[{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy nap alatt elhunyt 160 ember között többen is az ötven év alatti korosztályba tartoztak. ","shortLead":"Az egy nap alatt elhunyt 160 ember között többen is az ötven év alatti korosztályba tartoztak. ","id":"20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_elhunytak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10263f1e-25bd-458b-b07e-5c59a702c100","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_elhunytak","timestamp":"2020. december. 09. 10:54","title":"29 éves beteg is van a járvány újabb áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A döntések között más érdekességek is vannak a Magyar Közlöny szerint.","shortLead":"A döntések között más érdekességek is vannak a Magyar Közlöny szerint.","id":"20201210_ingyenes_parkolas_internet_hasznalat_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd84a8c-ad2d-431a-b679-9d7526373b09","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_ingyenes_parkolas_internet_hasznalat_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. december. 10. 11:59","title":"Meghosszabbította az ingyenes parkolást és a fizetés nélküli internethasználatot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ce13aa-54b0-4f5f-9efb-995111ebbd68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert aktív fertőzöttek száma meghaladta a 177 ezret.","shortLead":"Az ismert aktív fertőzöttek száma meghaladta a 177 ezret.","id":"20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31ce13aa-54b0-4f5f-9efb-995111ebbd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5781efa-8638-4ebc-9db9-720fad2fcaa9","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. december. 09. 09:01","title":"Újabb 160 ember halt bele a koronavírus okozta betegségbe Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15065c6a-9380-4ffd-8a21-431d4a86aedb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány rendeletével senki sem mehet szembe – véli a kormány miniszterhelyettese.","shortLead":"A kormány rendeletével senki sem mehet szembe – véli a kormány miniszterhelyettese.","id":"20201209_Tallai_Andras_gyors_iranymutatast_igert_az_adostopot_nem_teljesito_onkormanyzatoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15065c6a-9380-4ffd-8a21-431d4a86aedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f40a285-5694-4457-b6b4-6d754e6db7dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Tallai_Andras_gyors_iranymutatast_igert_az_adostopot_nem_teljesito_onkormanyzatoknak","timestamp":"2020. december. 09. 14:02","title":"Tállai András „gyors iránymutatást” ígért az adóstopot nem teljesítő önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adac05b5-9bd5-4910-8d82-9ebc779f30c8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Share Now autómegosztó szolgáltatás magyar flottája egy elérhető árú új városi kisautóval bővült. Kipróbáltuk, hogy milyen a koronavírusos időkben a hófehér Fiat 500-zal közlekedni és parkolni.","shortLead":"A Share Now autómegosztó szolgáltatás magyar flottája egy elérhető árú új városi kisautóval bővült. Kipróbáltuk...","id":"20201210_budapesten_teszteltuk_a_bmw_es_a_daimler_kozossegi_szerelemgyereket_egy_kis_fiatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adac05b5-9bd5-4910-8d82-9ebc779f30c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0829d9cf-39bb-410c-bb4d-149cade9910d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_budapesten_teszteltuk_a_bmw_es_a_daimler_kozossegi_szerelemgyereket_egy_kis_fiatot","timestamp":"2020. december. 10. 06:41","title":"Budapesten teszteltük a BMW és a Daimler közösségi szerelemgyerekét, egy kis Fiatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa-szerte gond van ezekben a percekben a facebookos Messengerrel. Az üzenetek késve vagy egyáltalán nem érkeznek meg a címzettnek. [Frissítés: most már egyáltalán nem megy át semmi.]","shortLead":"Európa-szerte gond van ezekben a percekben a facebookos Messengerrel. Az üzenetek késve vagy egyáltalán nem érkeznek...","id":"20201210_facebook_messenger_hiba_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3763e5-646d-4772-960e-a22251e74fdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_facebook_messenger_hiba_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 10. 11:15","title":"Több országot érintő gond van a Messengerrel, Magyarországon is beütött a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor rutinos harcos az Európai Unióban, ám mérlege nem feltétlenül pozitív. Legutóbbi lépését az ellenzék egyértelmű vereségként láttatja, szakértők azonban arra is felhívják a figyelmet: menteni tudott ahhoz a javaslathoz képest, amelyet annyira igyekezett megakadályozni. ","shortLead":"Orbán Viktor rutinos harcos az Európai Unióban, ám mérlege nem feltétlenül pozitív. Legutóbbi lépését az ellenzék...","id":"20201210_eu_csucs_orban_viktor_fidesz_epp_mff_harc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e3e081-deb5-468c-be0a-39634596b0ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_eu_csucs_orban_viktor_fidesz_epp_mff_harc","timestamp":"2020. december. 10. 06:30","title":"Orbán győzni megy Brüsszelbe, de van oka elbizakodottságra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6724de24-ec11-4514-a0a0-65f4d20908d0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201210_Marabu_Feknyuz_A_toplistas_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6724de24-ec11-4514-a0a0-65f4d20908d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24daa991-590d-4f03-ab72-313c5cfd4ee3","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_Marabu_Feknyuz_A_toplistas_Orban","timestamp":"2020. december. 10. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A toplistás Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]