[{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ezen a meccsen vizsgálja meg az UEFA, milyen hatása lehet annak, ha beengedik a drukkereket a nemzetközi meccsekre.","shortLead":"Ezen a meccsen vizsgálja meg az UEFA, milyen hatása lehet annak, ha beengedik a drukkereket a nemzetközi meccsekre.","id":"20200825_foci_europai_szuperkupa_bayern_munchen_sevilla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bca1696-c914-47ef-840d-d6ae0bbbb5f0","keywords":null,"link":"/sport/20200825_foci_europai_szuperkupa_bayern_munchen_sevilla","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:59","title":"Lehetnek nézők a budapesti Szuperkupa-döntőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48e1ab2-157e-4eb5-b7c2-72481d932db7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerikában nem előírás a Fekete Történelem tanítása. A Black Lives Matter mozgalom hatására ezen változtatnának a fiatalok.","shortLead":"Amerikában nem előírás a Fekete Történelem tanítása. A Black Lives Matter mozgalom hatására ezen változtatnának...","id":"20200825_Fekete_diakok_vezethetik_az_Egyesult_Allamok_oktatasi_forradalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48e1ab2-157e-4eb5-b7c2-72481d932db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13363a45-470a-4d64-8b49-d2e9ba34a0ee","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Fekete_diakok_vezethetik_az_Egyesult_Allamok_oktatasi_forradalmat","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:12","title":"Fekete diákok vezethetik az Egyesült Államok oktatási forradalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e19db71-1cc7-4b4d-bdc3-0d7b5c25e11d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit oktatáskutatónak több könyve is megjelent magyarul.","shortLead":"A brit oktatáskutatónak több könyve is megjelent magyarul.","id":"20200825_Meghalt_Ken_Robinson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e19db71-1cc7-4b4d-bdc3-0d7b5c25e11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8dccb0-9191-458b-bd92-e1706d7c5c99","keywords":null,"link":"/kultura/20200825_Meghalt_Ken_Robinson","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:25","title":"Meghalt Ken Robinson, aki azt hirdette, hogy az iskola megöli a kreativitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4379451d-5809-42c3-9af0-d1ed232d3094","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A V4-ek fővárosai egyszerre tisztelegtek a hetek óta tüntető belaruszok előtt. Karácsony Gergely kiemelte, Fehéroroszország jövőjéről a népnek kell döntenie.","shortLead":"A V4-ek fővárosai egyszerre tisztelegtek a hetek óta tüntető belaruszok előtt. Karácsony Gergely kiemelte...","id":"20200827_belarusz_budapest_varoshaza_karacsony_gergely_v4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4379451d-5809-42c3-9af0-d1ed232d3094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2f2330-5539-4b39-a022-ef42270ce0cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_belarusz_budapest_varoshaza_karacsony_gergely_v4","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:28","title":"Történelmi belarusz zászló került a budapesti városházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban a település egész képviselő-testülete lemondott a fű alatt tervezett kavicsbánya nyitása ellen.","shortLead":"Korábban a település egész képviselő-testülete lemondott a fű alatt tervezett kavicsbánya nyitása ellen.","id":"20200825_pilismarot_kavicsbanya_tuntetes_pergel_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d17600-a31f-44aa-9fc5-155968ae940c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_pilismarot_kavicsbanya_tuntetes_pergel_istvan","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:54","title":"Visszavonták a pilismaróti bánya engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Sokan szinonimaként használják a zöld, az etikus és a fenntartható befektetéseket, pedig különböző aspektusai, területei vannak ezen befektetési formáknak. ","shortLead":"Sokan szinonimaként használják a zöld, az etikus és a fenntartható befektetéseket, pedig különböző aspektusai...","id":"20200826_fenntarthato_zold_etikus_befektetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db820c63-7314-4c33-beff-0ab7450d3cf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_fenntarthato_zold_etikus_befektetes","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:55","title":"Mi a különbség a zöld, az etikus és a fenntartható befektetés között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Maradt ott, ahol eddig is volt: 0,6 százalékon.","shortLead":"Maradt ott, ahol eddig is volt: 0,6 százalékon.","id":"20200825_mnb_jegybank_alapkamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7fb68d-5163-44f0-84ea-d14123bffdf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_mnb_jegybank_alapkamat","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:49","title":"Nem változott a jegybanki alapkamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb elhunytról nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal. A legtöbb új fertőzöttet, 35 embert Budapesten találták. ","shortLead":"Újabb elhunytról nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal. A legtöbb új fertőzöttet, 35 embert Budapesten...","id":"20200826_Koronavirus_Magyarorszag_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546b7b69-fa58-4e9d-9104-f7baf9843732","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Koronavirus_Magyarorszag_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:21","title":"73 új fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]