[{"available":true,"c_guid":"c7afbe09-18ff-41a0-982e-eebb4efcca03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Independent videójából kiderül, hogy hogyan.","shortLead":"Az Independent videójából kiderül, hogy hogyan.","id":"20200803_muszlim_zarandoklat_kaba_ko_kotelezo_tavolsagtartas_mekka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7afbe09-18ff-41a0-982e-eebb4efcca03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a6163c-3ba4-455e-8ffd-27ba60dd6750","keywords":null,"link":"/elet/20200803_muszlim_zarandoklat_kaba_ko_kotelezo_tavolsagtartas_mekka","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:15","title":"Távolságot tartva kerülik a Kába-követ a muszlim zarándokok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Álmennyezetek szakadtak le és betört több ablak is a bejrúti magyar nagykövetségen. De úgy számolnak: már javul a helyzet, és az év hátralévő részében nem lesznek már jelentős kockázati költségek.","shortLead":"17 milliárd forintot tett félre az Erste kockázati költségként az első félévben, így majdnem nullára csökkent a bank...","id":"20200805_Erste_Jelasity_jarvany_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75c655fb-9bc7-4bfe-8102-eb20aac00023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f20305-2824-453f-bb6a-24f941e2a2c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_Erste_Jelasity_jarvany_valsag","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:46","title":"Erste-vezér: \"Kaptunk egy gólt, de meg fogjuk nyerni a meccset\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc2214-a94a-4797-a466-020c19c77052","c_author":"Gáti Júlia, Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A kémiai gyérítés nem elég hatékony, és a környezetre is ártalmas. Pláne, ha nekik is jut valami az üzletből.","shortLead":"Az amerikai elnök mégsem bánja, ha a Microsoft felvásárolja a kínai videomegosztó amerikai részlegét. Pláne, ha nekik...","id":"20200804_donald_trump_microsoft_bytendance_tiktok_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d366d588-c84a-42c7-8486-6023fae1a543","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_donald_trump_microsoft_bytendance_tiktok_felvasarlas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:33","title":"Trump: Ha szeptember 15-ig nincs döntés, betiltjuk a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]