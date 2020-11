Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c1aa7f1-fa2c-44ad-80c6-296e12c46dd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ők egyelőre nem kaptak mentőcsomagot, miközben a forgalmuk nagy része eltűnt.","shortLead":"Ők egyelőre nem kaptak mentőcsomagot, miközben a forgalmuk nagy része eltűnt.","id":"20201103_csehorszag_sorfozdek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c1aa7f1-fa2c-44ad-80c6-296e12c46dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6265254d-b437-44ed-b65a-cbffb9491c03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_csehorszag_sorfozdek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 14:56","title":"Nagy bajban a cseh sörfőzdék, a kormánytól kérnek segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1baa16-1884-40d3-a3ed-3a75da3fc051","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Történelmi tablónak is beillő életrajzi film készült a XX. század egyik legellentmondásosabb pályáját befutó cseh gyógynövényszakértőről.","shortLead":"Történelmi tablónak is beillő életrajzi film készült a XX. század egyik legellentmondásosabb pályáját befutó cseh...","id":"202044_film__gyogyito_hatalom_sarlatan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db1baa16-1884-40d3-a3ed-3a75da3fc051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee71bc28-1947-4923-9ba8-67af8e2b5806","keywords":null,"link":"/360/202044_film__gyogyito_hatalom_sarlatan","timestamp":"2020. november. 02. 16:00","title":"A nácikat és a kommunistákat is kiszolgálta a leghíresebb cseh természetgyógyász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d76534-3a92-4368-a498-c233a52c4770","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A népegészségügyi központ szerint a vírustagadás komolyan hátráltatja a védekezést.","shortLead":"A népegészségügyi központ szerint a vírustagadás komolyan hátráltatja a védekezést.","id":"20201102_nnk_jarvany_koronavirus_virustagadok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7d76534-3a92-4368-a498-c233a52c4770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f847dca9-628f-4b55-9091-7d1e4cbfc3e6","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_nnk_jarvany_koronavirus_virustagadok","timestamp":"2020. november. 02. 11:58","title":"Az NNK szerint már az iskolákban is terjednek a vírustagadó nézetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597158d2-3969-42fc-8789-4133a7783193","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyanú szerint a walesi válogatott szövetségi kapitánya bántalmazta a barátnőjét.","shortLead":"A gyanú szerint a walesi válogatott szövetségi kapitánya bántalmazta a barátnőjét.","id":"20201103_Letartoztattak_Ryan_Giggst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=597158d2-3969-42fc-8789-4133a7783193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b79d8db-ab10-41aa-b45c-264865860152","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Letartoztattak_Ryan_Giggst","timestamp":"2020. november. 03. 09:06","title":"Letartóztatták Ryan Giggst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd78f02c-5787-4d02-bcc7-4b51a74ea686","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügylet hónapok óta ismert volt, de most meg is történt.","shortLead":"Az ügylet hónapok óta ismert volt, de most meg is történt.","id":"20201102_spar_zimbo_perbal_husuzem_felvasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd78f02c-5787-4d02-bcc7-4b51a74ea686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900f5491-3946-43fd-a227-e4d9d0251968","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_spar_zimbo_perbal_husuzem_felvasarlas","timestamp":"2020. november. 02. 13:42","title":"A Spar ismeretlen összegért megvásárolta a perbáli Zimbo-gyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cae9afd-bca5-48b9-bd88-469fc7856f46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ország történetében ez az egyik legnagyobb, tömeges partra vetődés, amit csak tapasztaltak: önkéntesek segítségével próbálják visszajuttatni a vízbe a 100 gömbölyűfejű delfint. ","shortLead":"Az ország történetében ez az egyik legnagyobb, tömeges partra vetődés, amit csak tapasztaltak: önkéntesek segítségével...","id":"20201103_100_partra_vetodott_gombolyufeju_delfint_probalnak_megmenteni_Sri_Lankan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cae9afd-bca5-48b9-bd88-469fc7856f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49aaba78-425e-4dc0-99ae-e10cd308f6aa","keywords":null,"link":"/zhvg/20201103_100_partra_vetodott_gombolyufeju_delfint_probalnak_megmenteni_Sri_Lankan","timestamp":"2020. november. 03. 10:08","title":"100 partra vetődött gömbölyűfejű delfint próbálnak megmenteni Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87280b6a-bea5-4392-8fe5-f98535850966","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meghívták a minisztert a Vas utcába, hogy kezdetét vehesse az érdemi tárgyalás. ","shortLead":"Meghívták a minisztert a Vas utcába, hogy kezdetét vehesse az érdemi tárgyalás. ","id":"20201102_SZFE_sajtotajekoztato_blokad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87280b6a-bea5-4392-8fe5-f98535850966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca347ac-0994-427a-9c88-069a615e432d","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_SZFE_sajtotajekoztato_blokad","timestamp":"2020. november. 02. 11:26","title":"SZFE: Palkovics Lászlót beengednék a diákok az Ódry Színpadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89eb6981-c561-4a8b-89ac-f99319c78d09","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"itthon","description":"Újabb levélben sürgette az Európai Bizottság a magyar kormányt, hogy tartsa be az Európai Bíróság júniusi döntését, amely kimondta, hogy a civil szervezetek külföldi finanszírozásáról szóló magyar szabályozás uniós jogba ütközik.","shortLead":"Újabb levélben sürgette az Európai Bizottság a magyar kormányt, hogy tartsa be az Európai Bíróság júniusi döntését...","id":"20201103_Az_Europai_Bizottsag_ismet_a_civil_torveny_jogserteseinek_felszamolasara_szolitotta_a_kormanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89eb6981-c561-4a8b-89ac-f99319c78d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337205a9-13dd-45ef-9926-65c888a5dbf4","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Az_Europai_Bizottsag_ismet_a_civil_torveny_jogserteseinek_felszamolasara_szolitotta_a_kormanyt","timestamp":"2020. november. 03. 15:45","title":"Az Európai Bizottság egy hónapon belül látni akarja a civiltörvény módosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]