200 ezer eurót, azaz nagyjából 72 millió forintot adományoz az egyik legnagyobb cseh médiavállalat, az Economia a Telex.hu hírportál indulásához – jelentették be hétfőn. Lesz miből adakozni: az Economia tulajdonosa, Zdenek Bakala vagyonát 18 milliárd koronára, azaz 240 milliárd forintra becsülték a válság előtt. Magyarországon ezzel ő lenne a negyedik leggazdagabb ember, de Csehországban több a multimilliárdos, így a leggazdagabb csehek listáján a különböző becslések csak a 10-15. hely közé teszik. Magyarországon eddig nem volt közismert a neve, a cseh gazdaságban és közéletben annál fontosabb szereplő.

Az 1961-es születésű Bakala sok gazdag kortársával ellentétben nem azzal szerezte a vagyonát, hogy a rendszerváltás környéki Csehszlovákiában a zavarosban halászott. 19 éves korában, 1980-ban emigrált az Egyesült Államokba, az egyetem elvégzése után bankoknál kezdett el dolgozni, így amikor Kelet-Európa a rendszerváltással volt elfoglalva, Csehszlovákia pedig szétesett, ő a Credit Suisse First Bostonnál építette a karrierjét. 1994-ben próbálkozott meg azzal, hogy az eredeti hazájában üzleteljen, ekkor alapította meg saját befektetési cégét, a Patria Finance-t – a vállalat azóta is létezik, a válság előtti időkben közel másfél milliárd euró értékű vagyont kezelt.

Az ezredforduló környékén Bakala nevét is bedobták a privatizációhoz kapcsolódó korrupciógyanús ügyekben – de csak annyi derült ki, hogy aktívan lobbizott több vezető politikusnál is, amiben önmagában semmi törvénytelen nincsen. Az OKD nevű bányászati cég privatizációja az egyetlen, amelyben nyomozás is indult ellene, ez ráadásul még most, másfél évtizeddel az ügy után is tart.

2006-ban figyelt fel először arra, hogy a médiában is lehet üzlet, ekkor vásárolta meg a Respekt nevű, a rendszerváltás idejében nagy hírnevet szerzett, akkorra viszont már masszívan veszteséges hetilapot. Ami az Indexnél történt nemrég, azt ő is megtapasztalhatta: amikor bemutatta a terveit arról, hogyan lehetne nyereséges, kevésbé szűk rétegnek szóló lapot készíteni, az összes szerkesztő felmondással fenyegette meg. Egy hét sem kellett, hogy visszakozzon. 2008-ban aztán nagyobbat lépett, ekkor lett az övé az Economia. Ez Csehország egyik legnagyobb kiadója, a Respekt mellett a legfontosabb kiadványa a Hospodářské Noviny gazdasági napilap.

Az adományozással is ekkoriban kezdett el foglalkozni, 2007-ben alapította meg a saját magáról elnevezett alapítványt. Ennek a legfontosabb programja az, hogy tehetséges, de szegény cseh diákokat tudjon külföldi egyetemekre bejuttatni. De támogatja a Vaclav Havel könyvtárnak azt a programját, amely a modern cseh történelem kutatását és dokumentálását teszi lehetővé, és ő a londoni Design Museum egyik legnagyobb szponzora is.