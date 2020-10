Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dbf98e0-ac1c-4c69-bf2d-677fe8cfd22b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megcsalta a volt élettársa azt a pápai férfit, aki egy nagyon komoly - ám hamis - váddal próbált rajta bosszút állni. Ehelyett ő kerülhet börtönbe. ","shortLead":"Megcsalta a volt élettársa azt a pápai férfit, aki egy nagyon komoly - ám hamis - váddal próbált rajta bosszút állni...","id":"20201001_Hutlenseg_emberoles_hamis_vad_elettars","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dbf98e0-ac1c-4c69-bf2d-677fe8cfd22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bbdcf7-8167-47d5-8184-844c6fd60e29","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Hutlenseg_emberoles_hamis_vad_elettars","timestamp":"2020. október. 01. 11:03","title":"Bosszút akart állni, mérgezéssel vádolta a volt élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65e1b18-f581-4119-b943-dc40802ac3d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alig több, mint egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt megtartották Donald Trump és Joe Biden első elnökjelölti vitáját.","shortLead":"Alig több, mint egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt megtartották Donald Trump és Joe Biden első elnökjelölti...","id":"20200930_trump_biden_elso_vita_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c65e1b18-f581-4119-b943-dc40802ac3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45ce70e-ab09-490e-a95e-4d18cbb43b36","keywords":null,"link":"/vilag/20200930_trump_biden_elso_vita_usa","timestamp":"2020. szeptember. 30. 05:28","title":"A járványról, a választás tisztaságáról, és arról vitázott Trump Bidennel, hogy melyikük tartja butábbnak a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79105eb9-c868-4760-8f17-d6aeb169d8d5","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"360","description":"Simonka György korábban kiokította a dél-békési településeket, hogyan lehet jól járni. Mostanra viszont már az a kérdés, hogyan tudják elkerülni, hogy nagyon rosszul járjanak. A felzárkóztatásra szánt tízmilliárdok ugyanis nem náluk, hanem az ügyeskedőknél landoltak.","shortLead":"Simonka György korábban kiokította a dél-békési településeket, hogyan lehet jól járni. Mostanra viszont már...","id":"202040_tervgazdalkodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79105eb9-c868-4760-8f17-d6aeb169d8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ba9f0e-8d17-4d97-87f6-d7921882f57d","keywords":null,"link":"/360/202040_tervgazdalkodas","timestamp":"2020. október. 01. 11:00","title":"Bajban lehetnek az önkormányzatok, ha százmilliókat kell visszafizetniük Simonkáék trükközése miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab71579-8b6c-4f4d-b9c5-2572ff9ff529","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oktatási minisztérium homályos válaszai aligha nyújtanak kapaszkodót a diákoknak.","shortLead":"Az oktatási minisztérium homályos válaszai aligha nyújtanak kapaszkodót a diákoknak.","id":"20200930_brexit_brit_egyetemek_eu_kedvezmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cab71579-8b6c-4f4d-b9c5-2572ff9ff529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6d429e-504e-46fa-84fd-3646056cd2c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200930_brexit_brit_egyetemek_eu_kedvezmenyek","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:49","title":"Kedvezményekkel tartanák meg EU-s hallgatóikat a brit egyetemek, de törvényt sérthetnek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f278f87-176c-414c-9f28-725987d77822","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Európában is terjed az USA-ban lábra kapott QAnon. A tengerentúlon már a politika felső köreiben is megjelent, Trump elnök hazafiaknak nevezte tagjait. A QAnon-hívők körében is első számú ellenség az univerzális háttérhatalommá minősített Soros György.","shortLead":"Európában is terjed az USA-ban lábra kapott QAnon. A tengerentúlon már a politika felső köreiben is megjelent, Trump...","id":"202040__qanon__osszeeskuveselmeletek_felturbozva__trump_tabora__egy_bolond_milliot_csinal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f278f87-176c-414c-9f28-725987d77822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7846ff-7156-45d9-8d8e-6ccf3c32d74c","keywords":null,"link":"/360/202040__qanon__osszeeskuveselmeletek_felturbozva__trump_tabora__egy_bolond_milliot_csinal","timestamp":"2020. október. 01. 19:00","title":"Bizarr vallássá kezd válni az összeesküvés-elméleteket csúcsra járató mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e60e22-c12c-4590-9025-ed61a61c6b9f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"„A tett az első, a szó második” – vetítette ki a Greenpeace Budapest fölé, hogy felhívják a figyelmet az elégtelen klímavédelmi intézkedésekre.","shortLead":"„A tett az első, a szó második” – vetítette ki a Greenpeace Budapest fölé, hogy felhívják a figyelmet az elégtelen...","id":"20201001_Szechenyivel_uzent_a_Greenpeace_a_kormanynak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91e60e22-c12c-4590-9025-ed61a61c6b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce52159-1f51-4710-a66d-cf8b5e861885","keywords":null,"link":"/zhvg/20201001_Szechenyivel_uzent_a_Greenpeace_a_kormanynak","timestamp":"2020. október. 01. 13:43","title":"Széchenyivel üzent a Greenpeace a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a","c_author":"Balla Györgyi - Kovács István","category":"itthon","description":"Csütörtökön elindult a diákok hőmérsékletmérése az iskolák bejáratánál, egy óbudai általános iskolában az iskolaőr kezébe is lázmérőt nyomtak. A szülők elégedettek a lépéssel, de van, aki szerint ez kevés, tesztelni kellene a tanulókat. Azt nem árulja el az Emmi, hogy pontosan honnan és mennyiért vettek 41 ezer érintésmentes lázmérőt.","shortLead":"Csütörtökön elindult a diákok hőmérsékletmérése az iskolák bejáratánál, egy óbudai általános iskolában az iskolaőr...","id":"20201001_homero_iskola_iskolaor_lazmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2579f1-a54a-4251-8a83-843bbe7ea356","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_homero_iskola_iskolaor_lazmeres","timestamp":"2020. október. 01. 14:54","title":"Elindult az iskolákban a lázmérés: van, aki szerint tévút, más szerint meg túl kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök lányának harmadik gyereke októberben születhet meg.","shortLead":"A miniszterelnök lányának harmadik gyereke októberben születhet meg.","id":"20201001_Orban_Rahel_ismet_gyereket_var","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc9db50-7b35-474d-94be-d83f2ec1d0c6","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Orban_Rahel_ismet_gyereket_var","timestamp":"2020. október. 01. 07:12","title":"Orbán Ráhel ismét gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]