[{"available":true,"c_guid":"71eaeffe-d197-4859-900f-f3793f353e43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány második hullámában is fenn kell tartani az ország gazdasági működőképességét, ezért újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket vezet be a kormány – mondta a Magyar Nemzetnek Varga Mihály pénzügyminiszter. Az építőipar és a turizmus megsegítése is szóba jöhet, aminek nyilván örül Mészáros Lőrinc is.","shortLead":"A járvány második hullámában is fenn kell tartani az ország gazdasági működőképességét, ezért újabb gazdaságvédelmi...","id":"20200919_Oligarchak_altal_uralt_agazatokon_segitene_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71eaeffe-d197-4859-900f-f3793f353e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d6da47-51f0-4f62-bdbd-c0e41ea7721b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200919_Oligarchak_altal_uralt_agazatokon_segitene_a_kormany","timestamp":"2020. szeptember. 19. 09:49","title":"Oligarchák által uralt ágazatokon segítene a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c35ddb6-dddd-4fd0-9072-372ed434d4ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Romániában közel kétszer annyiszor vesznek mintát, Szerbiában és Ausztriában még többször.","shortLead":"Romániában közel kétszer annyiszor vesznek mintát, Szerbiában és Ausztriában még többször.","id":"20200918_Magyarorszag_az_europai_tesztelesi_rangsor_legvegen_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c35ddb6-dddd-4fd0-9072-372ed434d4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224138ed-563e-4422-96e9-66da251e55ba","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_Magyarorszag_az_europai_tesztelesi_rangsor_legvegen_van","timestamp":"2020. szeptember. 18. 20:51","title":"Magyarország az európai tesztelési rangsor legvégén van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b26418-d8ae-4321-ba92-91317a6f3daf","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Az első világháború után 81 ezer magyar gyereket tápláltak fel semleges országokban. A Vöröskereszt figyelmét Jan Clinge Fledderus holland főkonzul hívta fel a nyomorúságos itteni helyzetre.","shortLead":"Az első világháború után 81 ezer magyar gyereket tápláltak fel semleges országokban. A Vöröskereszt figyelmét Jan...","id":"202038__gyerekvonatok__kozeposztalybeli_handle__felerosito_kura__hurra_nyaraltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45b26418-d8ae-4321-ba92-91317a6f3daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c945ca0a-de1a-4c85-b286-7b5fee868b64","keywords":null,"link":"/360/202038__gyerekvonatok__kozeposztalybeli_handle__felerosito_kura__hurra_nyaraltak","timestamp":"2020. szeptember. 20. 09:00","title":"Amikor magyar gyerekek éheztek, külföldről jött a segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f712981-120f-4b4c-8510-06cd5b6080ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A csalással nyert fehérorosz elnök, Lukasenka szerint az ellenzéki tüntetők fizetett külföldiek.","shortLead":"A csalással nyert fehérorosz elnök, Lukasenka szerint az ellenzéki tüntetők fizetett külföldiek.","id":"20200919_minszk_feheroroszorszag_kormanyellenes_tuntetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f712981-120f-4b4c-8510-06cd5b6080ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff54f5f5-77af-40a8-a72e-2e18146e3e42","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_minszk_feheroroszorszag_kormanyellenes_tuntetok","timestamp":"2020. szeptember. 19. 18:20","title":"Ismét több száz kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak, hogy nem akarnak idén bért emelni a hazai kis-, és közepes vállalkozások, egyre többen gondolkodnak abban, hogy csökkentik a munkavállalóik fizetését.","shortLead":"Nemcsak, hogy nem akarnak idén bért emelni a hazai kis-, és közepes vállalkozások, egyre többen gondolkodnak abban...","id":"20200918_Ne_nagyon_remenykedjen_iden_beremelesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d7203a-2930-4171-93c4-a1c950874cf1","keywords":null,"link":"/kkv/20200918_Ne_nagyon_remenykedjen_iden_beremelesben","timestamp":"2020. szeptember. 18. 14:07","title":"Ne nagyon reménykedjen idén béremelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce3892d-43c1-415c-8c79-bd61a45e21c3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az anyagi javak ellenszolgáltatás elvárása nélküli megosztásának kultúrája pozitív hatással lehet a várható élettartamra – állítják a rostocki Max Planck Demográfiai Kutatóintézet munkatársai. ","shortLead":"Az anyagi javak ellenszolgáltatás elvárása nélküli megosztásának kultúrája pozitív hatással lehet a várható...","id":"202038_tovabb_elo_tarsadalmak_oszd_meg_es_uralkodj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ce3892d-43c1-415c-8c79-bd61a45e21c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8309a073-39b6-4d1c-bb37-2b4f2221e4c2","keywords":null,"link":"/360/202038_tovabb_elo_tarsadalmak_oszd_meg_es_uralkodj","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:30","title":"Átnézték 34 ország átutalásainak adatait, az eredmény: fontos a nagylelkűség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A buszvezetők kötelesek lesznek rendőrt hívni, ha az utas nem veszi fel a maszkot.","shortLead":"A buszvezetők kötelesek lesznek rendőrt hívni, ha az utas nem veszi fel a maszkot.","id":"20200918_koronavirus_jarvany_kormanyrendelet_pcr_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2bd11e-5cd4-4eb8-a12b-a6c4c4a3b4f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_koronavirus_jarvany_kormanyrendelet_pcr_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 18. 14:20","title":"Megjelent a rendelet a kötött áras vírustesztekről és a vendéglátóhelyek zárórájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5de0f0-fc50-4a81-81f6-94c4911f3feb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter egy hónappal korábban vendégeskedett az egyik leggazdagabb magyar luxusjachtján.","shortLead":"A külügyminiszter egy hónappal korábban vendégeskedett az egyik leggazdagabb magyar luxusjachtján.","id":"20200918_dk_demokratikus_lendulet_jatekhajo_szijjarto_peter_jachtozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab5de0f0-fc50-4a81-81f6-94c4911f3feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cf0b76-0e69-45eb-8a4e-a2103dce8949","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_dk_demokratikus_lendulet_jatekhajo_szijjarto_peter_jachtozas","timestamp":"2020. szeptember. 18. 16:15","title":"A DK ifjúsági szervezete játékhajót és helikoptert vitt Szijjártó Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]