Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c328df7-3e66-45aa-abe3-788cf509fc36","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány a gazdaságvédelmi programokra szánt pénzből csoportosította át a pénzt a Matthias Corvinus Collegiumot (MCC) működtető Tihanyi Alapítvány működési kiadásaira.","shortLead":"A kormány a gazdaságvédelmi programokra szánt pénzből csoportosította át a pénzt a Matthias Corvinus Collegiumot (MCC...","id":"20200807_36_milliardos_kapott_Tombor_Andras_tehetseggondozo_alapitvanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c328df7-3e66-45aa-abe3-788cf509fc36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7f6adf-3f5f-47a3-94fd-7ab5df681ccf","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_36_milliardos_kapott_Tombor_Andras_tehetseggondozo_alapitvanya","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:17","title":"36 milliárdot kapott Tombor András tehetséggondozó alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44ff2b4-b2bb-4756-93c4-52e15dcb475c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önként jelentkezett a rendőrségen az a 16 éves fiú, aki ellen a velencei rablás miatt adtak ki körözést. A négy lehetséges elkövető közül már az összes rendőrkézen van.","shortLead":"Önként jelentkezett a rendőrségen az a 16 éves fiú, aki ellen a velencei rablás miatt adtak ki körözést. A négy...","id":"20200806_velence_rablas_gyanusitott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b44ff2b4-b2bb-4756-93c4-52e15dcb475c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed145ec-d0a0-4ea6-b5cd-2ac7997b3848","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_velence_rablas_gyanusitott","timestamp":"2020. augusztus. 06. 18:10","title":"Feladta magát a velencei rablás utolsó gyanúsítottja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6860a21-1d57-4d54-b637-3a10f7dd73f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kicsit későn tudták meg a tulajdonosok, hogy maori nyelven a huruhuru nem tollat, hanem fanszőrzetet jelent.","shortLead":"Kicsit későn tudták meg a tulajdonosok, hogy maori nyelven a huruhuru nem tollat, hanem fanszőrzetet jelent.","id":"20200807_Nem_toll_hanem_fanszorzet_egy_sormarka_es_egy_uzletlanc_is_benezte_mit_jelent_a_maori_szo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6860a21-1d57-4d54-b637-3a10f7dd73f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5fdd49-9989-48fe-b2f0-0de5d0dac1c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_Nem_toll_hanem_fanszorzet_egy_sormarka_es_egy_uzletlanc_is_benezte_mit_jelent_a_maori_szo","timestamp":"2020. augusztus. 07. 15:10","title":"Nem toll, hanem fanszőrzet: egy sörmárka és egy üzletlánc is benézte, mit jelent a maori huruhuru szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db51c6-888c-4dce-895e-ceb31fb05fbd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem lehet megállítani a tömeget, maszkot osztanak, és remélik a legjobbakat.","shortLead":"Nem lehet megállítani a tömeget, maszkot osztanak, és remélik a legjobbakat.","id":"20200807_250_ezres_motorostalalkozo_kezdodik_ma_Amerikaban_a_jarvany_kozepen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2db51c6-888c-4dce-895e-ceb31fb05fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51b38a8-fce2-4fde-8c92-28624628a1f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_250_ezres_motorostalalkozo_kezdodik_ma_Amerikaban_a_jarvany_kozepen","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:19","title":"250 ezres motorostalálkozó kezdődik ma Amerikában, a járvány közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az edző és szakember szerint az olimpia elhalasztása volt a lehető legjobb döntés. Azt is elárulta: Babos Tímeával szívesen dolgozna együtt. ","shortLead":"Az edző és szakember szerint az olimpia elhalasztása volt a lehető legjobb döntés. Azt is elárulta: Babos Tímeával...","id":"20200807_shane_tusup_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcd487b-d5b9-462e-bd05-ba9e6d28f748","keywords":null,"link":"/sport/20200807_shane_tusup_interju","timestamp":"2020. augusztus. 07. 20:56","title":"Shane Tusup: Szeretem az országot, de szerintem az ország nem igazán szeret engem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7103489-bf74-4186-aefa-43e083b890ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Mfor.hu szerint jól fialt tavaly a Fidesz frakcióvezetőjének családi cége.","shortLead":"Az Mfor.hu szerint jól fialt tavaly a Fidesz frakcióvezetőjének családi cége.","id":"20200807_kocsis_mate_hobby_key_kft_osztalek_osztalekfizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7103489-bf74-4186-aefa-43e083b890ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cada09c6-2931-4092-9249-520b6dab4597","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_kocsis_mate_hobby_key_kft_osztalek_osztalekfizetes","timestamp":"2020. augusztus. 07. 06:53","title":"Rekordosztalékot vett ki cégéből Kocsis Máté és családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc58e93d-6678-4ee4-9b31-3c98fd74b0d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb vevőnek kevés a szerény, ötféle színből álló paletta. ","shortLead":"A legtöbb vevőnek kevés a szerény, ötféle színből álló paletta. ","id":"20200807_Uj_szolgaltatast_vezetett_be_a_Tesla_hogy_ne_legyenek_az_autoi_annyira_egyformak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc58e93d-6678-4ee4-9b31-3c98fd74b0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6d507a-b0fb-4e32-8e43-426ba72b3f55","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_Uj_szolgaltatast_vezetett_be_a_Tesla_hogy_ne_legyenek_az_autoi_annyira_egyformak","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:04","title":"Új szolgáltatást vezetett be a Tesla, hogy ne legyenek az autói annyira egyformák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725b6438-960f-40f8-ad82-b93d41e00418","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint az ellenzéki együttműködés fontos feltétele, hogy nem manipulálnak hangfelvételeket. Közben a DK országos elérésű Facebook-hirdetésben kezdte bizonygatni igazát az ügyben.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint az ellenzéki együttműködés fontos feltétele, hogy nem manipulálnak hangfelvételeket. Közben...","id":"20200807_FeketeGyor_Balatonoszod_Gyurcsany_God","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=725b6438-960f-40f8-ad82-b93d41e00418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd86e26d-cb03-416b-b27a-02766676a946","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_FeketeGyor_Balatonoszod_Gyurcsany_God","timestamp":"2020. augusztus. 07. 15:20","title":"Fekete-Győr Balatonőszödről üzent Gyurcsánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]