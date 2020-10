Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efa031a4-f8c7-40bd-b8b9-289cdc174871","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy rendőr megsérült a lövöldözésben, az elkövető elmenekült a helyszínről, egy kilométerrel arrébb, holtan találták meg.","shortLead":"Egy rendőr megsérült a lövöldözésben, az elkövető elmenekült a helyszínről, egy kilométerrel arrébb, holtan találták...","id":"20201012_zagrab_lovoldozes_rendorseg_horvat_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efa031a4-f8c7-40bd-b8b9-289cdc174871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ca0bb4-6222-4710-9c16-5380fb23d149","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_zagrab_lovoldozes_rendorseg_horvat_kormany","timestamp":"2020. október. 12. 11:18","title":"Gépfegyverrel lövöldözött a horvát kormány épülete előtt egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046ada9a-3c5f-468d-a925-4c11dd82b193","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szárazságot és a növényvédőket is jól tűri a pénteken engedélyezett HB4 jelű növény, de az argentin mezőgazdaságnak mégis komoly gondot okozhat a döntés.","shortLead":"A szárazságot és a növényvédőket is jól tűri a pénteken engedélyezett HB4 jelű növény, de az argentin mezőgazdaságnak...","id":"20201010_argentina_gmo_gabona_jovahagyasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=046ada9a-3c5f-468d-a925-4c11dd82b193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e38841-b987-4f7b-b343-06d9ab20038a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_argentina_gmo_gabona_jovahagyasa","timestamp":"2020. október. 10. 15:03","title":"Elsőként engedélyezte génmódosított búza termelését Argentína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817508a3-c40a-4c14-b659-ef422e3c603d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint két évet kell várni a következő együttállásra.","shortLead":"Több mint két évet kell várni a következő együttállásra.","id":"20201011_Ma_lesz_az_orias_Mars_ejszakaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=817508a3-c40a-4c14-b659-ef422e3c603d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992b44bf-d58e-47a2-b353-bb3e348f7904","keywords":null,"link":"/tudomany/20201011_Ma_lesz_az_orias_Mars_ejszakaja","timestamp":"2020. október. 11. 16:06","title":"Ma lesz az óriás Mars éjszakája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Köztük összesen 43 újságíró van, a lista pedig egyre bővül.","shortLead":"Köztük összesen 43 újságíró van, a lista pedig egyre bővül.","id":"20201012_belarusz_tuntetes_orizet_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7237b1-c55d-46ba-8c57-de858787d311","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_belarusz_tuntetes_orizet_rendorseg","timestamp":"2020. október. 12. 07:16","title":"Emberjogi szervezetek szerint több, mint 400 embert vettek őrizetbe a belarusz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be8ea86-6efb-4005-9289-81767b4a6736","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombat hajnalban, éjszakai sötétségben tartották meg a parádét, amin még több fegyverkezést ígért Kim Dzsong Un.","shortLead":"Szombat hajnalban, éjszakai sötétségben tartották meg a parádét, amin még több fegyverkezést ígért Kim Dzsong Un.","id":"20201010_katonai_parade_eszakkoreaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8be8ea86-6efb-4005-9289-81767b4a6736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c00fae6-bf8c-4ee1-9f3d-7c829de51827","keywords":null,"link":"/vilag/20201010_katonai_parade_eszakkoreaban","timestamp":"2020. október. 10. 20:57","title":"Éjszaka tartott katonai parádét Észak-Korea, ballisztikus rakéták is felvonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b811774-12e1-476c-9165-4a31c7a34c28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Almazbek Atambajev korrupció miatt ült, az érvénytelen múlt heti választás után szabadították ki. Szombaton miniszterelnökké nevezte ki a parlament riválisát, Szadir Zsaparovot.","shortLead":"Almazbek Atambajev korrupció miatt ült, az érvénytelen múlt heti választás után szabadították ki. Szombaton...","id":"20201010_kirgiz_valsag_atambajev_orizetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b811774-12e1-476c-9165-4a31c7a34c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414dcd5b-60ac-4ead-93fd-0dec5547e334","keywords":null,"link":"/vilag/20201010_kirgiz_valsag_atambajev_orizetben","timestamp":"2020. október. 10. 15:27","title":"Elfogták a volt kirgiz elnököt, akit tüntetők szabadítottak ki a börtönből néhány napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b4be7f-4bc4-460f-8ef6-ce88515bf8d4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A Párbeszéd alapítványa frissítette alapjövedelem-javaslatát, a program szerint egy felnőtt havi jövedelme sem lehetne 100 ezer forintnál kisebb, a gyerekek után 50 ezer forint járna. A program több ezer milliárd forintos költségét a korrupció és fölösleges állami beruházások, például a Budapest-Belgrád vasút leállításával teremtenék elő.","shortLead":"A Párbeszéd alapítványa frissítette alapjövedelem-javaslatát, a program szerint egy felnőtt havi jövedelme sem lehetne...","id":"20201008_Meg_a_magzatoknak_is_adna_havi_50_ezer_forintot_a_Parbeszed_alapjovedelemterve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5b4be7f-4bc4-460f-8ef6-ce88515bf8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc76fd77-87f5-4d42-b043-92f0f62514b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_Meg_a_magzatoknak_is_adna_havi_50_ezer_forintot_a_Parbeszed_alapjovedelemterve","timestamp":"2020. október. 10. 14:00","title":"Még a magzatoknak is adna havi 50 ezer forintot a Párbeszéd alapjövedelem-terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57b8096-f917-4e4d-8d21-f4d6a2a32e83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos fideszes politikus szerint meggyőző fölénnyel győzött Koncz Zsófia az időközi országgyűlési választáson. ","shortLead":"Kósa Lajos fideszes politikus szerint meggyőző fölénnyel győzött Koncz Zsófia az időközi országgyűlési választáson. ","id":"20201011_Koncz_zsofia_kosa_lajos_szerencs_idokozi_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d57b8096-f917-4e4d-8d21-f4d6a2a32e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd33c15-e776-4c94-a417-5557d677d5ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Koncz_zsofia_kosa_lajos_szerencs_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. október. 11. 22:26","title":"Kósa Lajos az egyesült baloldal gátlástalanságáról beszélt a fideszes győzelem után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]