[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Történelmet írhat Joe Biden alelnökjelöltje, lekapcsolta az internetet a fehérorosz elnök. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Történelmet írhat Joe Biden alelnökjelöltje, lekapcsolta az internetet a fehérorosz elnök. A hvg360 reggeli...","id":"20200812_Radar360_Normal_tanrenddel_szamol_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890f90c5-3772-41f9-960a-bb7024091719","keywords":null,"link":"/360/20200812_Radar360_Normal_tanrenddel_szamol_a_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 12. 07:58","title":"Radar360: Normál tanrenddel számol a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de18f8ac-a593-4cef-b63f-ae36afa8a787","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepő, alighanem nem önként készített videóval jelentkezett a vasárnapi fehéroroszországi elnökválasztáson indult ellenzéki jelölt, Szvjatlana Cihanouszkaja. Míg korábban a tiltakozás folytatását kérte, most a törvények betartását és a béke helyreállítását szorgalmazta, majd az is kiderült, hogy már Litvániában van. Az ellenzék a videó ellenére is folytatja a választási csalás elleni tiltakozást. A hatalom nem hátrál, Moszkva pedig a háttérből figyel.","shortLead":"Meglepő, alighanem nem önként készített videóval jelentkezett a vasárnapi fehéroroszországi elnökválasztáson indult...","id":"20200811_Meg_orarol_orara_durvul_a_feherorosz_valsag_de_valoszinuleg_kifullad_az_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de18f8ac-a593-4cef-b63f-ae36afa8a787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6feee2-0b86-4716-9933-7845f8d9b46d","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_Meg_orarol_orara_durvul_a_feherorosz_valsag_de_valoszinuleg_kifullad_az_ellenzek","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:25","title":"Még óráról órára durvul a fehérorosz válság, de valószínűleg kifullad az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadd81d0-0e67-4f18-9290-3f00f67a0a80","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók több évig kísérleteztek azzal, hogy előállítsanak egy tömör, habszerű anyagot algákból kivont olajból strandpapucs készítéséhez.","shortLead":"Amerikai kutatók több évig kísérleteztek azzal, hogy előállítsanak egy tömör, habszerű anyagot algákból kivont olajból...","id":"20200811_alga_strandpapucs_muanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fadd81d0-0e67-4f18-9290-3f00f67a0a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdb5232-aed0-478d-b8a3-f34e7e6171c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_alga_strandpapucs_muanyag","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:03","title":"Már csak ezt a szezont kell kibírni, jövőre jön az algából készült biopapucs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4934f5-7f91-4348-8782-fd62fb8b97ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Balin azt tervezik, hogy olyan területeket jelölnének ki a hotelektől távol, ahol nyugodtan tojást rakhatnának a teknősök. ","shortLead":"Balin azt tervezik, hogy olyan területeket jelölnének ki a hotelektől távol, ahol nyugodtan tojást rakhatnának...","id":"20200810_Video_Tobb_ezer_bebiteknost_engedtek_a_tengerbe_Bali_partjainal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4934f5-7f91-4348-8782-fd62fb8b97ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffc0e5d-ffb5-4bab-a13d-9363b936bfc4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200810_Video_Tobb_ezer_bebiteknost_engedtek_a_tengerbe_Bali_partjainal","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:56","title":"Több ezer bébiteknőst engedtek a tengerbe Bali partjainál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe85c5b8-d915-41dd-9591-ebf3a79599a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A libanoni kormány még hétfőn benyújtotta lemondását a múlt heti robbanássorozat miatt.","shortLead":"A libanoni kormány még hétfőn benyújtotta lemondását a múlt heti robbanássorozat miatt.","id":"20200810_libanon_kormany_robbanas_bejrut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe85c5b8-d915-41dd-9591-ebf3a79599a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1becc4-ab3a-4d23-b004-7779ef53fa6d","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_libanon_kormany_robbanas_bejrut","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:59","title":"A hatalmas robbanás miatt lemondott a libanoni kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a8f4c6-4a78-49c9-a366-8a686de2360f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Starbucks kávézókban már korábban is lehetett dolgozni, Japánban most még magasabb szintre vitték a kávézóban történő távmunka lehetőségét.","shortLead":"Bár a Starbucks kávézókban már korábban is lehetett dolgozni, Japánban most még magasabb szintre vitték a kávézóban...","id":"20200811_japan_starbucks_munkaallomasok_tavmunka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8a8f4c6-4a78-49c9-a366-8a686de2360f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e9309c-af3e-443e-8efa-0186901faf6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_japan_starbucks_munkaallomasok_tavmunka","timestamp":"2020. augusztus. 11. 12:03","title":"Japánban a Starbucksból is lehet dolgozni, és nem is akárhogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e91c9a-63c8-4e86-a7fc-100204a59173","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A FIFA legendái között szerepel majd a focis videojáték egyik játékmódjában, Xavi, Pelé vagy épp Eric Cantona mellett.\r

\r

","shortLead":"A FIFA legendái között szerepel majd a focis videojáték egyik játékmódjában, Xavi, Pelé vagy épp Eric Cantona...","id":"20200810_puskas_ferenc_fifa21_focijatek_fifa_legenda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14e91c9a-63c8-4e86-a7fc-100204a59173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e39b8e-c832-4398-bb40-23e9f6831878","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_puskas_ferenc_fifa21_focijatek_fifa_legenda","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:19","title":"Puskás Öcsi is bekerül a FIFA 21-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt öt évben mérték a három legforróbb júliust a világban – közölte az Európai Unió Copernicus Légkörmegfigyelő Szolgálata (C3S), amelynek friss adatai szerint világszerte a harmadik legmelegebb július volt az idei.","shortLead":"Az elmúlt öt évben mérték a három legforróbb júliust a világban – közölte az Európai Unió Copernicus Légkörmegfigyelő...","id":"20200811_legforrobb_juliust_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"646c489d-8b05-47a7-b402-93545d1b34e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_legforrobb_juliust_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:03","title":"Másfél évszázada írják, milyen meleg van – az elmúlt öt évben volt a három legforróbb július","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]