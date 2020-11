Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4ef7f38-9b8d-4177-8f8c-c49de5c71aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másodfokon eljáró Fővárosi Főügyészség indítványozta a Dózsa György úti baleset ügyében elítélt M. Richárd letartóztatását. Szerintük a rá első fokon kiszabott büntetés jelentős súlyosítása indokolt.","shortLead":"A másodfokon eljáró Fővárosi Főügyészség indítványozta a Dózsa György úti baleset ügyében elítélt M. Richárd...","id":"20201127_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_halalos_baleset_birosag_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4ef7f38-9b8d-4177-8f8c-c49de5c71aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5332faee-71ac-4259-b029-fcf6fa69fc6b","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_halalos_baleset_birosag_ugyeszseg","timestamp":"2020. november. 27. 18:37","title":"Az ügyészség M. Richárd letartóztatását kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe33049-fbb5-40b1-b460-780630a41cbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szót emelt a miniszteri biztos „borzalmas” kirohanása ellen az American Jewish Committee is. Nemzetközi szintre ért a botrány.","shortLead":"Szót emelt a miniszteri biztos „borzalmas” kirohanása ellen az American Jewish Committee is. Nemzetközi szintre ért...","id":"20201129_reakciok_demeter_szilard_antiszemita_kirohanasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fe33049-fbb5-40b1-b460-780630a41cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63bbe4d-037e-4801-95ff-f98f5f6b4cfe","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_reakciok_demeter_szilard_antiszemita_kirohanasara","timestamp":"2020. november. 29. 09:27","title":"Elítélte Demeter Szilárd publicisztikáját az izraeli nagykövetség és a Nemzetközi Auschwitz Bizottság is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a854bbbf-9feb-4b31-8922-80b13c1e0821","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Decemberben a Jupiter és a Szaturnusz olyan mértékben fogja megközelíteni egymást, hogy ha valaki egy kicsit rövidlátó, szabad szemmel egy nagy fényes csillagnak fogja látni az égitesteket.","shortLead":"Decemberben a Jupiter és a Szaturnusz olyan mértékben fogja megközelíteni egymást, hogy ha valaki egy kicsit rövidlátó...","id":"20201127_csillagaszat_egi_jelenseg_jupiter_szaturnusz_december","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a854bbbf-9feb-4b31-8922-80b13c1e0821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78be7be4-2668-4933-a85c-8500c2e5c7c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_csillagaszat_egi_jelenseg_jupiter_szaturnusz_december","timestamp":"2020. november. 27. 18:04","title":"Különleges csillagászati esemény jön, 60 év múlva láthatunk újra ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2c937b-6a97-4534-80ed-dc6b9ba765dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla kapitalizációja 250-szer nagyobb már, mint amekkora a vállalat várható nyeresége, az Arrival brit-orosz cég értéke is csaknem 16 milliárd dollár, miközben még egyetlen járművet sem dobtak piacra.","shortLead":"A Tesla kapitalizációja 250-szer nagyobb már, mint amekkora a vállalat várható nyeresége, az Arrival brit-orosz cég...","id":"20201128_Meddig_fujhato_az_elektromos_autogyartok_lufija","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e2c937b-6a97-4534-80ed-dc6b9ba765dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa63595-95cb-4694-916d-9b80fb813283","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_Meddig_fujhato_az_elektromos_autogyartok_lufija","timestamp":"2020. november. 28. 10:15","title":"Meddig fújják az ismeretlen elektromos autógyártók tőzsdei lufiját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8001407-9e91-40ca-9078-37b068804bb4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Cirkon robotrepülőt ezúttal a Fehér-tengeren tesztelték.","shortLead":"Az orosz Cirkon robotrepülőt ezúttal a Fehér-tengeren tesztelték.","id":"20201127_oroszorszag_oroszok_szuperfegyver_cirkon_robotrepulo_raketakiserlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8001407-9e91-40ca-9078-37b068804bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f572b7d-5d5a-445f-b38a-857cfe5e96c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_oroszorszag_oroszok_szuperfegyver_cirkon_robotrepulo_raketakiserlet","timestamp":"2020. november. 27. 16:03","title":"450 kilométerrel arrébb lévő célpontot semmisített meg az új orosz szuperfegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A francia EU-nagykövet egy nem nyilvános brüsszeli tanácskozáson beszélt a pénzügyek és a jogállamiság ügyében folyó vita kockázatairól. ","shortLead":"A francia EU-nagykövet egy nem nyilvános brüsszeli tanácskozáson beszélt a pénzügyek és a jogállamiság ügyében folyó...","id":"20201128_franciaorszag_eu_magyarorszag_lengyelorszag_veto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3752c16-d751-47f1-8630-74c9ff23693c","keywords":null,"link":"/360/20201128_franciaorszag_eu_magyarorszag_lengyelorszag_veto","timestamp":"2020. november. 28. 10:10","title":"A franciák szerint az EU sorsa forog kockán a lengyelek és a magyarok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Financial Times értesülése szerint napokon belül megtörténhet az engedélyezés.","shortLead":"A Financial Times értesülése szerint napokon belül megtörténhet az engedélyezés.","id":"20201128_Napokon_belul_engedelyezhetik_a_Pfizer_vakcinajat_a_briteknel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b9e244-b597-4c08-a436-618775937300","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201128_Napokon_belul_engedelyezhetik_a_Pfizer_vakcinajat_a_briteknel","timestamp":"2020. november. 28. 21:48","title":"Financial Times: A briteknél már december 7-én beadhatják az első Pfizer-oltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c02041-f994-4bc4-9065-2bd7c8328319","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gyelán Zsoltot már régebben is a trafikbárók közt emlegették, de van több más, jelentősebb érdekeltsége.","shortLead":"Gyelán Zsoltot már régebben is a trafikbárók közt emlegették, de van több más, jelentősebb érdekeltsége.","id":"202048_kisvasut_tabak_nem_ment_fustbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55c02041-f994-4bc4-9065-2bd7c8328319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcddf46-e453-4eb5-bf10-eac4c91a381f","keywords":null,"link":"/360/202048_kisvasut_tabak_nem_ment_fustbe","timestamp":"2020. november. 28. 08:30","title":"Az apróért is lehajol a milliárdos: újabb trafikot szerzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]