[{"available":true,"c_guid":"a81f65b0-1361-46ed-a8cd-53e774d3b449","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Theodore Edgar McCarricket Ferenc pápa függesztette fel a nyilvános papi szolgálatból. A New York-i főegyházmegye szerint megalapozottak voltak azok a vádak, amelyek szerint a bíboros szexuális visszaélést követett el kiskorúak ellen.","shortLead":"Theodore Edgar McCarricket Ferenc pápa függesztette fel a nyilvános papi szolgálatból. A New York-i főegyházmegye...","id":"20201110_vatikan_theodore_edgar_mccarrick_akta_szexualis_visszaeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a81f65b0-1361-46ed-a8cd-53e774d3b449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0606854f-64c9-4aff-a22b-b435faa275b2","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_vatikan_theodore_edgar_mccarrick_akta_szexualis_visszaeles","timestamp":"2020. november. 10. 18:16","title":"Szexuális visszaélés miatt lemondott bíboros aktáját tette közzé a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A Kúria felülbírálta a Nemzeti Választási Bizottságot (NVB), amely a bírák szerint alaptalanul dobta vissza a budapesti atlétikai stadion felépítése elleni népszavazási kezdeményezést. Vagyis – persze csak a járványveszély elmúltával – el lehet kezdeni az aláírásgyűjtést.","shortLead":"A Kúria felülbírálta a Nemzeti Választási Bizottságot (NVB), amely a bírák szerint alaptalanul dobta vissza a budapesti...","id":"20201112_nepszavazas_atletikai_stadion_kuria_nvb_kassai_daniel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a501c4c-bcea-4a9a-93bd-b36eb96c5e63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_nepszavazas_atletikai_stadion_kuria_nvb_kassai_daniel","timestamp":"2020. november. 12. 09:50","title":"Népszavazás az atlétikai stadionról: a Kúria kioktatta az NVB-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő januártól új szabályok szerint reptethetők drónok Magyarországon. A szigorítás egyik része az állami mobilapp kötelező használata.","shortLead":"Jövő januártól új szabályok szerint reptethetők drónok Magyarországon. A szigorítás egyik része az állami mobilapp...","id":"20201111_dronozas_dron_dronreptetes_szigor_hungarocontrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1529352a-4f9e-4cf5-b80e-60bed0f78467","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_dronozas_dron_dronreptetes_szigor_hungarocontrol","timestamp":"2020. november. 11. 18:03","title":"A kormány szigorítja a magyarországi drónozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d8a236-6a20-4d67-9e44-b3ea3540fe07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A már javában közúton tesztelt luxuslimuzin hivatalos leleplezésére a jövő héten kerülhet sor. ","shortLead":"A már javában közúton tesztelt luxuslimuzin hivatalos leleplezésére a jövő héten kerülhet sor. ","id":"20201111_kemfoton_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4d8a236-6a20-4d67-9e44-b3ea3540fe07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeea5b6f-d830-40e2-9085-59e97a4efc6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_kemfoton_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","timestamp":"2020. november. 11. 06:41","title":"Kémfotón az új Mercedes-Maybach S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77abe80d-14e0-446c-856b-ae8cf8124e16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb áruházlánc reagált az új járványügyi szabályokra.","shortLead":"Újabb áruházlánc reagált az új járványügyi szabályokra.","id":"20201111_auchan_koronavirus_megvaltozott_nyitvatartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77abe80d-14e0-446c-856b-ae8cf8124e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5919f658-287c-4073-8bce-618fdda11f92","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_auchan_koronavirus_megvaltozott_nyitvatartas","timestamp":"2020. november. 11. 14:04","title":"Korábban nyitnak az Auchan áruházak a korlátozások alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu egyik olvasója azt állítja, másfél órát álldogált az utcán a hidegben, mire mintát vettek tőle.\r

","shortLead":"A 444.hu egyik olvasója azt állítja, másfél órát álldogált az utcán a hidegben, mire mintát vettek tőle.\r

","id":"20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_mintavetel_mentok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d65c35b-1381-46ed-a017-85b07886696a","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_mintavetel_mentok","timestamp":"2020. november. 12. 07:34","title":"Hosszú sorban, az utcán várakoznak a koronavírustesztre várók a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bea8752-1a28-48fa-8197-f0f8304e7a4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A változó éghajlat tragikus hatással van a szőlészetekre, azonban egy magyar kutató ötletének köszönhetően a jövőben is ihatunk majd bort.","shortLead":"A változó éghajlat tragikus hatással van a szőlészetekre, azonban egy magyar kutató ötletének köszönhetően a jövőben is...","id":"20201112_Magyar_kutato_mentheti_meg_a_bort_a_klimavaltozastol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bea8752-1a28-48fa-8197-f0f8304e7a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e1455f-637d-4821-8d1e-e02261e76d90","keywords":null,"link":"/zhvg/20201112_Magyar_kutato_mentheti_meg_a_bort_a_klimavaltozastol","timestamp":"2020. november. 12. 12:19","title":"Magyar kutató mentheti meg a bort a klímaváltozástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszautasította az emberierőforrás-miniszter, hogy a magyar kórházakban olyan lenne a helyzet, mint tavasszal az olaszországi Bergamóban volt.","shortLead":"Visszautasította az emberierőforrás-miniszter, hogy a magyar kórházakban olyan lenne a helyzet, mint tavasszal...","id":"20201111_kasler_miklos_koronavirus_jarvany_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da97ca22-b82c-4858-b1c6-3d593f6a0e0a","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_kasler_miklos_koronavirus_jarvany_egeszsegugy","timestamp":"2020. november. 11. 17:31","title":"Kásler: Egy hónap múlva lesznek láthatóak a korlátozások eredményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]