkel próbálkoznak csalók.","id":"20200628_Adathalasz_EOn_csalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f31069-dc83-42ed-9d6f-e150b21e8884","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Adathalasz_EOn_csalas","timestamp":"2020. június. 28. 12:57","title":"Adathalászok próbálják becsapni az E.On ügyfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff42fff7-e17c-4282-842d-214f72a3d032","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Princeton Egyetemen a hétvégén döntöttek arról, hogy más nevet kell adni a demokrata párti Woodrow Wilson elnökről elnevezett közpolitikai iskolának és a bentlakásos kollégiumnak. ","shortLead":"A Princeton Egyetemen a hétvégén döntöttek arról, hogy más nevet kell adni a demokrata párti Woodrow Wilson elnökről...","id":"20200629_Mississippiben_megvaltoztatjak_a_zaszlot_mert_a_rabszolgasag_korara_emlekeztet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff42fff7-e17c-4282-842d-214f72a3d032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a622331e-5aec-4c94-8334-e0712db172ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_Mississippiben_megvaltoztatjak_a_zaszlot_mert_a_rabszolgasag_korara_emlekeztet","timestamp":"2020. június. 29. 05:57","title":"Mississippiben megváltoztatják a zászlót, mert a rabszolgaság korára emlékeztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]