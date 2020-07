Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az érintett területeken a következő órákban az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternyinél több csapadék hullhat.","shortLead":"Az érintett területeken a következő órákban az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternyinél...","id":"20200723_Felhoszakadas_miatt_tobb_megyeben_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5717b11-7439-4f73-8fc7-fb524f44f9c3","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Felhoszakadas_miatt_tobb_megyeben_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","timestamp":"2020. július. 23. 13:05","title":"Felhőszakadás miatt több megyében másodfokú riasztásokat adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17612378-68de-459a-bbc5-9daed126d922","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány az adórendszer egyszerűsítésével indokolta a döntést.","shortLead":"A kormány az adórendszer egyszerűsítésével indokolta a döntést.","id":"20200722_onkormanyzat_oriasplakat_reklamceg_elvonas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17612378-68de-459a-bbc5-9daed126d922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a0b656-6b7d-4af6-9608-3118361f5145","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_onkormanyzat_oriasplakat_reklamceg_elvonas","timestamp":"2020. július. 22. 20:50","title":"Az óriásplakátok után sem szedhetnek adót az önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7935ce7-3a17-4739-92cc-e26cb811acdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb jelentések szerint az Apple már meg is rendelte a beszállítóktól azokat az új típusú (touch integrated, érintésintegrált) OLED kijelzőket, amelyek az iPhone 13-asokba kerülhetnek.","shortLead":"A legújabb jelentések szerint az Apple már meg is rendelte a beszállítóktól azokat az új típusú (touch integrated...","id":"20200722_iphone_13_2020_touch_integrated_oled_panelek_apple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7935ce7-3a17-4739-92cc-e26cb811acdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c469699f-bb9a-4af5-aaac-ffffefefd6ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_iphone_13_2020_touch_integrated_oled_panelek_apple","timestamp":"2020. július. 22. 17:03","title":"Újfajta kijelzőknek köszönhetően lehetnek egészen vékonyak a jövő évi iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök mellett egy miniszter is határozottan tagadta a kedden nyilvánosságra került jelentés megállapításait.","shortLead":"A brit miniszterelnök mellett egy miniszter is határozottan tagadta a kedden nyilvánosságra került jelentés...","id":"20200722_oroszorszag_jelentes_boris_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516094e0-deec-4ee1-abd1-5e3ef41a93d3","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_oroszorszag_jelentes_boris_johnson","timestamp":"2020. július. 22. 15:48","title":"Boris Johnson az Oroszország-jelentésről: a Brexit ellenzői keltik az orosz befolyás látszatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718a11f8-ac61-4501-9d54-0da0c011adeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Régóta parázs viták övezik a biomasszából nyert energia fenntarthatóságát, Hollandia pedig úgy döntött, kivezetik, mert nem áll rendelkezésükre elegendő, fenntarthatóan nyert biomassza-energiaforrás. ","shortLead":"Régóta parázs viták övezik a biomasszából nyert energia fenntarthatóságát, Hollandia pedig úgy döntött, kivezetik, mert...","id":"20200722_Dontott_a_hollan_parlament_kivezetik_a_biomasszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=718a11f8-ac61-4501-9d54-0da0c011adeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d7c262-835c-4c6f-a662-39a2c3e29558","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_Dontott_a_hollan_parlament_kivezetik_a_biomasszat","timestamp":"2020. július. 22. 10:44","title":"Döntött a holland parlament: kivezetik a biomasszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyes kormányzati források szerint is jó lenne, ha mielőbb döntés születne az újabb szigorításokról, hiszen az idő múlásával csak nőnek a veszteségek. ","shortLead":"Egyes kormányzati források szerint is jó lenne, ha mielőbb döntés születne az újabb szigorításokról, hiszen az idő...","id":"20200722_Kicsi_az_eselye_hogy_augusztus_15e_utan_ujraindulhatnak_a_nagy_rendezvenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f08c8b-1711-42c6-87b1-5cfca4c64c5f","keywords":null,"link":"/kultura/20200722_Kicsi_az_eselye_hogy_augusztus_15e_utan_ujraindulhatnak_a_nagy_rendezvenyek","timestamp":"2020. július. 22. 15:05","title":"Kicsi az esélye, hogy augusztus 15-e után újraindulhatnak a nagy rendezvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szinte az összes jelentősebb lap beszámolt a legnagyobb magyar hírportál főszerkesztőjének eltávolításáról. Nem sok jót jósolnak a magyar sajtószabadságnak. ","shortLead":"Szinte az összes jelentősebb lap beszámolt a legnagyobb magyar hírportál főszerkesztőjének eltávolításáról. Nem sok jót...","id":"20200723_A_foszerkeszto_kirugasa_utan_ujra_a_vilagsajto_cimlapjain_az_Index_ugye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea904219-0363-4b77-a8a4-c1926345a314","keywords":null,"link":"/360/20200723_A_foszerkeszto_kirugasa_utan_ujra_a_vilagsajto_cimlapjain_az_Index_ugye","timestamp":"2020. július. 23. 08:30","title":"A főszerkesztő kirúgása után újra a világ címlapjain az Index ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748ae6ef-4bb5-435c-a058-adcbf8b63fd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy többszörösen visszaeső férfi támadt egy idős nőre egy budapesti villamoson. A nő életveszélyes sérüléseket szenvedett, az ügyészség életfogytiglani fegyházbüntetést kér a bíróságtól a férfira.","shortLead":"Egy többszörösen visszaeső férfi támadt egy idős nőre egy budapesti villamoson. A nő életveszélyes sérüléseket...","id":"20200722_eletfogytiglan_borton_ugyeszseg_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=748ae6ef-4bb5-435c-a058-adcbf8b63fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cef3f2-0e26-4010-bb98-2d600533311a","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_eletfogytiglan_borton_ugyeszseg_tamadas","timestamp":"2020. július. 22. 10:09","title":"Életfogytiglani börtönt kért az ügyészség egy idős nőre támadó férfira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]