Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Az alaptörvény kimondja: a nagykorú gyermek köteles a rászoruló szüleiről gondoskodni. Cikkünkben azt járjuk körbe, hogyan lehet enyhíteni a családokra nehezedő kettős szorítást, amely egyrészt jelenti a gyermekekről való gondoskodást, másrészt a szülők támogatását.","shortLead":"Az alaptörvény kimondja: a nagykorú gyermek köteles a rászoruló szüleiről gondoskodni. Cikkünkben azt járjuk körbe...","id":"20210128_A_nyugdijasok_85_szazalekanak_nehezseget_okozna_a_megelhetes_ha_megbetegedne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38cb8bc1-e885-4d0e-a37d-efb25af0e521","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_A_nyugdijasok_85_szazalekanak_nehezseget_okozna_a_megelhetes_ha_megbetegedne","timestamp":"2021. január. 28. 11:04","title":"A nyugdíjasok 85 százalékának nehézséget okozna a megélhetés, ha megbetegedne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953f9642-1c02-44b8-b9b1-c32bdf0ec8cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két politikus viszonya a 24.hu szerint azért romlott meg, mert Németh Szilárd továbbra is főnökként próbálta irányítani a kerület ügyeit, Borbély Lénárd polgármester ezt egyre kevésbé fogadta el. ","shortLead":"A két politikus viszonya a 24.hu szerint azért romlott meg, mert Németh Szilárd továbbra is főnökként próbálta...","id":"20210128_Nemeth_Szilard_Csepel_Borbely_Lenard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=953f9642-1c02-44b8-b9b1-c32bdf0ec8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab9c2b0-86fa-46a2-ab07-f38d3e0adb0c","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_Nemeth_Szilard_Csepel_Borbely_Lenard","timestamp":"2021. január. 28. 12:50","title":"Szakított egymással Csepel két vezető fideszes politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több mint 1,2 millió embert kérdeztek meg szerte a világon a klímaváltozásról, és kiderült: jellemzően minél fiatalabb valaki, annál jobban látja az azonnali cselekvés szükségét. ","shortLead":"Több mint 1,2 millió embert kérdeztek meg szerte a világon a klímaváltozásról, és kiderült: jellemzően minél fiatalabb...","id":"20210127_Minel_fiatalabb_valaki_annal_inkabb_zavarja_a_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5093b8f-5c2f-46e2-94af-129e01c6c0c2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210127_Minel_fiatalabb_valaki_annal_inkabb_zavarja_a_klimavaltozas","timestamp":"2021. január. 27. 15:05","title":"Minél fiatalabb valaki, annál inkább zavarja a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig több, mint egy hónap múlva kellene aláírniuk az új szerződéseiket a dolgozóknak, csak éppen még mindig nem tudják, mi lesz benne.","shortLead":"Alig több, mint egy hónap múlva kellene aláírniuk az új szerződéseiket a dolgozóknak, csak éppen még mindig nem tudják...","id":"20210128_orvoskamara_mok_jogviszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eac9e3b-3179-4df0-bc87-a95bbcd2da30","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_orvoskamara_mok_jogviszony","timestamp":"2021. január. 28. 13:18","title":"Orvoskamara: Még mindig nem tudják az egészségügyi dolgozók, mit kellene aláírniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d9b691-8028-4c69-a498-14ac93023ca9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyakrabban fordul elő az életkorral összefüggő makuladegeneráció (AMD) azok között, akik szennyezettebb helyen laknak – állapította meg egy új kutatás.","shortLead":"Gyakrabban fordul elő az életkorral összefüggő makuladegeneráció (AMD) azok között, akik szennyezettebb helyen laknak –...","id":"20210127_legszennyezes_latasromlas_latasvesztes_makuladegeneracio_amd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34d9b691-8028-4c69-a498-14ac93023ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4c5651-9b51-4f7f-8138-3eb060bf830f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_legszennyezes_latasromlas_latasvesztes_makuladegeneracio_amd","timestamp":"2021. január. 27. 09:33","title":"A rossz levegő visszafordíthatatlanul roncsolhatja a látást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alaposan felfrissített villanyautó csúcsmodelljének sebessége bőven meghaladja a 300 km/h-t.","shortLead":"Az alaposan felfrissített villanyautó csúcsmodelljének sebessége bőven meghaladja a 300 km/h-t.","id":"20210128_itt_az_uj_tesla_model_s_1020_loero_elkepeszto_gyorsulas_es_futurisztikus_muszerfal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ce1b70-4449-4393-8f37-f37516b02337","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_itt_az_uj_tesla_model_s_1020_loero_elkepeszto_gyorsulas_es_futurisztikus_muszerfal","timestamp":"2021. január. 28. 07:41","title":"Itt az új Tesla Model S: 1100+ lóerő, elképesztő gyorsulás és futurisztikus műszerfal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Varga Judit visszafizetné a CSOK-ot, igazságtalan a vakcinák elosztása a WHO szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Varga Judit visszafizetné a CSOK-ot, igazságtalan a vakcinák elosztása a WHO szerint. A hvg360 reggeli...","id":"20210128_Radar360_Kivonul_a_Frontex_jon_egy_melegfront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8eea8e4-a4c8-4d06-aa2b-d8a150313bda","keywords":null,"link":"/360/20210128_Radar360_Kivonul_a_Frontex_jon_egy_melegfront","timestamp":"2021. január. 28. 07:49","title":"Radar360: Kivonul a Frontex, jön egy melegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Independent Spirit Awards-díjra jelölték a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmet. Legutóbb a Saul fiát jelölték Magyarországról, amely el is nyerte a díjat, majd az Oscart is.","shortLead":"Independent Spirit Awards-díjra jelölték a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmet. Legutóbb...","id":"20210127_Felkeszules_meghatarozatlan_ideig_tarto_egyuttletre_Independent_Spirit_Awards_jeloles_horvat_lili","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa61d5c1-7bb9-4109-ba73-cf4de9cd91a6","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_Felkeszules_meghatarozatlan_ideig_tarto_egyuttletre_Independent_Spirit_Awards_jeloles_horvat_lili","timestamp":"2021. január. 27. 11:32","title":"Az Oscar-esélyek miatt is fontos díjra jelölték Horvát Lili filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]