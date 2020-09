Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa7675b3-f739-4764-8525-f981bc40156b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik dolgozó két napig járt be lázasan, kaparó torokkal az RTL Híradó szerint.","shortLead":"Az egyik dolgozó két napig járt be lázasan, kaparó torokkal az RTL Híradó szerint.","id":"20200914_szeged_mintakat_vizsgalo_labor_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa7675b3-f739-4764-8525-f981bc40156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813a1e15-5e9d-46ed-976f-4f4d26922dbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_szeged_mintakat_vizsgalo_labor_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 14. 18:56","title":"A mintákat vizsgáló laborban is terjedni kezdett a koronavírus Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Fülöp-szigeteki bíborosról 10 nappal azután derült ki, hogy fertőzött, hogy audiencián volt a pápánál.","shortLead":"Egy Fülöp-szigeteki bíborosról 10 nappal azután derült ki, hogy fertőzött, hogy audiencián volt a pápánál.","id":"20200914_ferenc_papa_koronavirusos_biboros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260b4201-e89c-475a-a42e-220a5743e081","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_ferenc_papa_koronavirusos_biboros","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:15","title":"Ferenc pápa egy koronavírusos bíborossal találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cf1c2f-a0f0-4192-944a-6a3ea1d08f30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, ebből 150 darab készül összesen.","shortLead":"Igaz, ebből 150 darab készül összesen.","id":"20200914_Egy_Porschet_lehetne_venni_a_Aston_Martin_jatekszimulatoranak_aran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62cf1c2f-a0f0-4192-944a-6a3ea1d08f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e3b1fc-1052-4645-b8f3-bf44ffc7db0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_Egy_Porschet_lehetne_venni_a_Aston_Martin_jatekszimulatoranak_aran","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:32","title":"Egy Porschét lehetne venni a Aston Martin játékszimulátorának árán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3067f3d2-bb0a-420d-b689-89c76b576379","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportoló halálát daganatos megbetegedés okozta.","shortLead":"A sportoló halálát daganatos megbetegedés okozta.","id":"20200914_selmeci_sarolta_kezilabda_gyasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3067f3d2-bb0a-420d-b689-89c76b576379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764dab1a-4674-4d49-8baa-fbfc0a1bd04f","keywords":null,"link":"/sport/20200914_selmeci_sarolta_kezilabda_gyasz","timestamp":"2020. szeptember. 14. 22:31","title":"Elhunyt Selmeci Sarolta, a Nürtingen 28 éves kézilabdázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6a85fb-0945-4c81-8749-bebe00464a23","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Florida legnagyobb szórakoztatóközpontja több tízezer embertől vált meg, így próbál segíteni rajtuk a szakszervezet. ","shortLead":"Florida legnagyobb szórakoztatóközpontja több tízezer embertől vált meg, így próbál segíteni rajtuk a szakszervezet. ","id":"20200914_Veget_nem_ero_kocsisor_a_Disney_World_elott__most_azonban_etelre_varnak_az_emberek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a6a85fb-0945-4c81-8749-bebe00464a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999aac2a-dce1-449f-837f-6f3fa0bb326c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Veget_nem_ero_kocsisor_a_Disney_World_elott__most_azonban_etelre_varnak_az_emberek","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:05","title":"Véget nem érő kocsisor a Disney World előtt – most azonban ételre várnak az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b674716a-ea81-4e53-941f-cdde7951f2f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rádióteleszkópok segítségével sikerült kimutatniuk a tudósoknak, hogy a Vénusz légkörében foszfin található.","shortLead":"Rádióteleszkópok segítségével sikerült kimutatniuk a tudósoknak, hogy a Vénusz légkörében foszfin található.","id":"20200914_venusz_foszfin_molekula_venusz_legkore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b674716a-ea81-4e53-941f-cdde7951f2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e866a2e-a623-4d41-91ae-f919ee308b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_venusz_foszfin_molekula_venusz_legkore","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:31","title":"Foszfint találtak a Vénusz légkörében, ez az élet jelenlétére is utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea096d75-6be8-4b21-ab0b-4d876261c1dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatszoros világbajnok a felsőjén Breonna Taylornak követelt igazságot.","shortLead":"A hatszoros világbajnok a felsőjén Breonna Taylornak követelt igazságot.","id":"20200914_lewis_hamilton_f1_fia_breonna_taylor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea096d75-6be8-4b21-ab0b-4d876261c1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7e146b-5700-4c3e-9ce0-62f457165030","keywords":null,"link":"/elet/20200914_lewis_hamilton_f1_fia_breonna_taylor","timestamp":"2020. szeptember. 14. 20:15","title":"Vizsgálják Hamiltont a pólója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Távozik az amerikai nagykövet, Navalnij jobban van. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Távozik az amerikai nagykövet, Navalnij jobban van. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200916_Radar360_Szijjarto_Nobeldijat_adna_a_tudomanyt_tagado_Trumpnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441b856e-96ec-4cbf-b606-88101a5b8f5e","keywords":null,"link":"/360/20200916_Radar360_Szijjarto_Nobeldijat_adna_a_tudomanyt_tagado_Trumpnak","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:55","title":"Radar360: Szijjártó Nobel-díjat adna a tudományt tagadó Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]