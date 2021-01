Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus óta csak karácsonykor teszteltek olyan keveset, mint most. Alig több, mint ezer fővel, de csökkent az aktív esetszám, az elhunytak napi száma három nap után tért vissza száz fölé.","shortLead":"Augusztus óta csak karácsonykor teszteltek olyan keveset, mint most. Alig több, mint ezer fővel, de csökkent az aktív...","id":"20210119_koronavirus_jarvany_szamok_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dd10f4-2e95-4604-bde1-8556b33224e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_koronavirus_jarvany_szamok_covid","timestamp":"2021. január. 19. 08:41","title":"111 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő ellenállt, ezért támadója összeverte és elvette a táskáját.","shortLead":"A nő ellenállt, ezért támadója összeverte és elvette a táskáját.","id":"20210119_eroszak_godolloi_HEV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ccc7e3a-8c63-45a8-938f-515b25a83e24","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_eroszak_godolloi_HEV","timestamp":"2021. január. 19. 16:59","title":"Meg akartak erőszakolni egy nőt a gödöllői HÉV-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c867cbb-1eb1-4aea-8cb4-bb90997d02b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A csapatok egyik pirosban, a másik mélyzöldben léptek a pályára, ami összezavarta a nézőket.","shortLead":"A csapatok egyik pirosban, a másik mélyzöldben léptek a pályára, ami összezavarta a nézőket.","id":"20210119_liverpool_manchester_united_prermier_league_szintevesztes_szinteveszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c867cbb-1eb1-4aea-8cb4-bb90997d02b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a21ae78-ecbe-42a7-a133-7675a89ec8c0","keywords":null,"link":"/sport/20210119_liverpool_manchester_united_prermier_league_szintevesztes_szinteveszto","timestamp":"2021. január. 19. 13:07","title":"Több száz színtévesztő panaszkodik a legutóbbi Liverpool-meccs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101656a8-ee6a-43ca-aaa9-e7db40459838","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Összegyűjtötte a Tophotel.news a Marriott szállodalánc öt legizgalmasabb olyan egységét, amelyet idén terveznek megnyitni. A listára egy budapesti szálloda is felkerült. ","shortLead":"Összegyűjtötte a Tophotel.news a Marriott szállodalánc öt legizgalmasabb olyan egységét, amelyet idén terveznek...","id":"20210119_matild_palota_szalloda_marriott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=101656a8-ee6a-43ca-aaa9-e7db40459838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bf03a3-841d-4780-8558-f36512604910","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210119_matild_palota_szalloda_marriott","timestamp":"2021. január. 19. 16:20","title":"Márciusban nyílik az új budapesti luxushotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több nemzetközi civil szervezet indított kiemelkedő jelentőségű pert a francia kormány ellen, amiért nem tettek eleget a klímaváltozás ügyében.","shortLead":"Több nemzetközi civil szervezet indított kiemelkedő jelentőségű pert a francia kormány ellen, amiért nem tettek eleget...","id":"20210119_Kezdodik_a_francia_kormany_tortenelmi_pere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af395fa0-65ef-409d-9e02-b8af444c4c33","keywords":null,"link":"/zhvg/20210119_Kezdodik_a_francia_kormany_tortenelmi_pere","timestamp":"2021. január. 19. 10:26","title":"Kezdődik a francia kormány klímavédelmi pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karikó Katalin kutatótársával együtt fejlesztette ki a legígéretesebb koronavírus-vakcinák alapját. Élete összefonódott a Tisza-parti várossal.\r

\r

","shortLead":"Karikó Katalin kutatótársával együtt fejlesztette ki a legígéretesebb koronavírus-vakcinák alapját. Élete összefonódott...","id":"20210119_Kariko_Katalin_Szeged_diszpolgara_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbfd05d-3434-4a48-9bf3-49887a753819","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_Kariko_Katalin_Szeged_diszpolgara_lett","timestamp":"2021. január. 19. 18:57","title":"Karikó Katalin Szeged díszpolgára lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec1c686-b5a3-4211-8974-93bb16990be6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már zajlanak a záróévad munkálatai. ","shortLead":"Már zajlanak a záróévad munkálatai. ","id":"20210119_Peaky_Blinders_hatodik_evad_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ec1c686-b5a3-4211-8974-93bb16990be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075a55ff-72ee-4472-baca-268c9ad3e020","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_Peaky_Blinders_hatodik_evad_sorozat","timestamp":"2021. január. 19. 11:07","title":"Véget ér a Peaky Blinders, a hatodik évad lesz az utolsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8b8785-a18f-45c4-81d4-a7c099d858f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedden tartottak plénumot a Pécsi Tudományegyetem hallgatói és alkalmazottai, hogy kinyilvánítsák véleményüket a modellváltásról.\r

\r

","shortLead":"Kedden tartottak plénumot a Pécsi Tudományegyetem hallgatói és alkalmazottai, hogy kinyilvánítsák véleményüket...","id":"20210120_A_PTE_hallgatoi_es_alkalmazottai_elutasitjak_a_modellvaltast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca8b8785-a18f-45c4-81d4-a7c099d858f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8908ba9a-9477-4c54-9007-b5c46f8d6027","keywords":null,"link":"/elet/20210120_A_PTE_hallgatoi_es_alkalmazottai_elutasitjak_a_modellvaltast","timestamp":"2021. január. 20. 14:31","title":"A PTE hallgatói és alkalmazottai elutasítják a modellváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]