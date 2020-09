Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27245bce-d856-41f3-b49e-1d43be003dc6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Christopher Nolan a Tenetben hasonló receptet használ, mint korábbi filmjeiben, de unatkozni nem enged.","shortLead":"Christopher Nolan a Tenetben hasonló receptet használ, mint korábbi filmjeiben, de unatkozni nem enged.","id":"202036_film__mentes_maskent_tenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27245bce-d856-41f3-b49e-1d43be003dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2d1240-d2ab-44d5-990f-2d5bd5b8eabe","keywords":null,"link":"/360/202036_film__mentes_maskent_tenet","timestamp":"2020. szeptember. 04. 12:00","title":"Profetikus üzenetekre ígér válaszokat az Eredet rendezőjének új filmje ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler saját hatáskörben döntött a hátrányos helyzetű térségekben dolgozó pedagógusok 500 ezer forintos juttatásáról – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Kiderült az is, pénteken kormányülés lesz, ahol finomítják a védekezés részleteit. Orbán azt mondta, rugalmasabb, kifinomultabb, a valósághoz jobban alkalmazkodó rendszer lesz. ","shortLead":"Kásler saját hatáskörben döntött a hátrányos helyzetű térségekben dolgozó pedagógusok 500 ezer forintos juttatásáról –...","id":"20200904_Orban_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91229ce5-1df8-49bb-ae72-84fcc26bfda9","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_Orban_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:51","title":"Orbán Viktort meglepte Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1097deb7-7e5f-4466-b765-7171c8336299","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA Nemzetek Ligájában a magyar válogatott először a török csapattal játszott és Szoboszlai góljával megnyertük a meccset.","shortLead":"Az UEFA Nemzetek Ligájában a magyar válogatott először a török csapattal játszott és Szoboszlai góljával megnyertük...","id":"20200903_Torokorszag__Magyarorszag__elo_kozvetites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1097deb7-7e5f-4466-b765-7171c8336299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceabd752-f948-44ce-a6d6-9b1f8655765a","keywords":null,"link":"/sport/20200903_Torokorszag__Magyarorszag__elo_kozvetites","timestamp":"2020. szeptember. 03. 20:42","title":"Szoboszlai álomgóljával megvertük Törökországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A júniusi 0 után júliusban már 0,4 százalékos kiskereskedelmi növekedést mért a KSH. Annyival kevesebbet tankoltak a magyarok idén nyáron, hogy az nulla közelébe húzta az átlagot, de az élelmiszeren kívül szinte semmiből nem vásároltak sokat. ","shortLead":"A júniusi 0 után júliusban már 0,4 százalékos kiskereskedelmi növekedést mért a KSH. Annyival kevesebbet tankoltak...","id":"20200903_kiskereskedelem_vasarlas_tankolas_forgalom_boltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b8381c-a1e5-44c8-9cd8-b50b434a573c","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_kiskereskedelem_vasarlas_tankolas_forgalom_boltok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:07","title":"Nagyítóval kell keresni a növekedést a magyar kiskereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Harvard Egyetem tudósa, Joseph G. Allen szerint érdemes azzal is számolni, hogy a koronavírus-járvány a wc-k használatával is terjedhet. Még úgy is, hogy nem egy fertőzött után használtuk.","shortLead":"Az amerikai Harvard Egyetem tudósa, Joseph G. Allen szerint érdemes azzal is számolni, hogy a koronavírus-járvány...","id":"20200903_koronavirus_jarvany_fertozes_mellekhelyiseg_wc_mosdo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d814a2c-66a5-4d29-8b6b-d46c391a0269","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_koronavirus_jarvany_fertozes_mellekhelyiseg_wc_mosdo","timestamp":"2020. szeptember. 03. 09:03","title":"A mellékhelyiségekben is terjedhet a koronavírus, de tehetünk ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyetlen nap alatt több mint ezer zenész, zeneközeli háttérember és támogató írta alá azt a nyilatkozatot, amelyben a Színház- és Filmművészeti Egyetem önkényes átalakítása és autonómiájának erőszakos felszámolása ellen tiltakoznak.","shortLead":"Egyetlen nap alatt több mint ezer zenész, zeneközeli háttérember és támogató írta alá azt a nyilatkozatot, amelyben...","id":"20200904_Tobb_mint_ezer_zenesz_all_ki_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91da739-b8ec-4c25-a89e-1ad46875f5c9","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_Tobb_mint_ezer_zenesz_all_ki_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemert","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:25","title":"Presser, Bródy, Lovasi: több mint ezer zenész áll ki a Színművészetiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A LiChi TV-ről október közepén vált új névre.","shortLead":"A LiChi TV-ről október közepén vált új névre.","id":"20200903_tv2_lichi_tv_sef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fffea0-6de9-43d4-acef-0197f24fc444","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_tv2_lichi_tv_sef","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:36","title":"Újra megváltoztatja a TV2 a gasztrocsatornájának a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több kilométeres a dugó az M5-ösön.","shortLead":"Több kilométeres a dugó az M5-ösön.","id":"20200903_Harmas_teherautobaleset_egy_halott_Inarcsnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ffc188-5ed2-4178-b4d4-7f34c5297dc5","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Harmas_teherautobaleset_egy_halott_Inarcsnal","timestamp":"2020. szeptember. 03. 11:01","title":"Hármas teherautóbaleset, egy halott Inárcsnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]