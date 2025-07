Mentsen mindent, míg nem késő – megszűnik egy újabb jelszókezelő szolgáltatás

Megszűnik a Dropbox jelszókezelője – derül ki a cég közleményéből. A Dropbox Passwords október 28-án szűnik meg végleg, de a kivezetés fokozatos, és van mód a meglévő adatai költöztetésére.

Mint a The Verge kifejti, augusztus 28-tól a szolgáltatásba új adatokat már nem lehet majd felvinni, csak a meglévő jelszavak lesznek kezelhetők a mobilappban és a böngészőbővítményben is. Ekkor az automatikus kitöltés funkció is megszűnik, tehát a Dropbox már nem ajánlja fel a felhasználónevét és a jelszavát, amikor megpróbál bejelentkezni valahová.

Szeptember 11-én a mobilapp végleg leáll, október 28-án pedig teljesen leáll a jelszókezelő – ettől az időponttól kezdődően már a korábban mentett adataihoz sem fér hozzá, így azokat le kell mentenie.

A Dropbox azzal magyarázza a szolgáltatás kivezetését, hogy szeretnének a „fő termékük”, avagy a felhőtárhely-szolgáltatás funkcióinak fejlesztésére fókuszálni. A cég még 2020-ban indította el a saját jelszókezelőjét, miután megvásárolta az ilyen funkciókat kínáló, Valt nevű szolgáltatást.

A Dropbox a 1Password szolgáltatást ajánlja alternatívaként, és egy videós segédletet is készítettek, amelyben megmutatják, hogyan költöztetheti át a jelszavait bele. Fontos ugyanakkor, hogy bármely más jelszókezelőbe átköltözhet, csak importálnia kell a jelszavait – ezt a beállítások között teheti meg.

Nem a Dropbox az egyetlen megszűnő jelszókezelő mostanában, a Microsoft is kisöpri ezt a funkciót az egyik alkalmazásából – erről itt írtunk bővebben.

