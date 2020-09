Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézménnyel hagyományosan bőkezűen bánik az állam.","shortLead":"Az intézménnyel hagyományosan bőkezűen bánik az állam.","id":"20200924_nke_tamogatas_kormanyhatarozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d622fc4d-5a23-432c-abf4-cdbf53705fe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_nke_tamogatas_kormanyhatarozat","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:11","title":"Újra milliárdokat kap fejlesztésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b43d04b-387e-4839-b0e3-496f47d9f791","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi börtön nagyfai részlegében hétfő óta megduplázódott az igazolt koronavírusos fogvatartottak száma, a fertőzötteket a tököli rabkórházba szállították.","shortLead":"A szegedi börtön nagyfai részlegében hétfő óta megduplázódott az igazolt koronavírusos fogvatartottak száma...","id":"20200922_RTL_Hirado_Kozel_negyvenen_igazolt_fertozottek_a_szegedi_bortonben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b43d04b-387e-4839-b0e3-496f47d9f791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae723ee-a55f-4ee6-a00a-6acd11227871","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_RTL_Hirado_Kozel_negyvenen_igazolt_fertozottek_a_szegedi_bortonben","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:43","title":"Közel negyven koronavírusos van a szegedi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3dabf44-0094-4c50-ac87-646b699ab679","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban az USA elnöke 25%-os vámemelést rótt ki nemcsak kínai készárukra, de alkatrészekre is. A Tesla és más autógyárak emiatt fordultak most a bírósághoz mondván: a büntetővám önkényes intézkedés volt.","shortLead":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban az USA elnöke 25%-os vámemelést rótt ki nemcsak kínai készárukra, de...","id":"20200924_Trumpot_perli_a_Tesla_a_kinai_alkatreszek_buntetovamja_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3dabf44-0094-4c50-ac87-646b699ab679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6387f1-fa3f-4797-8497-1a34b9d6aeab","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_Trumpot_perli_a_Tesla_a_kinai_alkatreszek_buntetovamja_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:38","title":"Trumpot perli a Tesla a kínai alkatrészek büntetővámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1983e3-e92b-4c95-af14-102f2e1ecdc2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétóránként kérnek 10 percet, hogy maszkot tudjanak cserélni.","shortLead":"Kétóránként kérnek 10 percet, hogy maszkot tudjanak cserélni.","id":"20200923_maszk_kereskedelem_kasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a1983e3-e92b-4c95-af14-102f2e1ecdc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049297a2-d3f2-4995-b4ea-bda066c0dff7","keywords":null,"link":"/kkv/20200923_maszk_kereskedelem_kasz","timestamp":"2020. szeptember. 23. 13:02","title":"Tíz perc szünetet akarnak a maszkban dolgozó kereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Norvégiában lépett pályára a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában. Fradi már két góllal is vezetett Norvégiában, de a Molde fél óra alatt fordított a második félidőben. A Ferencváros így örülhet a döntetlennek, kedvezőbb helyzetből várja a budapesti visszavágót.\r

","shortLead":"Norvégiában lépett pályára a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában. Fradi már két góllal...","id":"20200923_MoldeFerencvaros_Bajnokok_Ligaja_selejtezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3f9eff-6447-4691-a258-38bdf7fcea9e","keywords":null,"link":"/sport/20200923_MoldeFerencvaros_Bajnokok_Ligaja_selejtezo","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:01","title":"Molde - Ferencváros: 3-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a730c91-97a4-480e-8f46-9ffe2386eb89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő áprilisig nem kapcsolják ki a gázt sem a Dankó utcai szeretetotthonban, sem az Oltalom Karitatív Egyesület, illetve a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség iskoláiban, otthonaiban.","shortLead":"Jövő áprilisig nem kapcsolják ki a gázt sem a Dankó utcai szeretetotthonban, sem az Oltalom Karitatív Egyesület...","id":"20200924_ivanyi_gabor_oltalom_gaz_tartozas_kozmuvek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a730c91-97a4-480e-8f46-9ffe2386eb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7b5306-c6a7-4f7c-87c6-d1237ae412a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_ivanyi_gabor_oltalom_gaz_tartozas_kozmuvek","timestamp":"2020. szeptember. 24. 16:24","title":"Tavaszig nyertek időt Iványi Gáborék a gázszolgáltatónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883a543d-63f6-4a4f-bc6a-410081954470","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ezzel nemcsak a környezetet védik, hanem a koronavírus miatt bajba jutott vállalkozásokat is segítik. ","shortLead":"Ezzel nemcsak a környezetet védik, hanem a koronavírus miatt bajba jutott vállalkozásokat is segítik. ","id":"20200924_szaz_euro_elromlott_haztartasi_eszkoz_javitas_becs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=883a543d-63f6-4a4f-bc6a-410081954470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfcaa19-5104-499c-b0ad-40ad879863fd","keywords":null,"link":"/zhvg/20200924_szaz_euro_elromlott_haztartasi_eszkoz_javitas_becs","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:42","title":"Száz euróig átvállalja az elromlott háztartási gépek javítását Bécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szigorú óvintézkedések mellett tartják majd meg a vizsgákat – ígérte a Klebelsberg Központ elnöke.","shortLead":"Szigorú óvintézkedések mellett tartják majd meg a vizsgákat – ígérte a Klebelsberg Központ elnöke.","id":"20200923_oszi_erettsegi_vizsgak_hajnal_gabriella_klebelsberg_kozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b5296a-0202-470f-9904-1ee13a456ba7","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_oszi_erettsegi_vizsgak_hajnal_gabriella_klebelsberg_kozpont","timestamp":"2020. szeptember. 23. 08:45","title":"Normál menetrendben zajlanak majd az őszi érettségik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]