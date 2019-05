Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e71cf65-3bcc-4074-a4cd-73a84fb777da","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Negyedóra helyett legalább egy fél napot kell utazniuk a Chelsea és az Arsenal szurkolóinak, hogy láthassák kedvenceiket az Európa Liga szerdai döntőjében. A mérkőzést ugyanis Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban rendezik, s a helyszín kijelölése nem csak a két londoni klub szurkolóinak nem tetszik.","shortLead":"Negyedóra helyett legalább egy fél napot kell utazniuk a Chelsea és az Arsenal szurkolóinak, hogy láthassák...","id":"20190528_Tobb_szempontbol_is_rossz_dontes_volt_Bakunak_adni_az_Europa_Liga_dontot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e71cf65-3bcc-4074-a4cd-73a84fb777da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a540b5-8647-40b4-ad51-1fd4ffbbb24e","keywords":null,"link":"/sport/20190528_Tobb_szempontbol_is_rossz_dontes_volt_Bakunak_adni_az_Europa_Liga_dontot","timestamp":"2019. május. 28. 19:17","title":"Több szempontból is rossz döntés volt Bakunak adni az Európa Liga-döntőt az angolok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1eb48d8-c01c-418d-9aad-dd14c16b4f47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Peter Pellegrini szlovák kormányfő rákérdezett Orbánnál, hogy hogy van, de ő csak félrehajtotta a fejét. ","shortLead":"Peter Pellegrini szlovák kormányfő rákérdezett Orbánnál, hogy hogy van, de ő csak félrehajtotta a fejét. ","id":"20190528_Macronnal_talalkoztak_a_V4ek_Orbannak_nem_volt_jo_kedve__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1eb48d8-c01c-418d-9aad-dd14c16b4f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b9cd31-9ccc-4dd7-b471-9d21b9ac8b36","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Macronnal_talalkoztak_a_V4ek_Orbannak_nem_volt_jo_kedve__video","timestamp":"2019. május. 28. 18:34","title":"Videó: Nem volt jókedve Orbánnak, amikor Macronnal találkozott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5a6b2b-f752-47ee-9ec1-ee0e633b0906","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első a Brexit párt.","shortLead":"Az első a Brexit párt.","id":"20190527_A_Fidesz_a_14_legerosebb_part_az_EPben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e5a6b2b-f752-47ee-9ec1-ee0e633b0906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb738dc-c49c-4f0b-9a79-234c921dff1c","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_A_Fidesz_a_14_legerosebb_part_az_EPben","timestamp":"2019. május. 27. 12:53","title":"A Fidesz a 14. legerősebb párt az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06838c67-0016-4b47-912d-14c917fb331e","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt ragaszkodik ahhoz, hogy a bajor politikus legyen a következő bizottsági elnök, ehhez viszont a szocdemekkel, a zöldekkel és a liberálisokkal is ki kell egyeznie. Ha rajtuk múlik a nagykoalíció, a magyar kormánypárt kezdhet csomagolni. ","shortLead":"Az Európai Néppárt ragaszkodik ahhoz, hogy a bajor politikus legyen a következő bizottsági elnök, ehhez viszont...","id":"20190527_Weber_Fidesz_Europai_Neppart_Brusszel_EP_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06838c67-0016-4b47-912d-14c917fb331e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764afa03-e7d6-41e8-9454-a5fdc42d0050","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Weber_Fidesz_Europai_Neppart_Brusszel_EP_valasztas","timestamp":"2019. május. 27. 11:46","title":"A játszmának vége, Weber kezében a Fidesz sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427fee52-5044-4b17-bbfb-9da8810e0a84","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit származású, Los Angelesben élő énekes-dalszerző harmadik albuma turnéján érkezik Budapestre, az Instantba június 5-én.\r

\r

","shortLead":"A brit származású, Los Angelesben élő énekes-dalszerző harmadik albuma turnéján érkezik Budapestre, az Instantba június...","id":"20190528_Instantkoncert_jon_Luke_SitalSingh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=427fee52-5044-4b17-bbfb-9da8810e0a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d63e7e6-9c58-46fd-a601-e6ce7eb4f72d","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Instantkoncert_jon_Luke_SitalSingh","timestamp":"2019. május. 28. 17:48","title":"Instant-koncert: jön Luke Sital-Singh","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539397ce-2b50-49fe-92cb-14d49afb32ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kis összegnek számít 35 euró. Aki siet, annak nem kell kifizetnie az árat, miközben az árucikket, a hangulatos RiME című játékot megkapja.","shortLead":"Nem kis összegnek számít 35 euró. Aki siet, annak nem kell kifizetnie az árat, miközben az árucikket, a hangulatos RiME...","id":"20190528_rime_jatek_letoltes_igyen_epic_game_store","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539397ce-2b50-49fe-92cb-14d49afb32ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159f03b6-2910-458c-9d84-079bc30af742","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_rime_jatek_letoltes_igyen_epic_game_store","timestamp":"2019. május. 28. 20:03","title":"11 500 forintba kerül, de most ingyen letöltheti számítógépére a csodaszép RiME játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eddigi korlátozás ma már túl kevés autót érint, ezért kell bevonni, az Euro-5 besorolású autókat is a tiltó szabály alá.\r

\r

","shortLead":"Az eddigi korlátozás ma már túl kevés autót érint, ezért kell bevonni, az Euro-5 besorolású autókat is a tiltó szabály...","id":"20190529_Fovaros_szigorubb_autokorlatozas_johet_szmog_idejen_ma_dontenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b77678-48cd-471a-b461-5822a632a1ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Fovaros_szigorubb_autokorlatozas_johet_szmog_idejen_ma_dontenek","timestamp":"2019. május. 29. 05:17","title":"Főváros: szigorúbb autókorlátozás jöhet szmog idején, ma döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb6aa7c-2855-4cb3-aaa2-74f3a2b60cef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kiszedett hálókból zoknikat, szőnyegeket, úszódresszeket fognak csinálni. ","shortLead":"A kiszedett hálókból zoknikat, szőnyegeket, úszódresszeket fognak csinálni. ","id":"20190528_Ket_tonna_halaszhalot_szedtek_ki_a_tengerbol_egy_gorog_varos_partjainal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eb6aa7c-2855-4cb3-aaa2-74f3a2b60cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8b43eb-a11c-4ae2-8f98-d658f1a25884","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Ket_tonna_halaszhalot_szedtek_ki_a_tengerbol_egy_gorog_varos_partjainal","timestamp":"2019. május. 28. 15:05","title":"Két tonna halászhálót szedtek ki a tengerből egy görög város partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]