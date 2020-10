Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7097b1a-395f-4f0e-819e-58bd42324f6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilokon megszokott játékélményt továbbfejlesztve a konzolok világát idéző élménnyel erősítene Republic of Gamers márka alatt kiadott telefonjain az Asus.","shortLead":"A mobilokon megszokott játékélményt továbbfejlesztve a konzolok világát idéző élménnyel erősítene Republic of Gamers...","id":"20201005_gameloft_asus_rog_phone_3_game_twinview_dock","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7097b1a-395f-4f0e-819e-58bd42324f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1c4a1b-64ad-4a69-b5c8-7864236b1e2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_gameloft_asus_rog_phone_3_game_twinview_dock","timestamp":"2020. október. 05. 20:58","title":"Összefog az Asus és a Gameloft, hogy jobb legyen mobilon játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eBayen árulta a lopott holmikat egy texasi nő, összesen több mint egymilliárd forintnyi dollárt keresett.","shortLead":"Az eBayen árulta a lopott holmikat egy texasi nő, összesen több mint egymilliárd forintnyi dollárt keresett.","id":"20201004_Egymilliard_forintnyi_arut_lopkodott_ossze_egy_bolti_szarka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0089ba-8af4-4c60-bd20-0118e83ebc02","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Egymilliard_forintnyi_arut_lopkodott_ossze_egy_bolti_szarka","timestamp":"2020. október. 04. 14:25","title":"Egymilliárd forintnyi árut lopkodott össze egy bolti szarka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Színművészeti bérszámfejtője cáfolja az egyetem kancellárját, aki eddig azt állította: nem tud fizetést adni, amíg nem jut be az épületbe.","shortLead":"A Színművészeti bérszámfejtője cáfolja az egyetem kancellárját, aki eddig azt állította: nem tud fizetést adni, amíg...","id":"20201006_SZFE_kancellar_fizetes_utalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6de412e-b53a-4256-8359-19e47c52fa19","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_SZFE_kancellar_fizetes_utalas","timestamp":"2020. október. 06. 08:29","title":"SZFE: Nem igaz, hogy a kancellár csak akkor tud fizetést utalni, ha beengedik az egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fecf23-3bc8-424e-a084-12a43c78bcd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenki kedvenc Zlatanjának szombaton volt a születésnapja és méltó módon ünnepelte.","shortLead":"Mindenki kedvenc Zlatanjának szombaton volt a születésnapja és méltó módon ünnepelte.","id":"20201004_Ibrahimovic_pont_olyan_szereny_autoval_lepte_meg_magat_mint_amilyen_o_maga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57fecf23-3bc8-424e-a084-12a43c78bcd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b929f86-f246-44f3-9e67-2276a957a924","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Ibrahimovic_pont_olyan_szereny_autoval_lepte_meg_magat_mint_amilyen_o_maga","timestamp":"2020. október. 04. 13:31","title":"Ibrahimovic pont olyan szerény autóval lepte meg magát, mint amilyen ő maga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c95068c-3a9a-4e03-b0c6-807b996f5247","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar csatár a válogatott szünet után visszatérhet klubjához.","shortLead":"A magyar csatár a válogatott szünet után visszatérhet klubjához.","id":"20201005_Szalait_mainz_nemetorszag_edzes_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c95068c-3a9a-4e03-b0c6-807b996f5247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9f5ad1-b925-4420-8119-998865bff46c","keywords":null,"link":"/sport/20201005_Szalait_mainz_nemetorszag_edzes_valogatott","timestamp":"2020. október. 05. 14:16","title":"Szalait újra engedik edzeni Mainzban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f04c0-d7a9-40f7-8ef1-f4894764ecd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október 5-én délelőtt országszerte tesztelik azt a MoLaRi nevű szirénarendszert, amellyel a katasztrófavédelem gyorsan jelezhet a lakosságnak, ha baj van.","shortLead":"Október 5-én délelőtt országszerte tesztelik azt a MoLaRi nevű szirénarendszert, amellyel a katasztrófavédelem gyorsan...","id":"20201005_okf_molari_szirenaproba_morgatoproba_csokkentett_uzemu_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f48f04c0-d7a9-40f7-8ef1-f4894764ecd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aed75de-67cf-499b-8774-0806b3dad1b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_okf_molari_szirenaproba_morgatoproba_csokkentett_uzemu_teszt","timestamp":"2020. október. 05. 05:03","title":"Ne ijedjen meg, ma délelőtt országszerte felbődülnek a szirénák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnökválasztás előtt egy hónappal a Demokrata Párt jelöltjének, Joseph Bidennek tíz százalékponttal nagyobb a támogatottsága, mint Donald Trumpnak - derült ki a Reuters hírügynökség és az Ipsos közvélemény-kutató felméréséből.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztás előtt egy hónappal a Demokrata Párt jelöltjének, Joseph Bidennek tíz százalékponttal nagyobb...","id":"20201004_Biden_tiz_szazalekponttal_vezet_Trump_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f80bead-e51d-4200-bd15-c6ceef7d3573","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Biden_tiz_szazalekponttal_vezet_Trump_elott","timestamp":"2020. október. 04. 14:41","title":"Biden tíz százalékponttal vezet Trump előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A húsfogyasztás ökológiai lábnyoma nagy, fehérjére viszont szüksége van az emberi szervezetnek, így a kutatók világszerte azon dolgoznak, hogy erre megoldást találjanak. ","shortLead":"A húsfogyasztás ökológiai lábnyoma nagy, fehérjére viszont szüksége van az emberi szervezetnek, így a kutatók...","id":"20201005_Jobb_feherjeforras_a_szojanal_a_repce","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3380c07d-5cd5-428e-9769-cc21ef79abeb","keywords":null,"link":"/zhvg/20201005_Jobb_feherjeforras_a_szojanal_a_repce","timestamp":"2020. október. 05. 11:40","title":"Jobb fehérjeforrás a szójánál a repce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]