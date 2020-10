Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Barabási Albert-László hálózatkutatót a "kezdeti magyar csoda" után kissé meglepte a fertőzöttek számának robbanásszerű növekedése, az élet szerinte jövő nyárig biztos nem áll vissza a normál kerékvágásba. Barabási Albert-László hálózatkutatót a "kezdeti magyar csoda" után kissé meglepte a fertőzöttek számának robbanásszerű növekedése, az élet szerinte jövő nyárig biztos nem áll vissza a normál kerékvágásba. 2020. október. 07. 16:10 Barabási Albert-László: Kivédhető lett volna a fertőzések robbanásszerű növekedése

Nem igazán tudunk valakivel mély, kölcsönös bizalmat építeni úgy, hogy ne mutatnánk meg előbb a sebezhető oldalunkat. 2020. október. 08. 19:15 Ezért érdemes felvállalni, ha valami még nem megy

Megérkezett a 306 lóerős M135i izgalmasnak ígérkező kisebb testvérmodellje. 2020. október. 08. 11:21 Hivatalos: Itt a vezetési élményre kihegyezett BMW 128ti

A nagy haditechnikai beszerzések miatt van rájuk szükség. A nagy haditechnikai beszerzések miatt van rájuk szükség. A német vezérlési precizitás várhatóan a magyar rendszert is magával húzza. A német vezérlési precizitás várhatóan a magyar rendszert is magával húzza. 2020. október. 08. 07:48 Keresik a németeseket a honvédségnél

A hazai össztermék az idén 5,8 százalékkal marad el az előző évitől, feltéve, hogy a gazdaságpolitikai védőintézkedések hatóköre továbbra is korlátozott marad, illetve nem következik be a tavaszihoz hasonló leállás, újabb „lockdown" – prognosztizálja ma bemutatott jelentésében a Kopint-Tárki. 2020. október. 08. 14:28 Kopint-Tárki: Ha a tényleges fogyasztást vesszük, 4–4,5 százalék lehet az infláció

Az országban sokan figyelmen kívül hagyják a távolságtartásra vonatkozó szabályokat, így nagy a valószínűsége egy súlyos második hullámnak. 2020. október. 08. 05:05 Ötmilliónál is több koronavírusos van már Brazíliában

Minden tagállamnak egy év múlva kell benyújtania nemzeti romastratégiáját, amelyben már meg kell felelniük a most megfogalmazott elvárásoknak. Ezek egyike, hogy a hátrányos megkülönböztetést megtapasztaló romák aránya legalább a felére csökkenjen. Ezek egyike, hogy a hátrányos megkülönböztetést megtapasztaló romák aránya legalább a felére csökkenjen. A Fidesznek is tetszik a javaslat. 2020. október. 07. 13:22 Új uniós romastratégia: cél az egyenlőség, de ennél kevesebbel is beérik

Néhány tudós szerint a légszennyezés hatással lehet a Parkinson- és az Alzheimer-kór kialakulására. 2020. október. 07. 11:19 Ha hihetünk ennek a kutatásnak, az nagyon rossz hír az emberiség számára