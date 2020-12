Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1fdce4a-56b5-4e66-bd31-998eace01869","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyjából 250-en vettek részt a rendezvényen, 41 résztvevő tesztje lett pozitív.","shortLead":"Nagyjából 250-en vettek részt a rendezvényen, 41 résztvevő tesztje lett pozitív.","id":"20201203_Swingertalalkozon_fertozodott_meg_koronavirussal_tobb_tucat_ember_new_Orleansban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1fdce4a-56b5-4e66-bd31-998eace01869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e349e581-b1c4-4136-aba0-1fd7e0275d88","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Swingertalalkozon_fertozodott_meg_koronavirussal_tobb_tucat_ember_new_Orleansban","timestamp":"2020. december. 03. 11:42","title":"Swingertalálkozón fertőződött meg koronavírussal több tucat ember New Orleansban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első- és másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Első- és másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20201203_onos_eso_ho_csapadek_figyelmeztetes_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ef9062-2cb1-4afa-9264-49d5b998ae0d","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_onos_eso_ho_csapadek_figyelmeztetes_meteorologia","timestamp":"2020. december. 03. 06:19","title":"Ónos esőre figyelmeztetnek az ország nagy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129bfb66-7134-441b-81d0-108484a7d666","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az egyéni és globális boldogság rendhagyó megvalósításáról, az emberi tudatállapotok nem szokványos megközelítéséről, a kamaszokkal való küzdelem értelméről és egy szépíró természettudós különleges (szellemi) kalandjairól is olvashatunk idén karácsonykor kiadónk pszichológiai újdonságai között. A szerteágazó témákat tárgyaló kötetek közös pontja az önmagára, a világra és a változásra nyitott személy.","shortLead":"Az egyéni és globális boldogság rendhagyó megvalósításáról, az emberi tudatállapotok nem szokványos megközelítéséről...","id":"20201203_Jobbak_lennenk_mint_hittuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=129bfb66-7134-441b-81d0-108484a7d666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e69079d-db15-4ad7-9802-c073259c75c9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201203_Jobbak_lennenk_mint_hittuk","timestamp":"2020. december. 03. 13:30","title":"Jobbak lennénk, mint hittük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6187ca2d-e89c-4501-863f-31191d5d7317","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Romain Grosjean „karcolásokkal” úszott meg egy olyan balesetet, amilyenbe néhány évvel ezelőtt még bárki belehalt volna. ","shortLead":"Romain Grosjean „karcolásokkal” úszott meg egy olyan balesetet, amilyenbe néhány évvel ezelőtt még bárki belehalt...","id":"20201202_Grosjean_halo_Bianchi_Haas_F1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6187ca2d-e89c-4501-863f-31191d5d7317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a37f5-ee8c-47cf-a08b-c2430f23eef9","keywords":null,"link":"/elet/20201202_Grosjean_halo_Bianchi_Haas_F1","timestamp":"2020. december. 02. 12:38","title":"Kis híján elsírta magát a keze láttán a horrorbalesetet szenvedett F1-es versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63125ee-c3b3-4e72-a21f-2689c6b75b99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megismételte a miniszterelnök tegnapi nyilatkozatát Gulyás Gergely, majd elismerően nyilatkozott Szájer Józsefről a csütörtöki kormányinfón. Tavaly december 31-i szinten befagyasztják az adók mértékét, ezt az önkormányzatok sem léphetik túl.","shortLead":"Megismételte a miniszterelnök tegnapi nyilatkozatát Gulyás Gergely, majd elismerően nyilatkozott Szájer Józsefről...","id":"20201203_Kormanyinfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c63125ee-c3b3-4e72-a21f-2689c6b75b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9e5efd-9f29-46e2-a9d3-76de73320bdc","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Kormanyinfo","timestamp":"2020. december. 03. 11:00","title":"Gulyás: \"Nagyra becsülöm Szájer József 30 éves munkáját\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30215c15-930a-43e9-b451-e271b1e61b3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár már nincsen túl sok eredeti Apple-1 számítógép a világon, időről időre azonban előkerül egy-egy darab, elsősorban aukción és persze méregdrágán. Így lesz egy december 10-én is.","shortLead":"Bár már nincsen túl sok eredeti Apple-1 számítógép a világon, időről időre azonban előkerül egy-egy darab, elsősorban...","id":"20201203_apple_1_komputer_aukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30215c15-930a-43e9-b451-e271b1e61b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ba9c0c-1ed0-4433-b563-629ff0354c1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_apple_1_komputer_aukcio","timestamp":"2020. december. 03. 11:03","title":"15 millió forint a kikiáltási ára egy Apple-1 komputernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abceddd7-b405-40bf-86bc-ccc1cfbe17a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik bécsi hotel a kihasználatlan szobáit bocsátja olyan családok rendelkezésére, ahol nem adottak a feltételek az otthoni tanuláshoz. A szobákat íróasztallal, székekkel és táblákkal is felszerelték.\r

\r

","shortLead":"Az egyik bécsi hotel a kihasználatlan szobáit bocsátja olyan családok rendelkezésére, ahol nem adottak a feltételek...","id":"20201203_Ingyen_szobat_kaphatnak_az_online_tanulashoz_Becsben_a_diakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abceddd7-b405-40bf-86bc-ccc1cfbe17a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1fcdd4-41d3-4ad3-8bdb-b03b4da324f1","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Ingyen_szobat_kaphatnak_az_online_tanulashoz_Becsben_a_diakok","timestamp":"2020. december. 03. 12:12","title":"Ingyen szobát kaphatnak az online tanuláshoz Bécsben a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a mostaninál hosszabb videókat szeretne gyártatni a felhasználókkal a TikTok, már lehetővé is tették néhányuknak, hogy 3 perces videókat töltsenek fel.","shortLead":"A jelek szerint a mostaninál hosszabb videókat szeretne gyártatni a felhasználókkal a TikTok, már lehetővé is tették...","id":"20201202_tiktok_hosszu_videok_tesztelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df047ed8-7a8b-4c70-93e2-3ec17ab7b3f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_tiktok_hosszu_videok_tesztelese","timestamp":"2020. december. 02. 18:03","title":"Most a TikTok másolná le a YouTube-ot: jöhetnek a 3 perces videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]