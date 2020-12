Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64c56090-7ac2-4901-951b-fb9ae023b4f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ünnepek előtti utolsó kérdezz-feleleket tartotta meg Szentkirályi Alexandra és Gulyás Gergely.","shortLead":"Az ünnepek előtti utolsó kérdezz-feleleket tartotta meg Szentkirályi Alexandra és Gulyás Gergely.","id":"20201222_kormanyinfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64c56090-7ac2-4901-951b-fb9ae023b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab72284-7a13-4044-a260-e1cfd249d3e4","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_kormanyinfo","timestamp":"2020. december. 22. 10:49","title":"Gulyás Gergely: Nem növeli a járványügyi veszélyt, ha tovább van együtt a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple saját akkumulátort és önvezető rendszert építene az autójába, ami három év múlva debütálhat – írta a Reuters az almás cég ügyeit ismerő forrása alapján.","shortLead":"Az Apple saját akkumulátort és önvezető rendszert építene az autójába, ami három év múlva debütálhat – írta a Reuters...","id":"20201222_apple_onvezeto_auto_akkumulator_elektromos_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc565120-fcfe-4ba4-85b5-99d92fcf1603","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_apple_onvezeto_auto_akkumulator_elektromos_auto","timestamp":"2020. december. 22. 15:03","title":"Elektromos autót fejleszt az Apple, 2024-ben mutathatják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Titkos telefonbeszélgetés a sokadik utolsó határidő – ezúttal szerda – előtt.","shortLead":"Titkos telefonbeszélgetés a sokadik utolsó határidő – ezúttal szerda – előtt.","id":"20201222_Nagy_engedmenyt_tettek_a_britek_a_Brexitvitaban_de_meg_mindig_kerdeses_lesze_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ce3759-2c32-4bcb-a61d-e0dba7973240","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201222_Nagy_engedmenyt_tettek_a_britek_a_Brexitvitaban_de_meg_mindig_kerdeses_lesze_megallapodas","timestamp":"2020. december. 22. 14:52","title":"Nagy engedményt tettek a britek a Brexit-vitában, de még mindig kérdéses, lesz-e megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359080af-716b-448e-af59-b04216f88953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg közérdekűadat-igénylést nyújtottak be, de egyikre sem érkezett érdemi válasz.","shortLead":"Rengeteg közérdekűadat-igénylést nyújtottak be, de egyikre sem érkezett érdemi válasz.","id":"20201221_nnk_per_nepegeszsegugyi_kozpont_tasz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=359080af-716b-448e-af59-b04216f88953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309a7848-05f6-4e1e-90f0-f8a7147875a1","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_nnk_per_nepegeszsegugyi_kozpont_tasz_koronavirus","timestamp":"2020. december. 21. 16:05","title":"Beperli az NNK-t a TASZ, amiért nem adja ki a magyar járványadatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1673b489-1890-47b4-962e-952f6d1ca9cd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ukrán határon megbukó MSZP-s politikust pedig idegen ügynökök csalták tőrbe Soros György támogatásával. 