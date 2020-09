Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20989ce3-7dd2-426c-918f-98f7b08c2bcf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több az osztalék, mint a nyereség. ","shortLead":"Több az osztalék, mint a nyereség. ","id":"20200920_Kasza_Tibi_ceg_vallalkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20989ce3-7dd2-426c-918f-98f7b08c2bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901121a0-1258-40bf-9eeb-5a18fc4e27e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_Kasza_Tibi_ceg_vallalkozas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 17:10","title":"133 millió forint osztalékot vettek ki tavaly Kasza Tibi cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb05f8da-db9a-42b6-b5d8-4a69ee7e9a98","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltás önkéntes és ingyenes lesz, a szülők beleegyezése szükséges hozzá.","shortLead":"Az oltás önkéntes és ingyenes lesz, a szülők beleegyezése szükséges hozzá.","id":"20200921_Kasler_hpv_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb05f8da-db9a-42b6-b5d8-4a69ee7e9a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396b5208-69ba-4e81-8ae9-11cc6fea1694","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Kasler_hpv_oltas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:23","title":"Kásler: Ősztől a hetedikes fiúk is megkaphatják a HPV-elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Origo volt tulajdonosa áll a Culinaris Kft.-t megvásárló cég mögött.","shortLead":"Az Origo volt tulajdonosa áll a Culinaris Kft.-t megvásárló cég mögött.","id":"20200921_culinaris_szaraz_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1a3ede-5261-48af-92f0-1ed86cb7320e","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_culinaris_szaraz_istvan","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:53","title":"Megvette a Culinarist Száraz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikus lett az MSZP egyik társelnöke. Kunhalmi Ágnes szerint a párt stabil, egységes és megvan az ereje a következő választáshoz.","shortLead":"A politikus lett az MSZP egyik társelnöke. Kunhalmi Ágnes szerint a párt stabil, egységes és megvan az ereje...","id":"20200919_kunhalmi_agnes_toth_bertalan_mszp_tarselnok_2022_es_valasztas_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1051d4f8-28f3-420d-9fe8-d30ec81e0dad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200919_kunhalmi_agnes_toth_bertalan_mszp_tarselnok_2022_es_valasztas_europai_unio","timestamp":"2020. szeptember. 19. 21:28","title":"Kunhalmi: 2022-ben megmenthetjük az Európai Uniót Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339294e6-b5fe-4b5d-a099-091590648a2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"Maradjanak otthon\" helyett az \"Együtt újra sikerülni fog\" hangzik majd el.","shortLead":"A \"Maradjanak otthon\" helyett az \"Együtt újra sikerülni fog\" hangzik majd el.","id":"20200919_gyorfi_pal_maradjanak_otthon_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=339294e6-b5fe-4b5d-a099-091590648a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac4194e-1617-46f0-b649-f729c5fb0aa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_gyorfi_pal_maradjanak_otthon_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 19. 17:33","title":"Győrfi Pál visszatér a képernyőkre a második hullám miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186e3a40-28ad-4d7c-b31c-227aac1d24d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Petrov Iván is indul a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöki posztjáért a szervezet jövő vasárnapi tisztújító közgyűlésén.","shortLead":"Petrov Iván is indul a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöki posztjáért a szervezet jövő vasárnapi tisztújító közgyűlésén.","id":"20200919_Verseny_lesz_az_uszoszovetseg_vezeteseert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=186e3a40-28ad-4d7c-b31c-227aac1d24d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af4396b-47fe-424f-a2ec-1ae37ca3c643","keywords":null,"link":"/sport/20200919_Verseny_lesz_az_uszoszovetseg_vezeteseert","timestamp":"2020. szeptember. 19. 15:50","title":"Verseny lesz az úszószövetség vezetéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos a maszkhasználat és a kézfertőtlenítés fontosságára is felhívta a figyelmet. ","shortLead":"A főorvos a maszkhasználat és a kézfertőtlenítés fontosságára is felhívta a figyelmet. ","id":"20200920_Szlavik_Janos_koronavirus_fertozottek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d40f1f7-6cea-4156-9a11-68644572d49d","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Szlavik_Janos_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. szeptember. 20. 19:03","title":"Szlávik János: Ma már szinte mindenkinek a környezetében vannak fertőzöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu szerint Mészáros válása nem veszélyezteti a 252 milliárdos cégcsoport pozícióját.","shortLead":"A 24.hu szerint Mészáros válása nem veszélyezteti a 252 milliárdos cégcsoport pozícióját.","id":"20200919_meszaros_lorinc_vagyon_valas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c2e9d7-03b6-4b9f-819b-8d934872de9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200919_meszaros_lorinc_vagyon_valas","timestamp":"2020. szeptember. 19. 20:56","title":"Mészárosé a legnagyobb családi vállalkozás, és ezen a válása sem fog változtatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]