[{"available":true,"c_guid":"c820a828-a1ca-420a-82af-6fd8a6e38906","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik vasutas tesztje pozitív lett.","shortLead":"Az egyik vasutas tesztje pozitív lett.","id":"20201102_jarvany_balatonfenyves_kisvasut_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c820a828-a1ca-420a-82af-6fd8a6e38906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231cf0d9-35b2-498f-aa2b-fb0556b85d82","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_jarvany_balatonfenyves_kisvasut_koronavirus","timestamp":"2020. november. 02. 20:42","title":"Leállt a járvány miatt a balatonfenyvesi kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bee08c-b3d1-46c5-99cb-17fd5925331d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig 219-en haltak meg Szlovákiában a koronavírus miatt, most nagyobb szigorításra készül a kormány.","shortLead":"Eddig 219-en haltak meg Szlovákiában a koronavírus miatt, most nagyobb szigorításra készül a kormány.","id":"20201102_szlovakia_jarvany_koronavirus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17bee08c-b3d1-46c5-99cb-17fd5925331d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad323a08-ca6d-4e9b-a86a-a0cf4c1edc31","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_szlovakia_jarvany_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. november. 02. 14:13","title":"Csak friss negatív koronavírusteszttel lehet belépni Szlovákiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft mindent elkövet annak érdekében, hogy növelje Chromium-alapú böngészőjének piaci részesedését. Legutóbb a tálcára rögzített Edge mellé kezdett hirdetést tenni, de valami nem stimmel ezzel.","shortLead":"A Microsoft mindent elkövet annak érdekében, hogy növelje Chromium-alapú böngészőjének piaci részesedését. Legutóbb...","id":"20201102_microsoft_edge_reklam_ertesites_a_tarcan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a2dbe6-596b-42ce-bd1a-2b604b5adae1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_microsoft_edge_reklam_ertesites_a_tarcan","timestamp":"2020. november. 02. 10:03","title":"Windowsbéli reklámmal nyomatja a Microsoft az Edge böngészőt, de van itt egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f05995-c39e-4349-bdcd-8e743f2705e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elindult a Nyitottak vagyunk nonprofit szervezet legújabb kampánya, amelynek célja megmutatni, hogy mindenkit csak a tettei és teljesítménye alapján kellene megítélni.","shortLead":"Elindult a Nyitottak vagyunk nonprofit szervezet legújabb kampánya, amelynek célja megmutatni, hogy mindenkit csak...","id":"20201102_Nyitottak_vagyunk_szamit_a_torteneted","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f05995-c39e-4349-bdcd-8e743f2705e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5672bd40-7729-49e7-9d79-103a3d24f19d","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Nyitottak_vagyunk_szamit_a_torteneted","timestamp":"2020. november. 02. 16:26","title":"Miért is olyan fontos láthatóvá válni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hárommillió dollár jegybevétel is elég volt a kasszasikerlista első helyéhez.","shortLead":"Hárommillió dollár jegybevétel is elég volt a kasszasikerlista első helyéhez.","id":"20201101_Nagyon_keves_nezot_kellett_becsabitania_a_a_Come_Playnek_hogy_a_legsikeresebb_film_legyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da9a067-752d-41b6-8198-72e748cb0da3","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Nagyon_keves_nezot_kellett_becsabitania_a_a_Come_Playnek_hogy_a_legsikeresebb_film_legyen","timestamp":"2020. november. 01. 20:14","title":"Nagyon kevés nézőt kellett becsábítania a a Come Playnek, hogy a legsikeresebb film legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928eb48a-ad70-4475-87a8-2c7f5f6053ee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos a közmédiának nyilatkozott. ","shortLead":"Az országos tisztifőorvos a közmédiának nyilatkozott. ","id":"20201101_Muller_Cecilia_szigoritunk_mert_szigoritani_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=928eb48a-ad70-4475-87a8-2c7f5f6053ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce2d783-ef2f-4cda-947e-91595456b900","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_Muller_Cecilia_szigoritunk_mert_szigoritani_kell","timestamp":"2020. november. 01. 17:42","title":"Müller Cecília: Szigorítunk, mert szigorítani kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tovább bővül Illés Tamás cégbirodalma, már csak a GVH-tól kell engedély. ","shortLead":"Tovább bővül Illés Tamás cégbirodalma, már csak a GVH-tól kell engedély. ","id":"20201101_Egyetlen_tulajdonose_lesz_a_legnagyobb_magyar_maganvasut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d61c01-0a02-4cab-940e-4d6b5dea175c","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Egyetlen_tulajdonose_lesz_a_legnagyobb_magyar_maganvasut","timestamp":"2020. november. 01. 19:45","title":"Egyetlen tulajdonosé lesz a legnagyobb magyar magánvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22629e12-cd24-4030-9166-f44f300abbf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rombolás új dimenzióit ismertük meg októberben, de a szorongást sok röhögéssel is tudtuk oldani. Ez itt egy visszatekintés 2020 tizedik hónapjára, azon belül az Élet + Stílus és a Kult rovat cikkeire. Mesék, dalok, polipok. Vidnyánszky, Benedek, Pintér.



","shortLead":"A rombolás új dimenzióit ismertük meg októberben, de a szorongást sok röhögéssel is tudtuk oldani. Ez itt...","id":"20201101_Mig_David_Attenborough_a_bolygot_mentene_addig_Duro_Dora_konyveket_pusztit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22629e12-cd24-4030-9166-f44f300abbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147a3ced-cca4-446f-849f-fd62927befc5","keywords":null,"link":"/elet/20201101_Mig_David_Attenborough_a_bolygot_mentene_addig_Duro_Dora_konyveket_pusztit","timestamp":"2020. november. 01. 14:00","title":"Míg David Attenborough a bolygót mentené, addig Dúró Dóra könyveket pusztít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]