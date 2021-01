Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c80587d-8135-4de9-afbe-8c17fe25aa1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI bejelentette, hogy már száz embert vettek őrizetbe a Capitolium ostroma miatt.","shortLead":"Az FBI bejelentette, hogy már száz embert vettek őrizetbe a Capitolium ostroma miatt.","id":"20210115_Pence_Nemzeti_Garda_Biden_beiktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c80587d-8135-4de9-afbe-8c17fe25aa1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635b6c62-0ec3-46ac-a44c-8c7d0f02ebad","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_Pence_Nemzeti_Garda_Biden_beiktatas","timestamp":"2021. január. 15. 07:24","title":"Pence: A Nemzeti Gárda 21 ezer tagja fogja felügyelni Biden beiktatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766f4f87-05b9-4846-954b-fadf6684e3e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 6,2-es erősségű rengést három földcsuszamlás és legalább 26 utórengés követte már. Eddig hét áldozatról tudni.","shortLead":"A 6,2-es erősségű rengést három földcsuszamlás és legalább 26 utórengés követte már. Eddig hét áldozatról tudni.","id":"20210115_indonezia_foldrenges_tobb_szaz_serult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=766f4f87-05b9-4846-954b-fadf6684e3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855634d6-d450-4089-ba35-a1b9efed5e77","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_indonezia_foldrenges_tobb_szaz_serult","timestamp":"2021. január. 15. 06:57","title":"Földrengés pusztított Indonéziában, több mint 600 ember megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közelít a kétmillióhoz a fertőzöttek száma az országban.","shortLead":"Közelít a kétmillióhoz a fertőzöttek száma az országban.","id":"20210114_Nemetorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e2d354-6eb6-4aaf-8ec3-92301805207c","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_Nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2021. január. 14. 15:18","title":"Már közel 44 ezren haltak meg Németországban koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45c58d3-6967-44ea-992f-956fc7c3e439","c_author":"HVG","category":"360","description":"Legendás épületek tűnnek el sorra, részben vagy teljesen a budapesti városképből.","shortLead":"Legendás épületek tűnnek el sorra, részben vagy teljesen a budapesti városképből.","id":"202102_szabad_rombolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a45c58d3-6967-44ea-992f-956fc7c3e439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d35797-a6b6-423b-beb9-fe2e5168cd62","keywords":null,"link":"/360/202102_szabad_rombolas","timestamp":"2021. január. 15. 07:15","title":"Az ingatlanbiznisz a nemzeti hagyománynál is fontosabb a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5b3379-c070-4749-9f07-431b0f3b8562","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Becsült értékének sokszorosáért, 81 900 fontért (több mint 33 millió forintért) kelt el Napóleon Szent Ilona-szigeti börtönének kulcsa a Sotheby's csütörtökön véget ért online árverésén.\r

\r

","shortLead":"Becsült értékének sokszorosáért, 81 900 fontért (több mint 33 millió forintért) kelt el Napóleon Szent Ilona-szigeti...","id":"20210115_Valoszinuleg_a_vilag_legdragabb_kulcsa_kelt_el_csutortokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a5b3379-c070-4749-9f07-431b0f3b8562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec58270d-5324-46a5-8601-c47d546f27a9","keywords":null,"link":"/kultura/20210115_Valoszinuleg_a_vilag_legdragabb_kulcsa_kelt_el_csutortokon","timestamp":"2021. január. 15. 08:58","title":"Valószínűleg a világ legdrágább kulcsa kelt el csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai felhasználók már láthatják azt a kis ikont, amin keresztül meg lehet vásárolni egy adott videóban megjelölt terméket.","shortLead":"Az amerikai felhasználók már láthatják azt a kis ikont, amin keresztül meg lehet vásárolni egy adott videóban megjelölt...","id":"20210115_youtube_vaslarlas_shopping_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b705093-6dd3-43b4-9dd8-2cb6391b1d53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_youtube_vaslarlas_shopping_video","timestamp":"2021. január. 15. 09:33","title":"Tényleg jön a bevásárlós funkció a YouTube-ra, Amerikában már tesztelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták Kálnál a Nyíregyháza felé tartó sávokat, az autókat a 3-as útra terelik a rendőrök.","shortLead":"Lezárták Kálnál a Nyíregyháza felé tartó sávokat, az autókat a 3-as útra terelik a rendőrök.","id":"20210116_m3_gyalogost_gazoltak_halalra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098d1257-98eb-4868-a4b7-3b5d425eb315","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_m3_gyalogost_gazoltak_halalra","timestamp":"2021. január. 16. 09:21","title":"Halálra gázoltak egy férfit, aki az M3-as autópályán gyalogolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7a3d83-6e53-4b49-844d-f9b75ed4722b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 31-én távozik a Vodafone Magyarországtól Király István, aki 2014 óta töltötte be a Vodafone Vállalati Szolgáltatások Üzletág vezérigazgató-helyettesi pozícióját – közölte a szolgáltató. A felsővezetői pozíciót az Apple-től tavaly év végén érkezett Dobó Mátyás tölti majd be.","shortLead":"Március 31-én távozik a Vodafone Magyarországtól Király István, aki 2014 óta töltötte be a Vodafone Vállalati...","id":"20210114_dobo_matyas_vodafone_vezerigazgato_helyettes_kiraly_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa7a3d83-6e53-4b49-844d-f9b75ed4722b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67addc77-3436-4b41-98f9-97d1f08d495a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_dobo_matyas_vodafone_vezerigazgato_helyettes_kiraly_istvan","timestamp":"2021. január. 14. 18:33","title":"Az Apple-től átigazoló Dobó Mátyás a Vodafone új vezérigazgató-helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]