Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Koronavírusteszt, önkéntes karantén vagy gyakori kézmosás, fertőtlenítés és szellőztetés – sokan sokféleképpen próbálják megoldani a következő napokban, hogy a járvány ellenére mégis együtt tölthessék az ünnepeket szeretteikkel. Nekik van egy rossz hírünk: az egyetlen 100 százalékig biztos védekezés a fertőzés ellen, ha idén otthon maradunk. Ha ezt mégsem tudjuk, vagy akarjuk megtenni, végigvettük, milyen lehetőségeink vannak, hogy legalább csökkentsük a kockázatot. ","shortLead":"Koronavírusteszt, önkéntes karantén vagy gyakori kézmosás, fertőtlenítés és szellőztetés – sokan sokféleképpen...","id":"20201216_karacsony_PCR_teszt_karanten_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79896275-e791-4e45-95c6-45ef23754758","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_karacsony_PCR_teszt_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. december. 16. 11:12","title":"Megmentheti-e a családi karácsonyt egy PCR-teszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1401afea-f910-4e57-ac20-b2109d3bd262","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Rejtő Jenő különböző regényeiből ismert karakterek kerülnek vesztegzár alá Földes László Hobo nemrég megjelent, különleges kiállítású kiskönyvvel felturbózott lemezén. A margitszigeti Grand Hotelben Fülig Jimmy, Csülök, Zwilliner Lola és a többiek, mint egykor Bocaccio Dekameronjának hősei, saját történetükkel szórakoztatják a többieket, míg végül Senki Alfonz miniszterelnökségével kormányt alakítanak. De hogy jön ide Brezsnyev? Elismeri-e Hobo a bunyós költőt egyfajta alteregójának? Ki az a Kupcsulik? Interjú.","shortLead":"Rejtő Jenő különböző regényeiből ismert karakterek kerülnek vesztegzár alá Földes László Hobo nemrég megjelent...","id":"20201215_Hobo_Ilyenkor_mondok_olyanokat_amiket_akar_Troppauer_Humer_is_mondhatna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1401afea-f910-4e57-ac20-b2109d3bd262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce41cae7-f61a-45cc-8b25-1ef5fc654245","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Hobo_Ilyenkor_mondok_olyanokat_amiket_akar_Troppauer_Humer_is_mondhatna","timestamp":"2020. december. 15. 20:00","title":"Hobo: „A gyűlölet mindig felülről jön”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadcee9f-b089-49cd-b19b-999563beec5b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Véletlenül találták meg Skóciában azokat a különleges leleteket, amelyek a gízai nagy piramis építésénél használt munkaeszközökből származnak.","shortLead":"Véletlenül találták meg Skóciában azokat a különleges leleteket, amelyek a gízai nagy piramis építésénél használt...","id":"20201216_szivardoboz_regeszet_lelet_egyiptom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eadcee9f-b089-49cd-b19b-999563beec5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c41808-a26e-434a-88b0-fd712b2b2323","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_szivardoboz_regeszet_lelet_egyiptom","timestamp":"2020. december. 16. 14:03","title":"Szivardobozban találtak meg egy ötezer éves egyiptomi fadarabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rácz Zsuzsa leporolta a családokért felelős tárca nélküli miniszter tíz évvel ezelőtti írását, amellyel különdíjat nyert a Terézanyu pályázaton.

","shortLead":"Rácz Zsuzsa leporolta a családokért felelős tárca nélküli miniszter tíz évvel ezelőtti írását, amellyel különdíjat...","id":"20201215_Amikor_Novak_Katalin_meg_unta_a_bargyu_mesekonyveket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00290504-88ca-4c99-9e85-c531e0f9d937","keywords":null,"link":"/elet/20201215_Amikor_Novak_Katalin_meg_unta_a_bargyu_mesekonyveket","timestamp":"2020. december. 15. 15:29","title":"Amikor Novák Katalin még unta a „bárgyú mesekönyveket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3341535a-fc03-4206-91bd-a046e8210bc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen stílusos modelljének legerősebb puttonyos kivitele abszolút nem szenved erőhiányban.","shortLead":"A Volkswagen stílusos modelljének legerősebb puttonyos kivitele abszolút nem szenved erőhiányban.","id":"20201217_bearaztak_a_270_kmh_sebessegu_vw_arteon_r_shooting_brake_sportkombit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3341535a-fc03-4206-91bd-a046e8210bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3845821-cb51-4377-97e0-17e07ce513b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_bearaztak_a_270_kmh_sebessegu_vw_arteon_r_shooting_brake_sportkombit","timestamp":"2020. december. 17. 06:41","title":"Beárazták a 270 km/h végsebességű VW Arteon R sportkombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az állami és egyházi fenntartású otthonok 40 százalékában érte a lakókat bántalmazás.","shortLead":"Az állami és egyházi fenntartású otthonok 40 százalékában érte a lakókat bántalmazás.","id":"20201216_ujzeland_bentlakasos_bantalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ad7bbb-1ee0-4e04-8978-a70fd6f70174","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_ujzeland_bentlakasos_bantalmazas","timestamp":"2020. december. 16. 06:48","title":"Százezreket bántalmaztak Új-Zéland bentlakásos otthonaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Brutális viták vannak a Fideszen belül is a pedofillistákról, a kamupártoknak esélyük sincs. A Fidesz és a KDNP frakcióvezetőjének sajtótájékoztatóján kiderült az is, hogy túl késő lett volna már a választókerületek megváltoztatására.","shortLead":"Brutális viták vannak a Fideszen belül is a pedofillistákról, a kamupártoknak esélyük sincs. A Fidesz és a KDNP...","id":"20201216_Kocsis_Mate_Keso_lett_volna_mar_hozzanyulni_a_valasztokeruletkhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab488021-cce2-4f10-b648-ee47bff2b2f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Kocsis_Mate_Keso_lett_volna_mar_hozzanyulni_a_valasztokeruletkhez","timestamp":"2020. december. 16. 16:19","title":"Kocsis Máté: Késő lett volna már hozzányúlni a választókerületekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b59c622-eaff-4fe7-b090-66ad67dbab53","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szárnysegédjeként Szijjártó Péter lassan egy évtizede ügyködik azon, hogy a külügyben dolgozók a „partraszállás” mámorában asszisztáljanak ahhoz, hogy szélsőjobbos politikusokkal pacsizzon, diktátorokhoz törleszkedjen és pénzmosodákban sürgölődjön - írja eheti számában a HVG.","shortLead":"Orbán Viktor szárnysegédjeként Szijjártó Péter lassan egy évtizede ügyködik azon, hogy a külügyben dolgozók...","id":"20201216_Uj_szovetsegesek_utan_kutat_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b59c622-eaff-4fe7-b090-66ad67dbab53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b7a562-baf8-4a60-880a-3bb200886df4","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Uj_szovetsegesek_utan_kutat_a_Fidesz","timestamp":"2020. december. 16. 16:55","title":"Új szövetségesek után kutat a Fidesz Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]