Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7752f7a9-0030-48e7-98f7-9bbe91392dd5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A londoni futballcsapat nagyon rossz passzban van, vezetőségük edzőváltással próbálja orvosolni a bajokat. ","shortLead":"A londoni futballcsapat nagyon rossz passzban van, vezetőségük edzőváltással próbálja orvosolni a bajokat. ","id":"20210125_Frank_Lampard_kirugas_Chelsea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7752f7a9-0030-48e7-98f7-9bbe91392dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19327223-3a92-4065-ac01-4e3cf2a85007","keywords":null,"link":"/sport/20210125_Frank_Lampard_kirugas_Chelsea","timestamp":"2021. január. 25. 13:20","title":"Kirúgta Frank Lampardot a Chelsea ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3f66d0-4303-488d-a9ef-d50bf0f49bf8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha modern és szupergyors vezeték nélküli hálózatot szeretnénk, akkor már nem feltétlenül kell vagyonokat költenünk egy új routerre – vázoljuk a lehetőségeket a TP-Link és a Xiaomi eszközeivel.","shortLead":"Ha modern és szupergyors vezeték nélküli hálózatot szeretnénk, akkor már nem feltétlenül kell vagyonokat költenünk...","id":"20210123_olcso_wifi_6_routerek_teszt_tp_link_ax1500_ax5400_xiaomi_ax3600","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab3f66d0-4303-488d-a9ef-d50bf0f49bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecba5625-6b53-4f93-8022-fce964cae27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_olcso_wifi_6_routerek_teszt_tp_link_ax1500_ax5400_xiaomi_ax3600","timestamp":"2021. január. 23. 20:00","title":"Gyors otthoni net mindenkinek: olcsó wifi 6 routereket teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c229ce18-edfd-4073-8614-267f7c67f4e7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"David Hasselhoff ereklyéi kerültek kalapács alá. ","shortLead":"David Hasselhoff ereklyéi kerültek kalapács alá. ","id":"20210124_Majdnem_90_millio_forintert_kelt_el_a_Knight_Rider_autojanak_masolata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c229ce18-edfd-4073-8614-267f7c67f4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc8c137-fcbc-43a4-a786-6a16008e3e98","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_Majdnem_90_millio_forintert_kelt_el_a_Knight_Rider_autojanak_masolata","timestamp":"2021. január. 24. 19:35","title":"Majdnem 90 millió forintért kelt el a Knight Rider autójának másolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az infektológus arról beszélt, hogy előnyei is vannak az orosz vakcinának a Pfizerrel szemben.","shortLead":"Az infektológus arról beszélt, hogy előnyei is vannak az orosz vakcinának a Pfizerrel szemben.","id":"20210125_Szlavik_Janos_szputnyik_oltoanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ca73c3-0e9a-459f-accd-0d0033eab7fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Szlavik_Janos_szputnyik_oltoanyag","timestamp":"2021. január. 25. 12:11","title":"Szlávik János szerint nem szabad fanyalogni, amiért egy oltóanyag keletről származik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"Lukácsi Katalin","category":"360","description":"Az egyházak számára a szabadság útja pedig sokkal rémisztőbbnek fest a szolgalelkűségnél, írja szerzőnk. Ezt mutatja az eredetileg az Apor Vilmos térre tervezett Makovecz-féle katedrális esete is. Vélemény.","shortLead":"Az egyházak számára a szabadság útja pedig sokkal rémisztőbbnek fest a szolgalelkűségnél, írja szerzőnk. Ezt mutatja...","id":"202103_egyhaz_aranykalitkaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07648f97-c2d0-446c-ae91-e99d5709beed","keywords":null,"link":"/360/202103_egyhaz_aranykalitkaban","timestamp":"2021. január. 24. 11:00","title":"Lukácsi Katalin: Egyház aranykalitkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9ef314-1869-49c2-a07c-4c5516aea189","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kilépés után az Egyesült Királyságban már nem kötik a céget az uniós szabályok.","shortLead":"A brit kilépés után az Egyesült Királyságban már nem kötik a céget az uniós szabályok.","id":"20210125_mastercard_brexit_tranzakcios_dijak_emelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe9ef314-1869-49c2-a07c-4c5516aea189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9fdbfd-62c4-4228-8a89-3f0744203f7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_mastercard_brexit_tranzakcios_dijak_emelese","timestamp":"2021. január. 25. 16:01","title":"A Mastercard meglátta a lehetőséget a Brexitben, ötszörösére emeli a britekre kivetett tranzakciós díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Importként kezel minden, az Egyesült Királyságból érkező vagy oda küldött csomagot a Magyar Posta, így aztán változott az is, hogy küldhetünk levelet. ","shortLead":"Importként kezel minden, az Egyesült Királyságból érkező vagy oda küldött csomagot a Magyar Posta, így aztán változott...","id":"20210125_Magyar_Posta_Igy_valtozott_a_csomagkuldes_es_feladas_az_Egyesult_Kiralysaggal_a_Brexit_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a91448-6400-457d-97d8-7554e10931b2","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_Magyar_Posta_Igy_valtozott_a_csomagkuldes_es_feladas_az_Egyesult_Kiralysaggal_a_Brexit_miatt","timestamp":"2021. január. 25. 13:57","title":"Bonyolultabb, drágább és lassabb is lett a csomagküldés az EU és az Egyesült Királyság között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a806878d-8a4b-41e1-8436-a14916bf263d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tesztelés még tart, az eredmények nem véglegesek.","shortLead":"A tesztelés még tart, az eredmények nem véglegesek.","id":"20210124_Szlovakiaban_csaknem_tizezer_uj_fertozottet_regisztraltak_az_orszagos_teszteles_szombati_napjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a806878d-8a4b-41e1-8436-a14916bf263d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650fc921-99ec-4c92-9794-f70ada233ba8","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Szlovakiaban_csaknem_tizezer_uj_fertozottet_regisztraltak_az_orszagos_teszteles_szombati_napjan","timestamp":"2021. január. 24. 17:41","title":"Szlovákiában csaknem tízezer új fertőzöttet regisztráltak az országos tesztelés szombati napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]