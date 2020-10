Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a1e782b-efd0-497d-b982-a921297775d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A napilap azt állítja, hogy a Budapest Airport tulajdonosai nem járultak hozzá, hogy a vasútvonalat a repülőtér területén megépítsék.","shortLead":"A napilap azt állítja, hogy a Budapest Airport tulajdonosai nem járultak hozzá, hogy a vasútvonalat a repülőtér...","id":"20201012_Budapest_Airport_repteri_vasut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a1e782b-efd0-497d-b982-a921297775d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e8e77c-f471-4033-8e3e-c2bf45691194","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_Budapest_Airport_repteri_vasut","timestamp":"2020. október. 12. 08:32","title":"Magyar Nemzet: A Budapest Airport akadályozza a reptéri vasút megvalósítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6347ffaf-5949-415e-a59d-92c22e8f6007","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Strategy Analytics elemzőcég összesítése alapján a Sony és a Samsung együtt a mobilkamerás piac több mint háromnegyedét birtokolják.","shortLead":"A Strategy Analytics elemzőcég összesítése alapján a Sony és a Samsung együtt a mobilkamerás piac több mint...","id":"20201012_okostelefon_kamera_szenzorgyartok_piaci_reszesedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6347ffaf-5949-415e-a59d-92c22e8f6007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe63a06-fcc7-49d6-81c3-14a722f01490","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_okostelefon_kamera_szenzorgyartok_piaci_reszesedes","timestamp":"2020. október. 12. 11:03","title":"Milyen járvány? Hatalmasat nőtt a mobilkamerás piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke szerint arra mindenképp jó volt a vasárnapi választás, hogy kiépüljön a bizalom az ellenzéki pártok között.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke szerint arra mindenképp jó volt a vasárnapi választás, hogy kiépüljön a bizalom...","id":"20201012_Gyurcsany_Ferenc_borsod_szerencs_koncz_zsofia_fidesz_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f126c4-630c-4aab-a3a3-e92d4df4fda3","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_Gyurcsany_Ferenc_borsod_szerencs_koncz_zsofia_fidesz_ellenzek","timestamp":"2020. október. 12. 13:05","title":"Gyurcsány Ferenc is levonta a borsodi választás tanulságait: „Kutya nehéz lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány egyik egészségügyi tanácsosa szerint a nagy-britanniai koronavírus-helyzet a járvány márciusi elhatalmasodásának időszakához hasonló fordulópont előtt áll, de azonnali cselekvéssel meg lehet akadályozni, hogy \"a történelem megismételje önmagát\". Közben tesztelni kezdték, hogy a BCG-oltás segít-e a koronavírus-fertőzés elleni védekezésben.","shortLead":"A brit kormány egyik egészségügyi tanácsosa szerint a nagy-britanniai koronavírus-helyzet a járvány márciusi...","id":"20201011_NagyBritannia_fordulopont_elott_all_a_jarvany_terjedeseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdebe09e-f942-4af4-bd57-f5e4d52357a6","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_NagyBritannia_fordulopont_elott_all_a_jarvany_terjedeseben","timestamp":"2020. október. 11. 15:19","title":"Nagy-Britannia fordulópont előtt áll a járvány terjedésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több németországi térségben gyorsul az ellenőrizhetetlenséggel fenyegető sebességre az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) terjedése, a vasárnapi adatok szerint már harminc régióban érte el a kritikus szintet az új fertőzések száma. Ugyanakkor a halálesetek és az intenzív ellátásra szoruló betegek száma alig emelkedett.","shortLead":"Egyre több németországi térségben gyorsul az ellenőrizhetetlenséggel fenyegető sebességre az új típusú koronavírus...","id":"20201011_Egyre_tobb_nemetorszagi_regioban_gyorsul_veszelyes_sebessegre_a_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab08c2a9-1d2a-4e66-8e49-0a597b665cb0","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Egyre_tobb_nemetorszagi_regioban_gyorsul_veszelyes_sebessegre_a_jarvany","timestamp":"2020. október. 11. 15:49","title":"Egyre több németországi régióban gyorsul veszélyes sebességre a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindösszesen egy napig volt elérhető a Play áruházban mindenki számára a Gmail Go, a levelező takarékos kiadása, amely kevésbé terheli le az androidos készülékeket. Lehet, hogy csak hiba történt, de az is, hogy ez előjele volt annak, hogy hamarosan mindenki megkapja az alkalmazást.","shortLead":"Mindösszesen egy napig volt elérhető a Play áruházban mindenki számára a Gmail Go, a levelező takarékos kiadása, amely...","id":"20201012_android_google_gmail_go_alkalmazas_letoltes_play_aruhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97337a2-8774-4500-8d32-5e6aa7a0bd16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_android_google_gmail_go_alkalmazas_letoltes_play_aruhaz","timestamp":"2020. október. 12. 15:33","title":"Volt egy jó napjuk a Gmailt használóknak, de lehet, hogy hamarosan több is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c27c3e-d6ef-41e1-bcb7-00c70e04f87f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai óriáscég közölte a munkatársakkal, hogy igazgatói engedéllyel állandó jelleggel otthonról is dolgozhatnak.","shortLead":"Az amerikai óriáscég közölte a munkatársakkal, hogy igazgatói engedéllyel állandó jelleggel otthonról is dolgozhatnak.","id":"20201011_A_Microsoftnal_is_allando_lehetoseg_marad_a_tavmunka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6c27c3e-d6ef-41e1-bcb7-00c70e04f87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e33e75d-cad0-4ecb-b3e6-f3a445c53b03","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_A_Microsoftnal_is_allando_lehetoseg_marad_a_tavmunka","timestamp":"2020. október. 11. 14:40","title":"A Microsoftnál is állandó lehetőség marad a távmunka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Videokonferencia keretében egyeztetett hétfőn Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Orbán Viktor magyar miniszterelnök.","shortLead":"Videokonferencia keretében egyeztetett hétfőn Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Orbán Viktor magyar...","id":"20201012_Az_Europai_Tanacs_elnokevel_targyalt_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7598a5-3425-42e2-9405-df3c4f3be318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_Az_Europai_Tanacs_elnokevel_targyalt_Orban_Viktor","timestamp":"2020. október. 12. 13:30","title":"Az Európai Tanács elnökével tárgyalt Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]