Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c50d2212-a675-4114-ad0f-529a1feed89e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Folyamatosan csökken a műanyag-újrahasznosítás aránya Magyarországon, az Európai Unióban utolsók vagyunk ezen a téren. ","shortLead":"Folyamatosan csökken a műanyag-újrahasznosítás aránya Magyarországon, az Európai Unióban utolsók vagyunk ezen a téren. ","id":"20200720_Szemetszoborral_hivja_fel_a_figyelmet_a_muanyag_hulladek_ujrahasznositasara_a_Greenpeace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c50d2212-a675-4114-ad0f-529a1feed89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2f9f55-de6b-433a-9203-af31ddc067f3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200720_Szemetszoborral_hivja_fel_a_figyelmet_a_muanyag_hulladek_ujrahasznositasara_a_Greenpeace","timestamp":"2020. július. 20. 12:37","title":"Szemétszoborral hívja fel a figyelmet a műanyaghulladék újrahasznosítására a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pest megyei panziók építésére hirdettek meg pályázatot.","shortLead":"Pest megyei panziók építésére hirdettek meg pályázatot.","id":"20200720_panzio_epitkezes_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3730aa3-b20c-4991-8ca0-f3a616fc85a6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200720_panzio_epitkezes_jarvany","timestamp":"2020. július. 20. 09:58","title":"1,8 milliárd forintot oszt szét a kormány panzióépítésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9915c9e5-192e-4623-8d94-e423de55a212","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A börtöntől mentette meg Donald Trump magyar gyökerekkel rendelkező korábbi tanácsadóját, Roger Stone-t, aki évtizedek óta a politikai trükkök nagymestere. Most minden felületen kampányt folytatott az amnesztiáért – és bejött.","shortLead":"A börtöntől mentette meg Donald Trump magyar gyökerekkel rendelkező korábbi tanácsadóját, Roger Stone-t, aki évtizedek...","id":"202029_roger_stone_piszkos_trukkok_mestere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9915c9e5-192e-4623-8d94-e423de55a212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fa0192-e1bd-4f46-9174-84996477b160","keywords":null,"link":"/360/202029_roger_stone_piszkos_trukkok_mestere","timestamp":"2020. július. 19. 16:00","title":"Amnesztiát kapott Trumptól a gonosz Forrest Gump, aki Nixont tetováltatta a hátára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csökkent a koronavírussal fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában, ugyanakkor mindkét országban hunytak el a járvány következtében. Ukrajnában némileg mérséklődött az elmúlt 24 órában azonosított fertőzöttek száma, de még mindig több száz esetről számoltak be.","shortLead":"Csökkent a koronavírussal fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában, ugyanakkor mindkét országban hunytak el...","id":"20200720_horvatorszag_szlovenia_ukrajna_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2aa530d-87b4-4dfd-be78-893612936ac1","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_horvatorszag_szlovenia_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. július. 20. 17:52","title":"Horvátországban és Szlovéniában csökkent az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49df8fb8-230d-49ee-9782-90609a8c5ffc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még csak részleges adatok ismertek arról, mennyire ütötte meg a koronavírus a kereskedelmet, de ezekből az látszik, hogy májusban még nem volt az igazi az újranyitás, csak júniusban kezdhetett el javulni a helyzet.","shortLead":"Még csak részleges adatok ismertek arról, mennyire ütötte meg a koronavírus a kereskedelmet, de ezekből az látszik...","id":"20200720_bolt_dolgozo_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49df8fb8-230d-49ee-9782-90609a8c5ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4413c582-964b-49c0-bae1-0b3aa107bbe8","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_bolt_dolgozo_munka","timestamp":"2020. július. 20. 12:27","title":"40 ezer dolgozó tűnt el a boltokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó immár nemcsak TDI, hanem TFSI változatban is kínálja két divatterepjárója csúcsmodelljét. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó immár nemcsak TDI, hanem TFSI változatban is kínálja két divatterepjárója csúcsmodelljét. ","id":"20200720_gazolaj_utan_benzin_itt_az_507_loeros_uj_audi_sq7_es_sq8_tfsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263255ad-ed49-459b-90ec-31a536d2c024","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_gazolaj_utan_benzin_itt_az_507_loeros_uj_audi_sq7_es_sq8_tfsi","timestamp":"2020. július. 20. 07:59","title":"Gázolaj után benzin: itt az 507 lóerős új Audi SQ7 és SQ8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országos járatok megszüntetését azután jelentették be, hogy miniszteri rendelettel vonták a MÁV alá a Volánt. A busztársaság vasárnapi közleményében a vonatozást ajánlja.","shortLead":"Az országos járatok megszüntetését azután jelentették be, hogy miniszteri rendelettel vonták a MÁV alá a Volánt...","id":"20200720_volan_zala_megszuno_jaratok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9343e5f8-7e76-43ac-9da5-e7208b655b69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_volan_zala_megszuno_jaratok","timestamp":"2020. július. 20. 15:46","title":"Volán: megszűnik a járatok többsége Budapest és Zala megye között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester levélben fordul a tiszti főorvoshoz, a kormányhivatalhoz és az Emberi Erőforrások Minisztériumához, hogy megtudja, milyen intézkedésekkel védik meg az idősotthonok lakóit.","shortLead":"A főpolgármester levélben fordul a tiszti főorvoshoz, a kormányhivatalhoz és az Emberi Erőforrások Minisztériumához...","id":"20200720_nemeth_karacsony_pesti_uti_idosotthon_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985a01e8-2a2e-42a0-8826-68cdf036b676","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_nemeth_karacsony_pesti_uti_idosotthon_koronavirus","timestamp":"2020. július. 20. 15:05","title":"Karácsony: A második hullám idején „a védekezés kulcsa a további kórházi fertőzések megelőzése”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]