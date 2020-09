Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amennyiben a bíróság kimondja, hogy jogszerű a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatók sztrájkja, a kuratórium alternatív oktatást szervez. ","shortLead":"Amennyiben a bíróság kimondja, hogy jogszerű a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatók sztrájkja, a kuratórium...","id":"20200925_szfe_sztrajk_alternativ_oktatas_kuratorium_lajos_tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5355f20-2530-4d86-9f20-a2ab808d9f1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_szfe_sztrajk_alternativ_oktatas_kuratorium_lajos_tamas","timestamp":"2020. szeptember. 25. 08:25","title":"Ha sztrájk lesz a Színművészetin, alternatív oktatást szervez a Vidnyánszky vezette kuratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a742cabc-ca45-485c-9377-aba62319f426","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sorsfordító takarítás volt ez. ","shortLead":"Sorsfordító takarítás volt ez. ","id":"20200925_Kitakaritotta_a_garazst_a_karanten_alatt_tortenelmi_kinai_porcelanra_bukkant_egy_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a742cabc-ca45-485c-9377-aba62319f426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf707a4-c4ca-45cc-9ba3-66fbfcaf2c53","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Kitakaritotta_a_garazst_a_karanten_alatt_tortenelmi_kinai_porcelanra_bukkant_egy_ferfi","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:38","title":"Kitakarította a garázst a karantén alatt, történelmi kínai porcelánra bukkant egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint nem igaz, hogy a működőképesség határán lenne az Uzsoki Utcai Kórház.","shortLead":"Az Emmi szerint nem igaz, hogy a működőképesség határán lenne az Uzsoki Utcai Kórház.","id":"20200925_korhaz_szakember_Covid_centrum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0f40a9-cb10-4083-b7f9-768efb44419a","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_korhaz_szakember_Covid_centrum","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:54","title":"Az ország 18 kórházából irányítják át a szakembereket a fővárosi Covid-centrumokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202bb0dc-85ee-473c-a020-a19f122c44af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Peugeot márka 210 éves évfordulójának napján mutatta be a régóta beígért sportlimuzinját és kombiját, ami egy hibrid hajtású modell Peugeot 508 PSE néven.\r

\r

","shortLead":"A Peugeot márka 210 éves évfordulójának napján mutatta be a régóta beígért sportlimuzinját és kombiját, ami egy hibrid...","id":"20200925_508_Peugeot_Sport_Enginereed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=202bb0dc-85ee-473c-a020-a19f122c44af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f0b40c-94e0-4926-9374-6ac15c6c35fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_508_Peugeot_Sport_Enginereed","timestamp":"2020. szeptember. 25. 14:05","title":"360 lóerős hibrid a Peugeot szülinapi autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f06666c-b6f6-46f3-b7cd-03a2eda7495e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az országgyűlési választás utáni évben csökkent a Bethlen Gábor Alapon keresztül határon túlra juttatott állami támogatások összege, bár még így is 60 milliárd lett. A külügyminisztérium saját támogatásaival együtt majdnem 100 milliárd ment határon túlra, és akadnak még ismeretlen tételek a költségvetésben.","shortLead":"Az országgyűlési választás utáni évben csökkent a Bethlen Gábor Alapon keresztül határon túlra juttatott állami...","id":"20200926_bethlen_gabor_alap_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f06666c-b6f6-46f3-b7cd-03a2eda7495e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c418c94f-33f3-461b-8d52-cd1668f0bbca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200926_bethlen_gabor_alap_tamogatas","timestamp":"2020. szeptember. 26. 14:00","title":"Megtört a lendület: a kormány csak a tervezett pénz dupláját tolta ki határon túlra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb2e077-4af1-4d21-b817-657722510d05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akkor történt a tragédia, amikor a férfi két szerelvény között próbált meg átmászni.\r

","shortLead":"Akkor történt a tragédia, amikor a férfi két szerelvény között próbált meg átmászni.\r

","id":"20200925_1es_villamos_baleset_ajtosi_durer_sor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdb2e077-4af1-4d21-b817-657722510d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e77f84a-13c6-47c6-b1d6-2bf8745fd0e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_1es_villamos_baleset_ajtosi_durer_sor","timestamp":"2020. szeptember. 25. 05:31","title":"Halálra gázolt egy embert az 1-es villamos Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Azt nem közölték, hogy a fertőzöttek között vannak-e versenyzők is. ","shortLead":"Azt nem közölték, hogy a fertőzöttek között vannak-e versenyzők is. ","id":"20200926_Ujabb_het_koronavirusost_talaltak_a_Forma1ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a34e75-2139-4f4b-8f1b-7d3f5d16ea10","keywords":null,"link":"/cegauto/20200926_Ujabb_het_koronavirusost_talaltak_a_Forma1ben","timestamp":"2020. szeptember. 26. 13:15","title":"Újabb hét koronavírusost találtak a Forma-1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc509f8-0994-45f0-864b-d2cdd6f4d21d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pieces of a Woman című film miatt került fel a Variety listájára. ","shortLead":"A Pieces of a Woman című film miatt került fel a Variety listájára. ","id":"20200925_Weber_Kata_bekerult_a_vilag_10_legigeretesebb_forgatokonyviroja_koze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afc509f8-0994-45f0-864b-d2cdd6f4d21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca97dd1-b864-496c-97ab-c221e8917182","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Weber_Kata_bekerult_a_vilag_10_legigeretesebb_forgatokonyviroja_koze","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:07","title":"Wéber Kata bekerült a világ 10 legígéretesebb forgatókönyvírója közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]