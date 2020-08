Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Az uniós oltóanyag-beszerzés már 900 millió dózisnál tart, Magyarország ötmillióra jelentkezett be korábban. ","shortLead":"Az uniós oltóanyag-beszerzés már 900 millió dózisnál tart, Magyarország ötmillióra jelentkezett be korábban. ","id":"20200814_oxfordi_vakcina_rendeles_EU_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a039fd8-aa20-4c35-ab75-1ed4111fe07e","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_oxfordi_vakcina_rendeles_EU_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:07","title":"Az oxfordi vakcinából is berendelt 400 millió adagot az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d95f27-afd0-4f94-b897-b7ca62a89a7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kétgyerekes családnak akár 25 ezer forintba is kerülhet a belépő.","shortLead":"Egy kétgyerekes családnak akár 25 ezer forintba is kerülhet a belépő.","id":"20200813_Gigantikus_mozipark_nyilik_Kisvardan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39d95f27-afd0-4f94-b897-b7ca62a89a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0022cd40-ab7d-49b4-8c99-8a500ed6fab5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_Gigantikus_mozipark_nyilik_Kisvardan","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:17","title":"Nagyszabású és borsos árú mozipark nyílik Kisvárdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arra kér mindenkit, hogy tartson távolságot és hordja a maszkot az üzletekben és a tömegközlekedésen.","shortLead":"A főpolgármester arra kér mindenkit, hogy tartson távolságot és hordja a maszkot az üzletekben és a tömegközlekedésen.","id":"20200813_karacsony_gergely_koronavirus_betegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb2448f-c3a4-4807-814a-829fea341244","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_karacsony_gergely_koronavirus_betegek","timestamp":"2020. augusztus. 13. 12:03","title":"Karácsony is figyelmeztet: Három hónapja nem regisztráltak ennyi beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0837cc4-b9a2-49a6-b4d7-3ee544d9c219","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem bemutató darab, a kereskedelmi forgalomban is megjelenik a Xiaomi új televíziója, amely leginkább egy okból érdekes: átlátszó.","shortLead":"Nem bemutató darab, a kereskedelmi forgalomban is megjelenik a Xiaomi új televíziója, amely leginkább egy okból...","id":"20200812_xiaomi_mi_tv_lux_oled_alatszo_televizio_teve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0837cc4-b9a2-49a6-b4d7-3ee544d9c219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a819b69-ce03-49f5-8b5d-4f20d11f97d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_xiaomi_mi_tv_lux_oled_alatszo_televizio_teve","timestamp":"2020. augusztus. 12. 20:03","title":"Kétmillió forint és átlátszó a Xiaomi új tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be60883e-421b-4341-8353-da99aa65dc21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 656 fő, 64-en vannak kórházban.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 656 fő, 64-en vannak kórházban.","id":"20200814_koronavirus_40_uj_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be60883e-421b-4341-8353-da99aa65dc21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f96ae4-456a-4eff-8ecc-d1fe0cc722ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_koronavirus_40_uj_beteg","timestamp":"2020. augusztus. 14. 09:48","title":"40 fővel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma, nincs újabb áldozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d826cb11-cc97-4274-9b71-007b206cefea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A görögországi fertőzöttek átlagéletkora mindössze 36 év.","shortLead":"A görögországi fertőzöttek átlagéletkora mindössze 36 év.","id":"20200812_Gorogorszagban_rekordot_dontott_a_napi_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d826cb11-cc97-4274-9b71-007b206cefea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bdda736-748d-4a2e-806d-8bb93742d68d","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Gorogorszagban_rekordot_dontott_a_napi_fertozottek_szama","timestamp":"2020. augusztus. 12. 20:55","title":"Görögországban rekordot döntött a napi fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2c2537-75ed-43a3-a5e1-ceaf095d5e18","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kereskedelmi, logisztikai és informatikai állásokat hirdetett meg az áruházlánc.","shortLead":"Kereskedelmi, logisztikai és informatikai állásokat hirdetett meg az áruházlánc.","id":"20200813_250_uj_munkahelyet_hoz_letre_Magyarorszagon_az_Aldi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b2c2537-75ed-43a3-a5e1-ceaf095d5e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ceb014-2793-4a8e-9b17-5e57c11fff23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_250_uj_munkahelyet_hoz_letre_Magyarorszagon_az_Aldi","timestamp":"2020. augusztus. 13. 16:02","title":"250 fős létszámbővítés lesz az Aldinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492079b6-8197-4085-b57f-0b5bd59411d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A köpenyért és kesztyűért két-háromszor annyit kérnek a kereskedők, mint a járvány előtt.","shortLead":"A köpenyért és kesztyűért két-háromszor annyit kérnek a kereskedők, mint a járvány előtt.","id":"20200814_allami_fogorvos_fertotlenitoszer_arcmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=492079b6-8197-4085-b57f-0b5bd59411d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2893de0d-9d8f-4bba-9881-1f78efe68a56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_allami_fogorvos_fertotlenitoszer_arcmaszk","timestamp":"2020. augusztus. 14. 08:45","title":"Sok állami fogorvos panaszkodik, hogy nehezen és drágán tudja beszerezni a fertőtlenítőszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]